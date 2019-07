Inseguridad y pobreza, el reto de la Cuarta Transformación

Prevalece violencia del crimen organizado

La gente sólo se sentirá satisfecha con este gobierno cuando la tranquilidad regrese a las calles y el crecimiento se refleje en sus bolsillos

Aun con la puesta en marcha de la Guardia Nacional, con 70 mil elementos en el territorio nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en el combate a la inseguridad no se puede decir que se ha avanzado, “ahí prevalecen las mismas condiciones”.

Ante elementos de la nueva corporación, el mandatario sentenció: “Sé que no van a defraudar al pueblo de México, no olviden que del trabajo de ustedes va a depender mucho el que llevemos a cabo entre todos los mexicanos, la Cuarta Transformación”.

Las órdenes del mandatario a este nuevo cuerpo de seguridad federal, fueron actuar con honradez y honestidad, conducirse con disciplina y profesionalismo sin violar los “derechos humanos”. Y prometió que se va a procurar “que tengan buenos ingresos, que reciban salarios justos, con todas las prestaciones sociales, porque la tarea de ustedes es fundamental”.

Este gobierno ha apostado casi todo en la Guardia Nacional, porque está consciente que su éxito político y mediático llegará en la medida en que se logren dos cosas: pacificar al país para dar seguridad a los mexicanos y resolver la grave situación de pobreza.

López Obrador podrá anunciar cuanto quiera, que el país va de maravilla en términos económicos o que ya exterminó el huachicol, pero los mexicanos sólo se sentirán satisfechos con este gobierno cuando la paz y la seguridad hayan regresado a las calles, y que el crecimiento se refleje en sus bolsillos.

Pero el gobierno federal no quiere guerra

Para completar el cuadro, ante las reacciones que ha generado el despliegue de la Guardia Nacional, el pasado martes el Presidente afirmó que su gobierno actuará con prudencia y firmeza para recobrar la paz y seguridad pública, sin que ello signifique una declaración de guerra contra el crimen organizado.

“No hay ese propósito (de declarar la guerra al narcotráfico). Nosotros no queremos la guerra, lo dije ayer, se acabaron los exterminios, las razias, las masacres. Nosotros vamos a garantizar la seguridad pública con presencia de la Guardia Nacional para proteger a los ciudadanos y van a haber, desde luego, reacciones, pero vamos a actuar con prudencia y al mismo tiempo con firmeza”.

Al ser cuestionado, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, sobre una manta colocada en Tabasco contra la llegada de la Guardia Nacional a esa entidad, el Ejecutivo federal aseguró que su gobierno cumplirá con su deber, aunque sigan apareciendo más mantas.

Incluso, se refirió a una que fue colocada frente a su domicilio hace algunos días, y de cuyo contenido prefirió no dar detalles. “No me acuerdo. Fíjense que son cosas que son preferibles olvidar, ahora porque me lo preguntan”, comentó y rechazó que esto haya acelerado su mudanza al Palacio Nacional.

Al insistirle en si el mensaje se trató de una amenaza, el Presidente dijo: “depende de cómo lo vea uno, sin balandronadas, pues yo puedo decirles que soy un ser humano, que tengo miedo, como todos los seres humanos, pero al mismo tiempo también puedo decir que no soy un cobarde. Nada más”.

La Guardia Nacional va a cubrir 150 regiones del país con 70 mil elementos, para poco a poco, cumplir la meta establecida por el gobierno federal y llegar a cubrir hasta 266 regiones con 150 mil elementos.

Sería en la historia de nuestro país el mayor despliegue de fuerzas armadas por motivos de seguridad interior que se ha visto.

Guardia Nacional pide prudencia sobre expectativas

Por su parte, Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, advirtió que se debe tener una “prudente administración de las expectativas a corto plazo, pero en el mediano y largo plazos las expectativas de la Guardia Nacional son del más alto nivel. Tenemos la misión que esta institución sea histórica por contribuir de manera decisiva a la sociedad y que vea cumplido su más grande anhelo vivir en un país con paz y seguridad”.

También Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se curó en salud y advirtió que pese a las altas expectativas del pueblo, debe recalcarse que el problema de la inseguridad no se resolverá de la noche a la mañana. Pero invitó a los mexicanos a tener fe y confiar en que pronto “algún día cantaremos victoria” y “podremos disfrutar de México en paz y seguro”.

Aseguró que las administraciones dejaron el país en medio de un “sálvese quien pueda”, razón por la que las generaciones más jóvenes del país no saben lo que es la paz y la seguridad, creando un entorno hostil y de desconfianza que fomenta aún más la violencia y el crimen.

Bienvenida del crimen organizado

Con una manta de “bienvenida” y varios vehículos quemados, fue recibido esta semana el despliegue de la Guardia Nacional en Tabasco, lo que causó una movilización policiaca en la entrada y salida de la vía Villahermosa-Teapa, justo a un día de la celebración de López Obrador por su triunfo electoral.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, Ángel Mario Balcázar Martínez, dijo en declaraciones a los medios que la quema de vehículos fue una reacción ante la decisión presidencial y del gobierno estatal de “ir con todo para que haya seguridad en todas partes”.

Presuntos miembros del crimen organizado incendiaron dos vehículos en el tramo de la carretera Villahermosa-Teapa, a la altura de la Majagua y tres vehículos más en el lado contrario de la carretera, en el sentido Villahermosa-Teapa, dejando narcomantas con amenazas.

En las fotos que circularon en redes sociales se alcanza a leer el mensaje: “Guardia Nacional. Sabemos que vienen con todo pero ‘haber’ cuantos salen vivos de aquí. Se alinean o los alineamos…Atte. El Pelón de Playas del Rosario”.