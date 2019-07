La Gusana Ciega comparte “Rock & Roll” con fans

La banda convocó a sus seguidores para ser parte de su nuevo videoclip; de 600 postulantes se eligieron ocho

Arturo Arellano

Una de las bandas mexicanas más importantes y emblemáticas de la escena actual, formada en la década de los 90´s es sin duda La Gusana Ciega, que continúan vigentes y sumando cada vez más generaciones a su séquito de fanáticos. Actualmente se encuentran promocionando su más reciente sencillo “Rock & Roll”, en cuyo video participaron ochos de su más especiales fans, que fueron casteados por la propia banda y elegidos de entre más de 600 postulantes.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Daniel Gutiérrez, Germán Arroyo y Luis Ernesto Martínez “Lu”, comentaron que “Es increíble, queríamos que los fans estuvieran involucrados en lo que consumen, en lo que los está marcando temporalmente, creemos que es algo que va a ser diferencia en tu vida, poder estar en el video de tu banda favorita. Pero no se queda en eso, el impacto también es para nosotros, ellos son nuestra motivación y esta era una excusa para tener un acercamiento diferente con los fans. Nosotros mismos hicimos el casting, de modo que te quedaras o no, pudimos convivir con todos. Muchas veces es a través de un video, pero en esta ocasión no, en este caso los tuvimos de frente, les preguntamos, estuvieron a cuadro, fue un gran proceso”.

Refieren: “Por un lado nosotros buscábamos a alguien con una energía padre, que quedará bien con la canción, mientras que el director tenía otros parámetros, que se sintieran libres ante la cámara, al final el director tuvo mucho peso en la selección. No buscábamos actores, nosotros no somos actores y ahí estamos, queríamos convivir de una manera padre”.

Como una de las bandas noventeras aún vigente explican: “Sobrevivir es ser flexible y adaptable a las nuevas formas de escuchar, grabar, difundir, crear. Nosotros hemos abrazado con gusto los cambios, respetando lo que somos, nunca nos ha dejado de entusiasmar hacer música. Para nosotros sería muy aburrido vivir de los éxitos de los noventas, reciclando, no estaríamos aquí. Por ello, seguimos componiendo, produciendo y retándonos, porque finalmente así es como se tiene un acercamiento con los nuevos fans. No nos gusta quedarnos en el pasado”.

Defienden el Rock & Roll diciendo que “Se trata no sólo de ritmos, de riffs y sonidos, se trata de un mensaje, es lo que lo define. En nuestro caso siempre nos ha gustado defender esa forma de hablar, a veces contestatario, con una gran ideología detrás, otras veces más etéreo, a partir de ahí creamos y vamos evolucionando, agregando sabores y colores, sin dejar de cuestionar y plantear temas importantes. Usamos la música para llevar mensajes, no hay forma de que hagamos una cosa sin la otra, en nuestro proceso siempre buscamos comunicar, moverle algo a la gente”.

Borregos en la niebla es el disco al que pertenece su nuevo sencillo y de este refieren: “Hacemos justamente referencia a que muchas veces vivimos como borregos, siguiendo a tu líder, pero cuando es un borrego en la niebla, no encuentras un líder, no puedes ver y es así justo como hoy en día estamos, no encontramos ese líder, no hay claridad y no sólo en México sino en todo el mundo, tenemos más preguntas que respuestas, estamos más confundidos, nos cuestionamos lo que está pasando todo el tiempo”.

No obstante, invitan a “Que cada uno haga lo que le corresponde, no se vale quejarnos nada más, estamos en un tiempo en el que hay una gran circulación de la información, tenemos la responsabilidad de buscar, indagar investigar y armar nuestro propio criterio, no quedarnos con lo que la mayoría dice, tu conclusión debe ser inteligente y educada. A partir de eso, hacer lo que nos toca como individuos para poder tener un cambio positivo en la sociedad. Es nuestra invitación, no sólo quejarnos, sino apuntar a lo que queremos, sacar la mejor versión de cada uno y salir adelante”.