Rainer Weinberg nuevo gerente del W Mexico City quiere posicionar al hotel en la escena de moda, diseño, música y arte contemporáneo

De cinco estrellas

Victoria González Prado

Un total de quince alojamientos gestionados por Meliá Hotels International Cuba recibieron Certificado de Excelencia 2019

Lourdes Berho, seleccionada para participar en la segunda edición de HOPE Binational Fellowship programa de liderazgo ejecutivo

Nuevo acuerdo de código compartido firmaron Interjet y Alitalia , con la cual ya tienen alianza comercial interlineal

Riu Hotels & Resort adquirió segundo hotel en Tanzania, junto al que la hotelera ya tiene en el país bajo gama Riu Palace

Latam, concretó el lanzamiento en Bolsa de Santiago, transacción que logra condiciones “atractivas

Rainer Weinberg es el nuevo gerente del W Mexico City que entre sus objetivos tiene posicionar en la escena de moda, diseño, música y arte contemporáneo al inmueble ubicado en el corazón de Polanco. Con la filosofía de servicio Whatever/Whenever invita a viajeros de negocios y placer a escapar de las rutinas y formar parte de la propiedad y enaltecerla como sitio de reunión donde está la mejor música y los mejores eventos.

Rainer conocido en el sector hotelero como persona estratégica que sabe implementar acciones para incrementar el impacto y reconocimiento de los hoteles a su cargo y México implica un reto, “El hotel W Ciudad de México debe ser reconocido dentro de la comunidad local y externa como el lugar que enciende la chispa de sus grandes pasiones. Los usuarios podrán sentirse ellos y que esto sea lo que les ayude a generar lealtad que vaya más allá y termine con lazo emocional que los una a nuestro hotel y a la marca W”, afirmó.

De sus logros destaca la apertura exitosa de hotel en Abu Dhabi, también construyó “Liquid” evento en la alberca que se volvió tan popular que fue premiado como “The Best Night Club” por Time Out, What’s On Magazine

Con más de 22 años de experiencia en la industria hotelera Rainer Weinberg tiene lista de objetivos logrados en su antigua casa, el hotel Aloft de Abu Dhabi, su experiencia en el sector y visión estratégica lo llevaron a tomar y emprender este reto en su carrera ahora como gerente general en W Mexico City.

***** Un total de quince alojamientos gestionados por Meliá Hotels International Cuba recibieron Certificado de Excelencia 2019 que el sitio web de viajes TripAdvisor. Este aval se concede cada año a las instalaciones que han obtenido de manera constante opiniones positivas por parte de los usuarios del sitio y rinde homenaje a los alojamientos que demuestran la perfección de sus servicios al cliente.

Los hoteles Paradisus Rio de Oro, Meliá Las Américas, Meliá Cohiba, Meliá Santiago de Cuba, Meliá Habana, Meliá Cayo Coco, Meliá Varadero, Meliá Buenavista y Sol Cayo Coco, también ganadores del Certificado el año anterior, reaparecen en la preferencia de los viajeros, y se suman a la lista Paradisus Los Cayos, Meliá San Carlos, Sol Palmeras, Tryp Cayo Coco, y Gran Hotel By Meliá y La Unión by Meliá.

Con más de 600 opiniones imparciales de viajeros registradas, TripAdvisor es el sitio web de viajes más grande en el mundo. La designación de los hoteles con el Certificado de Excelencia es reconocimiento al compromiso con la calidad y distinción de servicios y prestaciones.

✰✰✰✰✰ Anko van der Werff es el nuevo CEO de Avianca, en reemplazo de Hernán Rincón. La nueva Junta Directiva de la compañía aérea dio la bienvenida y respaldó la designación. El ejecutivo se desempeñó hasta la semana pasada como director de Ingresos de Aeroméxico. Van der Werff, de origen holandés, fue vicepresidente ejecutivo y CCO de Aeroméxico, y anteriormente también vicepresidente de Pricing de Qatar Airways

✰✰✰✰✰ Lourdes Berho, presidenta y Chief Catalyst de Alchemia Communications Group, fue seleccionada para participar en la segunda edición de HOPE Binational Fellowship, programa de liderazgo ejecutivo para mujeres profesionales sobresalientes que pueden generar mejoras significativas en la vida de las latinas de México y Estados Unidos.

Tras el éxito del programa inaugural de esta iniciativa binacional en 2018, HOPE y Grupo Salinas, en asociación con The Woodrow Wilson Center y el Instituto Aspen de México, lanzan por segundo año, este programa único, que tiene como objetivo impulsar a las latinas reconocidas de Estados Unidos, México y el mundo. Las mujeres seleccionadas para participar serán promovidas estratégicamente como líderes modelo de la comunidad y serán expuestas a problemas críticos con el fin de que desarrollen sus habilidades de liderazgo en los dos seminarios intensivos que se tienen programados para esta edición.

Las dos sesiones que integran esta edición se llevarán a cabo del próximo martes 9 al jueves 11 de julio en Washington D.C. y durante el mes de noviembre en la Ciudad de México, respectivamente. En ambos casos se contará con laboratorios de ideas. Grupos de discusión, conversaciones con personajes políticos e importantes líderes de diferentes áreas sociales.

✰✰✰✰✰ Nuevo acuerdo de código compartido es el que firmaron recientemente Interjet y Alitalia, con la cual ya tienen alianza comercial interlineal. Así, ambas empresas operan rutas de manera conjunta.

Los pasajeros provenientes de Italia pueden conectar a los destinos de la compañía mexicana desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en tanto que los usuarios de Interjet tienen la oportunidad de hacer uso de las rutas de Alitalia, las cuales conectan a destinos como Roma, Venecia, Turín y Nápoles, entre otros.

Actualmente, Alitalia es miembro de la alianza Sky Team y cuenta con una de las flotas más modernas y eficientes del mundo. Ofrece a sus clientes 100 destinos, incluidos 27 dentro de Italia y 73 internacionales, además de operar 4 mil 300 vuelos semanales y 150 rutas.

Por su parte, Interjet es una aerolínea cien por ciento mexicana, una de las líneas aéreas de mayor relevancia en la industria a nivel nacional y se perfila como una de las más importantes de América Latina. Hoy en día atiende 53 destinos -30 en la República Mexicana y 22 internacionales-, con rutas en Estados Unidos y Canadá, así como en Centro y Sudamérica.

Estos convenios y alianzas hacen posible que la aerolínea mexicana extienda su red de rutas y ofrezca a los viajeros de placer y negocios una amplia cobertura dentro de los continentes americano, europeo y asiático. Más información: www.interjet.com

✰✰✰✰✰ Riu Hotels & Resort adquirió segundo hotel en Tanzania, junto al que la hotelera ya tiene en el país. Esta nueva propiedad, se comercializará bajo la sofisticada gama Riu Palace.

El nuevo hotel, situado en la zona de Nungwi Beach, cuenta con todas las comodidades necesarias para disfrutar de este destino paradisíaco. Se ubica en hermosa playa de arena blanca y aguas cristalinas en el extremo norte de Unguja, la isla principal del archipiélago de Zanzíbar, a poco más de una hora en coche del aeropuerto y de la capital.

Sus 149 habitaciones ofrecen el máximo lujo con categoría cinco estrellas y con el sello de Riu Palace. Cuenta con Todo Incluido las 24 horas, wi fi gratuito e incluso espectacular restaurante sobre el mar en el que disfrutar de la gastronomía local.

Junto a este nuevo hotel, se ha hecho también con cinco hectáreas de terreno en las que prevé construir tercer hotel en la isla, la inversión total de la compra ha ascendido a 56 millones de dólares. La cadena hotelera afianza con esta nueva adquisición su apuesta por el continente africano como destino turístico para ampliar su oferta de hoteles de sol y playa, después de que el pasado mes de junio anunció la compra de terreno en Senegal. Con este nuevo establecimiento, la hotelera cuenta ya con un total de siete hoteles en propiedad (cinco en Cabo Verde y dos en Tanzania) que se suman a los cinco de Marruecos.

✰✰✰✰✰ Latam, concretó el lanzamiento en Bolsa de Santiago, “transacción que logra condiciones atractivas y contó con clasificación de riesgo de la línea inscrita de ‘BBB+’ otorgadas por Feller-Rate y Fitch”. En esta ocasión, se colocó la Serie E por un monto de UF 5 millones a 10 años de plazo con pago de capital al vencimiento (bullet) y pago de intereses semestrales a tasa de colocación de 2,73 por ciento, representando spread de 201 puntos básicos sobre la tasa de referencia, corriendo 67 puntos básicos durante el remate con respecto a la tasa de inscripción”. Finalmente, vale destacar que Credicorp Capital y Santander actuaron como asesores financieros de la operación y agentes colocadores de la emisión.

victoriagprado@gmail.com

Twitter: @victoriagprado