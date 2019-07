Disney y sus Live Action, aún hay mucho por hacer

Si bien la empresa comenzó a adaptar sus propias cintas animadas a versiones más realistas desde 1994 con El Libro de la Selva, el futuro aún les pinta prometedor

Arturo Arellano

No hace falta decir que Disney es una de las empresas de mayor producción cinematográfica en los últimos años, quizá la más taquillera si reúne todas sus películas y las compara con otra casa productora. Pero su fórmula no se limitó a las cintas animadas, pues desde 1991, comenzó a experimentar con la creación de nuevas versiones de sus historias, ahora en un formato de acción real (Live Action) o fotorrealistas. El auge de estos remakes se vive en la actualidad con nuevas versiones de Alicia en el País de las Maravillas, La Bella y la Bestia, Cenicienta y más recientemente Dumbo, Aladdin o la tan esperada El Rey León, que no se trata específicamente de un live action, pero sí de una versión hiperrealista.

Para hacer un recuento del trabajo de Disney en este tipo de producciones, nos tenemos que remontar a 1994, cuando por primera vez experimentan llevando su clásico El Libro de la Selva de 1967 a una versión con humanos, escrita y dirigida por Stephen Sommers, producida por Edward S. Feldman y Raju Patel, y protagonizada por Jason Scott Lee y Lena Headey , además de las estrellas Cary Elwes , Sam Neill , John Cleese y Jason Flemyng . Cabe destacar que, en esta versión, los animales no hablan y obtuvo críticas generalmente positivas, recaudando $ 43.2 millones en cines, lo cual se puede traducir en un mediano éxito.

Dos años más tarde en 1996, Disney decide retomar Los 101 Dálmatas de 1961, para llevarla a un formato de acción real, que se estrenó el 27 de noviembre de 1996, cuando recaudó $ 320.6 millones en cines contra un presupuesto de $ 75 millones. Respetando la línea de estos primeros live action, los animales de esta versión no hablan con los personajes humanos, en este caso protagonizados por Glenn Close , Jeff Daniels , Joely Richardson , Joan Plowright , Hugh Laurie , Mark Williams y Tim McInnerny. Close incluso fue nominada a los Golden Globe por la Mejor Actriz, mientras que la película también fue nominada para un premio BAFTA por los mejores efectos de maquillaje. Más tarde en el año 2000 fue lanzada la secuela bajo el nombre de 102 Dálmatas, donde Glenn Close retoma su papel de Cruella de Vil, para intentar robar a los cachorros y así fabricar un abrigo de piel “más grande”. Close y Tim McInnerny fueron los únicos dos actores de la primera película que regresaron para la secuela. Tuvieron que pasar 10 años para que Disney se atreviera a hacer un nuevo live action, pero lo hizo de manera triunfal, pues en el año 2010 lanzo la versión con humanos y animación digital, Alicia en el País de las Maravillas, remake de su versión original animada de 1951. ahora protagonizada por los bien posicionados actores Johnny Depp, Anne Hathaway y Helena Bonham Carter, que arroparon a la naciente estrella de Hollywood, Mia Wasikowska, en el papel de Alicia. Alicia en el País de las Maravillas recibió críticas mixtas después de su lanzamiento; aunque elogiada por su estilo visual y efectos especiales, fue criticada por su falta de coherencia narrativa y el uso excesivo de CGI. La película recibió tres nominaciones en la 68ª entrega de los Globos de Oro, incluida la de Mejor película, Musical o Comedia. En la 83ª edición de los Premios de la Academia, ganó por la Mejor dirección artística y el Mejor diseño de vestuario, mientras que también fue nominada a los Mejores efectos visuales. La película generó más de $1 mil millones en ventas de boletos y se convirtió en la quinta película con mayor recaudación de todos los tiempos durante su proyección en cines.

Alicia en el País de las Maravillas tuvo su secuela titulada Alicia a Través del Espejo y aunque ya no tuvo el mismo impacto que la primera, si cumplió con las expectativas de sus fans. Recaudó $ 299 millones con un presupuesto de $ 170 millones, y fue dedicada a Alan Rickman, quien murió cuatro meses antes de que la película fuera estrenada.

Las siguientes fueron Maléfica, remake de La Bella Durmiente de 1959 y Cenicienta, remake homónimo de la versión animada de 1950. Se estrenaron en 2014 y 2015 respectivamente, la segunda con una respuesta sin pena ni gloria y la primera un éxito rotundo, protagonizado por Angelina Jolie, ya que recaudó más de $ 758 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la cuarta película con mayor recaudación de 2014 y la película con mayor recaudación protagonizada por Jolie. Tal fue el éxito comercial, que incluso Disney ya tiene preparada la secuela Maléfica: la Amante del Mal, que se estrenará tentativamente este 2019.

En 2016, con la tecnología evidentemente más avanzada en cuestión de producción de cine, Disney regresa al principio y decide por segunda vez, rehacer el clásico El Libro de la Selva en un formato live-action/CGI, para contar la historia de Mowgli, un huérfano niño humano que, guiado por sus animales guardianes, emprende un viaje de autodescubrimiento, mientras evade la amenaza de Shere Khan. La película presenta a Neel Sethi como Mowgli, junto con actuaciones de captura de voz y movimiento de Bill Murray entre otros, que bajo la dirección del reconocido cineasta Jon Favreau logran convertir El Libro de la Selva en la quinta película de mayor recaudación de 2016 y la 30ª película de mayor recaudación de todos los tiempos.

Un año más tarde en 2017 se estrena La Bella y la Bestia Coproducida por Walt Disney Pictures y Mandeville Films y filmada en el Reino Unido con actores predominantemente británicos, encabezados por la siempre bella Emma Watson. Con un presupuesto estimado de alrededor de $ 255 millones, es una de las películas más caras jamás realizadas y recaudó más de $1,2 mil millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película musical de acción en vivo con mayor recaudación.

Para 2018, Disney nos entregó Christopher Robin, una película de comedia y drama de fantasía dirigida por Marc Forster y escrita por Alex Ross Perry, Tom McCarthy y Allison Schroeder. En este caso una versión live-action/CGI inspirada en los clásicos libros de Winnie the Pooh, que también tuvieron sus versiones en caricaturas. La película está protagonizada por Ewan McGregor como personaje principal, junto a Hayley Atwell.

Finalmente 2019, se convierte en el año más prolifero de la compañía del ratón al menos en lo que los live-action/CGI se refiere, pues en marzo estrenaron Dumbo, en mayo Aladdin y se pretende en este mes de julio uno de los más esperados estrenos con El Rey León. Por si lo anterior fuera poco, Disney ha anunciado que también ya se preparan para la segunda parte de Maléfica, La Dama y el Vagabundo, Mulan y Cruella, para la que se ha rumorado la presencia de Emma Stone, La Espada en la Piedra, Pinocho, El Jorobado de Notre Dame, Lilo & Stitch, La Sirenita, que recientemente destapó a Halle Bailey como protagonista, una secuela de El Libro de la Selva y finalmente, al menos por ahora Blanca Nieves y los Siete Enanos: Rose Red.