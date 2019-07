Frida Sofía revela que su madre se defecó y vomitó encima varias veces por su adicción

Mi hija estuvo en la cárcel, tiene problemas con el alcohol y trastornos: La Guzmán

Yo Doña Pelos soy sarcástica por ello es que no tengo pelos en la lengua, pero ahora no sé si mis hormonas están revueltas, pero me da lástima y tristeza la situación tan denigrante y vulgar entre la cantante Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía.

Me pongo a pensar que simplemente ser hija de Alejandra Guzmán ha de ser demasiado difícil y también me pongo a pensar en que la joven Frida Sofía debe estar emocionalmente mal al hablar públicamente sobre los conflictos entre su mamá y toda su familia que es la dinastía Pinal, comandada por la diva Silvia Pinal, sin embargo, no me cabe en la cabeza cómo una mamá puede despotricar públicamente sobre su hija, como es el caso de Alejandra Guzmán ya que en televisión declaró que Frida Sofía estuvo en la cárcel, que tiene trastornos mentales, que es agresiva y que le pegó, además de que fue captada en imágenes con el ex novio de Frida Sofía.

Suponiendo que todo lo anterior sea verdad, no puedo creer cómo una madre puede hablar así de su hija, pues el amor es lo que debe prevalecer entre ellas, pero cómo se pueden adquirir valores en una familia disfuncional.

Ahora, ¿no será todo esto un plan publicitario?, pues la modelo Frida Sofía está buscando realizar su sueño como cantante.

Bien dicen que con el ejemplo se predica, y ojo, no soy sicóloga ni estoy defendiendo a Frida Sofía, pero sí ha de ser muy difícil ser hija de Alejandra Guzmán, como también ha de ser complicado ser hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, en fin.

LA GUZMÁN REVELA QUE TUVO QUE SACAR A SU HIJA DE LA PRISIÓN

Todo esto viene a colación porque Alejandra Guzmán reveló en el programa “El Gordo y la Flaca” que fue su propia hija quien la golpeó y que incluso tuvo que sacarla de prisión en una ocasión. Y después de esa terrible declaración, salió a la luz una

fotografía de Frida Sofía al momento de ser arrestada.

Además, ha dicho que su hija tiene problemas con el alcohol, y no solo eso sino que padece una enfermedad, TLP (trastorno límite de la personalidad), por lo que si no se trata con medicina su comportamiento se ve muy afectado.

Asimismo, La Reina del Rock, confesó al periodista Gustavo Adolfo Infante, que tuvo que alejarse de su hija por su comportamiento.

Y ojalá que esta guerra de declaraciones ya llegue a su fin porque los dimes y diretes entre Alejandra y Frida han causado mucha controversia.

Alejandra Guzmán negó las acusaciones de su hija Frida Sofía, quien asegura que vivió una infancia complicada por la falta de atención de su madre.

Durante una entrevista para el programa “De primera mano”, la cantante explicó que su hija nunca le informó sobre los supuestos maltratos que recibió por parte de sus nanas y que la envió a Estados Unidos para protegerla de un intento de secuestro.

“Cuando ella se fue, yo no la abandoné, hubo un intento de secuestro y por eso la mandé fuera de México. Ella tenía 12 años”, dijo.

“LOS GRITOS DE FRIDA SON DE AUXILIO”

En la plática con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Guzmán dijo que tiene la intención de dialogar con Frida Sofía para ayudarla a solucionar sus problemas, pues cree que está dando “gritos de auxilio”.

“Ojalá algún día tenga lucidez, tenga esperanza y pueda llamar, agarrar el teléfono y decir: ‘Hola mamá’ y hablar las cosas, porque hablando se entiende la gente, viéndose a los ojos, pidiéndose una disculpa y vámonos para adelante (…) yo creo que son gritos de auxilio”, comentó.

La cantante mexicana Alejandra Guzmán mostró en el programa “De Primera Mano”, de Imagen TV México, un documento oficial que demuestra que su hija Frida Sofía estuvo en prisión.

Presuntamente el motivo por el que la joven fue aprehendida fue por haber actuado con violencia y golpeado a un hombre. Debido a este hecho, Frida fue remitida a las autoridades y su madre tuvo que pagar una fianza para que pudiera salir de la cárcel.

El percance se suscitó el pasado 22 de mayo del 2018 a las 03:16 a.m. cuando Frida golpeó y rasguñó a un hombre de apellido Mena, con quien salía, porque supuestamente le estaba tomando un video desnuda sin su permiso.

El sujeto supuestamente le estaba haciendo unos arreglos al departamento que acababa de comprarle su madre.

Las autoridades, quienes arribaron al complejo habitacional por un llamado de emergencia, llevaron a Frida a la cárcel porque el hombre les mostró un video en donde se ve a la ahora cantante, golpeándolo y metiéndole la mano en la boca, supuestamente para arrancarle la quijada.

LA REINA DE CORAZONES, TAMBIÉN

REVELÓ EL CÁNCER DE SENO QUE SUFRIÓ

En entrevista, Alejandra comentó que su hija padece de trastorno de límite de la personalidad y se tiene que medicar, pero el problema radica en que su hija ya no va con el terapeuta que es el profesional que le puede ayudar con ese desorden mental.

Asimismo, confesó que ha tratado de ayudarla por años, mediante terapia psicológica, pero que ella no se la puede pasar pidiéndole perdón todo el tiempo.

La entrevista que Alejandra Guzmán ofreció a Gustavo Adolfo Infante desató la furia de Frida Sofía y sin ningún remordimiento llamó a su mamá “diabla, loca, culera…”.

La entrevista que transmitió Imagen TV está dividida en partes; La Guzmán habló del cáncer de seno que padeció.

El conductor comentó al aire que la relación entre madre e hija está muy dañada. Horas antes de transmitirse la segunda parte Frida se desahogó en su cuenta oficial de Instagram.

“Basta de mentirle a la gente, ahora qué madre Alejandrita, hay mucha gente que ha sido testigo de tu abuso físico, mental, psicológico; la única violenta eres tú…”.

“Sabes que da mucha lástima, el hecho de que vayas con el asco de Gustavo Adolfo Infante, que ha despotricado con mentiras, con rumores, con mama…., y hables de como tú eres la víctima. ¿Por qué te enojas?, porque estoy cantando, porque estoy realizando mi sueño que nunca quisiste que hiciera. Tú solita te expusiste a que te vieran con mi ex novio (Christian Estrada), porque que te enojas.

“Ahora que termine la entrevista te sirven tu tequila, te manipulan; todo es planeado, como dice Guillermito Carvajal; ahora sí que te metiste en una tremenda enredadera. Guillermito (mánager de mi mamá), que buena onda que se pusieron de acuerdo”.

“Que si Imagen TV, exclusiva, Alejandra, Frida; bueno, ya, en lugar de sentarme aquí y hablar de lo que me hicieron y no me hicieron, mas bien compruebo cosas. Así que X, luego les presento a unas personitas que han estado presentes en los patatuses de la señora.

Estoy concentrada en mi carrera, me importa un cul… amo a mis Lovers. Y ahorita les saco videos y fotos de moretones y puta… que me metió Alejandra Guzmán”.

“Mentirosa, culera, por más fuerte que me haga, me duele (rompe en llanto); no es cierto, no he sido mas que una buena hija con esta diabla; no se vale, y por eso estoy publicando esto, porque no se vale, y si le quieren seguir, yo también le voy a seguir, porque no se vale, ya…

“YO JAMÁS LE HE LEVANTADO UN DEDO A MI MAMÁ,

Y SI LO HICE FUE PARA QUITÁRMELA DE ENCIMA”

“Qué ganas, que gana, y saben que es lo más triste, que todo esto es lo que ella quiere, que me ponga mal, que no pueda ensayar para el Balón de Oro, que me salgan mal las cosas, no te voy a dar el gusto. Me duele, me duele, pero yo soy sincera, con todos, hasta de mis caga…, yo jamás le he levantado un dedo a mi mamá, y si lo hice fue para quitármela de encima. Está loca…”.

Luego de que Frida Sofía utilizara las redes sociales para mostrar moretones causados por supuestos golpes que su madre, Alejandra Guzmán le había dado en el pasado, la modelo se “arrepintió” y lamentó la forma en la que reaccionó al ver las declaraciones que su famosa madre hizo ante el periodista Gustavo Adolfo Infante.

FRIDA SOFÍA SE ARREPIENTE Y OFRECE DISCULPAS

“Escribo este comunicado en reflexión a mi reacción de ayer. Me arrepiento de haber reaccionado de esa manera y no actuando con cordura, en ocasiones el dolor me gana. Estoy trabajando en mí para no seguir repitiendo los patrones que hay en mi familia (…). El perdón es para mí y nadie más, para no seguir dejando que el dolor se apodere de mí y poder vivir en constante Amor, Paz y Felicidad”, señala la intérprete de “Ándale” en las primeras líneas de su comunicado publicado en Instagram.

Sobre los insultos que realizó hacia la Reina del Rock en su perfil social, Frida comentó: “No tendría que decir nada de mi mamá porque al final creo que ella hizo lo mejor que pudo con las cartas que se le dieron, ella lleva muchos años tratando en pelear con sus demonios y no me puedo tomar personal que no lo pueda lograr, su sufrimiento es exactamente eso, la soledad en la que ella vive y que al final aleja a todo mundo de su vida”.

Al respecto de su relación con la cantante, la joven, de 27 años, dijo estar agradecida con su madre, pues la apoyó económicamente, sin embargo, lamentó que haya expuesto el supuesto “desorden mental” que padece.

“Todos tenemos la fantasía de una mamá amorosa, que te apoye de manera incondicional; económicamente sí cumplió y lo agradeceré eternamente. Me da coraje que se refiera a mí de esa manera, llegando al punto de hacerles ver que yo tengo un desorden mental y no que estoy tratando de superar el dolor que ella me ha causado (…), toda mi infancia tratando de tapar sus actos, desde defecarse y vomitarse encima repetidamente, con miedo siempre a que muriera y para que la gente presente no se diera cuenta (…), me causó muchos temas de codependencia”, indica.

“LO MEJOR ENTRE NOSOTRAS ES LA DISTANCIA”

Pese a todo lo que ha dicho de la relación que lleva con la cantante, Frida Sofía concluye su comunicado asegurando que está tranquila, pues considera haber hecho todo lo que estuvo en sus manos para tratar de ayudar a su mamá, según destaca, de las adicciones.

“Estoy tranquila porque yo también hice todo lo que pude como hija para tratar de ayudarla, tuvimos platicas interminables y suplicios rogándole que se mejorara, pero la adicción siempre ganó. El coraje que tengo es dirigido a esta horrible enfermedad que se llama Adicción, algo que nunca pudo combatir y hoy me doy cuenta que no fue personal en contra de mí (…). No le deseo el mal nunca, la reconozco, reconozco su esfuerzo y por eso pienso que hasta que ella y yo podamos sanar, lo mejor entre nosotras es la distancia”.

“MI HIJA NECESITA AMOR PROPIO”

Las palabras de Frida Sofía surgen después de que Alejandra Guzmán afirmara que su hija sufre del trastorno límite de la personalidad y que esta enfermedad es la razón por la que ambas están distanciadas desde hace tiempo.

“Creo que ella necesita amor propio, ella necesita pedir ayuda, ella necesita una terapia importante, porque si tú tomas pastillas sin un terapeuta se pueden desfasar muchas cosas que yo no entiendo (…), pero entiendo que es una enfermedad y lo acepto así.”, sentenció La Guzmán a en entrevista al programa “De Primera Mano”.

POR ESTE PLEITO, SYLVIA PASQUEL PENSÓ EN EL RETIRO

Sylvia Pasquel pensó en retirarse de los escenarios tras el escándalo que desató Frida Sofía con sus declaraciones sobre Michelle Salas, hija de Stephanie Salas y Luis Miguel.

“Ya había tomado la decisión de retirarme e irme a vivir a Acapulco”, confesó la actriz en entrevista para “Hoy”.

Pasquel detalló que habló con su hija y su familia sobre esta idea, pero que al final no se concretó y decidió no alejarse de lo que más le gusta hacer.

Añadió que la situación entre su familia, la tenía deprimida.

“Estaba muy deprimida, lo pensé un rato, al final me decidí a retomar las cosas”, dijo.

La hija de Silvia Pinal expresó que se ha sentido acosada en los últimos meses por los medios.

“A mí me meten, es difícil ya convivir con ese tipo de noticias, de acoso”.