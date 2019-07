Celebrarán vida y legado de Gualberto Castro

La esposa del recién finado artista organiza magno concierto con amigos y familiares para el 14 de julio en el Teatro de la Ciudad

Donarán marcapasos del cantante a persona de escasos recursos

Arturo Arellano

Recién falleció el gran artista mexicano Gualberto Castro, sus amigos y familiares ya organizan un concierto para homenajearlo, y éste será el 14 de julio en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, con la presencia de artistas como Los Hermanos Castro, Rocío Banquells, Jorge Muñiz, Carlos Cuevas, Rodrigo de la Cadena, entre otros, en lo que se ha denominado “Cantando por Gualberto”. Lo mismo, Gundy Becker, esposa del cantante explicó que tendrá un acercamiento con las autoridades responsables del Palacio de Bellas Artes, buscando que le permitan oficiar una misa en honor a su marido.

En rueda de prensa, Gundy Becker, esposa del cantante; Ítalo Castro, sobrino del mismo y los artistas Crystal, Ariana, entre otros, ofrecieron detalles del evento. De entrada, Becker diluyó el rumor de que sus esposo haya muerto en la ruina. “Lo de la miseria me lo dijeron, porque alguien lo leyó en una red social y de ahí lo manejaron varios medios, se han hecho muchos comentarios y especulaciones, incluso por este homenaje que se le está organizando, pero se está haciendo desde antes de que él falleciera. La verdad, no murió así, lo que sí puedo asegurar es que nos ganaron las enfermedades, pero no es pecado enfermarse”.

Adelantaron que el show “tendrá una duración de más de tres horas, porque ya tenemos en la lista muchos artistas invitados y aún se están sumando más. Están levantando la mano, pero no podemos confirmar a todos”, mientras tanto, refieren que los confirmados son Los Hermanos Castro, Rocío Banquells, Jorge Muñiz, Carlos Cuevas, Rodrigo de la Cadena, Ariana, Kiko Campos, Estela Núñez, Mr. Clayton, Stephonik, Debbie Castro y la agrupación Voz en Punto.

En este tenor, Becker enfatizó en que “éste es el único homenaje autorizado, están surgiendo muchos otros y ya nuestros amigos artistas nos están alertando, porque se les está invitado a otros eventos. Pero no hay otro organizado por su familia y amigos. Por supuesto, sus hermanos están autorizados para usar el nombre de Gualberto, somos familia y juntos estaremos al pendiente de que no se quiera hacer mal uso de su nombre, o que alguien se quiera aprovechar de esto que estamos pasando”.

Sobre las cenizas de su esposo, anunció que serán expuestas en el centro del escenario el día del homenaje del Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, para luego conservarlas un tiempo, mientras que como familia deciden dónde depositarlas. “Estoy viendo si la Asociación Nacional de Actores, me lo permite, ya que tienen un lugar de nichos, pues creo que mi esposo debe estar donde están los artistas”. Y dado que Gualberto Castro murió con el anhelo de actuar en el Palacio de Bellas Artes, detalló que “le pediré a las autoridades del recinto que me permitan que se le oficie una misa en alguna zona de Bellas Artes, para despedirlo, porque su sueño era ese, estar en el foro artístico más importante del país”.

Finalmente, comentó que el marcapasos de Gualberto será donado a una persona de escasos recursos. “Luego de liquidarlo, será donado a alguna persona de escasos recursos que lo necesite. Ese ángel que me ayudó en Cancún, está esperando que le pague y lo voy a hacer, cubriré ese gasto con lo que se recaude con la taquilla del Teatro de la Ciudad y la donación será a través del cardiólogo que lo trató. Es justo que se done a una persona de escasos recursos, porque el aparato tiene una vida de 15 años de uso y estoy segura de que Gualberto estaría feliz de que lo hagamos”.