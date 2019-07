Nueva estrategia de López Obrador

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

SE ESPERA UN GOLPE DE TIMÓN. POR UN LADO, SE RADICALIZARÁN LAS ACCIONES DEL CAMBIO EN LA 4T Y, POR EL OTRO, SE PROFUNDIZARÁ EN LA “REVOLUCIÓN MORAL”, CON LA FORMACIÓN DE CUADROS ESPECIALMENTE DEDICADOS A ESTE TEMA.

Es una realidad que los cambios serán radicales, no se pueden llevar lentamente, porque el tiempo les gana, la sociedad mexicana rompió el cerco de la corrupción y del manejo de los bienes y fondos públicos que se dedicaban a los negocios privados de un pequeño sector, así, 30 millones de mexicanos encabronados y cansados de más de lo mismo, se fueron a los brazos del único personaje que venía haciendo esa lucha desde hace más de 18 años, los golpes le enseñaron a tener paciencia y, esperar es una ventaja en política, porque como dice el dicho árabe: me sentaré en la puerta de mi casa para ver pasar el cadáver de mi enemigo al panteón y, efectivamente, eso es lo que sucedió, la votación en favor de López Obrador no era certificada por la orientación ideológica de los 30 millones que votaron en su favor, era el resultado del cansancio, de encabronamiento y de la necesidad de un cambio y ahí cayeron los votos y sucedió algo que nadie esperaba en los partidos políticos, todos, sin excepción, pagaron el precio de ese enojo y desconfianza, de tal suerte que materialmente desaparecieron por la simple y sencilla razón de que los partidos dejaron a las bases, a las masas, a un lado y se movieron como mafias que controlaban unas siglas, pero no penetraban en la conciencia política, los partidos se fueron creyendo que era mucho más importante dar sus mensajes y movilizaciones por medio de la publicidad política y así, la política, se operaba desde los medios de comunicación y, no se entendió que, los medios de comunicación, también generaban las mentiras y apoyaban el despojo al pueblo mexicano y perdían credibilidad, por ello, todo se medía en las encuestas a modo y en pensar que lo que se decía era la verdad, cuando la gente ya no se tragaba las mentiras y se perdió credibilidad y se encabronó a las masas y ahí llegó su tragedia que ahora siguen sin entender, por esa razón, los ataques que buscan el desprestigio contra AMLO no llegan a las masas que, al final de cuentas, piensan que ahora sí estamos en el camino correcto, porque se cumple de alguna manera esa lucha contra la corrupción, a pesar de que no existan detenidos y todos esperan, que al final, poco a poco, vayan cayendo en las manos de la ley y lo que en verdad nadie entiende es la razón por la que los MAFIOSOS DEL PODER, ahora, son los CONSEJEROS DEL PODER E INCLUSO SE LE DA PRESUPUESTOS, CUANDO NO HAY MEDICAMENTOS, pero eso no le importa a la gente, porque siempre hemos tenido que comprarlos, porque no existen en los centros de salud y los médicos mandan esos y los laboratorios y los coyotes del medicamentos se burlan, porque de todos modos siguen vendiendo a mayores precios ante el desabasto existente, como en muchos sitios el consumo del huachicol es una buena razón para hacer rendir más los dineros familiares y lo ven como una gracia, en vez de denunciar a los vendedores y a los grupos de consumo que están ligados con el transporte citadino que opera al mismo tiempo como halcones y distribuidores de las drogas en casi todas las entidades donde tienen control.

Muchos expertos están convencidos de que la presencia de la Guardia Nacional será más o menos eficiente a pesar de que no tendrá la capacidad de fuego y de fuerza contra el crimen organizado, porque la realidad es que en el país solamente algunos grupos poderosos de las mafias mantienen el control de las zonas y ya no tienen razón para pelear entre ellos, a menos que se rompan los pactos de no agresión, así, por ejemplo, si antes eran los Chapos, ahora son los de Jalisco Nueva Generación los más poderosos con una enorme capacidad de fuego, que puede desestabilizar regiones no solamente estados y están para hacer negocios no para hacer guerritas y, si el negocio de la producción, tráfico y venta de narcóticos, armas, traslado de gentes, manejo de cobro de piso, distribución de materia prima y control regional está dado, lo que en la realidad vendrá a hacer la acción de la Guardia Nacional, es el de mantener un equilibrio de paz y en este caso, por supuesto, bajará la estadística de los delitos con violencia. El mismo control de los grupos de migrantes obliga a los traficantes y pandillas centroamericanas a cambiar de formas y de fondos en su operación y así tendrán que darse una tregua, porque de otra manera todavía no están lo suficientemente consolidados en las zonas y dependen en su propia seguridad de los acuerdos con los grandes grupos de la delincuencia organizada que operan en sus regiones y, tendrán que trabajar ligados a ellos, porque si optan por guerrear, tendrán que pelear contra la misma Guardia Nacional y los grupos que les enfrentarán, así que lo mejor es llevar la fiesta en paz.

El sector que más desestabilización podrá generar es el magisterial y sus grupos de oposición que tienen una amplia experiencia de años en la lucha contra el sistema y el gobierno, hoy en día, AMLO, los desarmó dando respuesta a sus banderas petitorias y con ello les obliga a responder dentro de los canales políticos e institucionales a sus planteamientos, y no pueden negar que no gozan de diálogo y participación real dentro del esquema que ellos mismos plantearon, así, igual comienza a suceder en las zonas donde el EZLN tiene el control, porque en vez de confrontación se les llevan respuestas a muchas de sus demandas y la fuerza económica se concentra, por primera vez, en el Sur Sureste de México y obliga a dar respuesta y valor a los grupos originales del país que, por vez primera, se sienten reconocidos y atendidos, y esta enorme fuerza moral, política y organizada de los grupos indígenas tiene un enorme valor, porque si resistieron más de 500 años de destrucción y ocupación, ahora ,tienen la fuerza moral y real en el apoyo a un gobierno y a un líder al que reconocen y respetan, por esa razón, los cambios serán profundos pese a los reclamos de los clase medieros que no logran entender que es vital, para AMLO, hacerlo y que tiene que responder a las mayorías no a las minorías, aunque, éstas, puedan tener razón…

