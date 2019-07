“¿Quién es la máscara?”, el reality más misterioso

El programa, producido por Miguel Ángel Fox y dirigido por Omar Chaparro, apuesta al entretenimiento familiar con Yuri, Consuelo Duval, Natalia Téllez, Carlos Rivera y Adrián Uribe en su panel

Se estrenará el 25 de agosto y será transmitido los domingos por las estrellas

Arturo Arellano

Adrián Uribe, Carlos Rivera, Consuelo Duval y Yuri son los investigadores en “¿Quién es la máscara?”, nuevo programa producido por Miguel Ángel Fox y conducido por Omar Chaparro paralas estrellas, donde algunas personalidades misteriosas subirán al escenario para dar lo mejor de sí mismas, escondidas tras un peculiar disfraz, pues la intención del programa es que la gente en sus hogares vaya descifrando la verdadera identidad de cada uno. El programa se estrenará el 25 de agosto y será transmitido todos los domingos por el Canal 2.

Miguel Ángel Fox, productor del programa, detalló en conferencia de prensa que “No hemos visto performance de este tipo en la televisión mexicana. Un agradecimiento y reconocimiento a la gente de maquillaje, que se ha encargado de crear a cada uno de los personajes en el escenario, tenemos al Minotauro, Marciano, Cebray otros de los que en estas semanas de grabación perdimos la noción de los verdaderos nombres de los participantes, es el mejor secreto guardado de la televisión. Estoy contento de decirles que no tienen ni la menor idea de quién está detrás de cada máscara”.

Siendo un programaremake de su versión original en Japón y otra versión en Estados Unidos, el productor añade “estoy sorprendido de lo que estamos logrando y soy fan de Omar Chaparro, la verdad es que no me gusta ver a un conductor conduciendo nada más, me gusta verlo bailando, improvisando y diciendo chistes. Me quedé encantado con su trabajo, lo mismo que con el de Carlos, Yuri, Adrián, con la única que no había trabajado era con Natalia Téllez, pero hemos logrado un gran resultado, estoy seguro”.

Adrián Uribe destacó: “Estoy agradecido con Fox por pensar en mí, soy privilegiado de compartir el panel con estos grandes del entretenimiento. Este programa tiene todos los elementos para ser un éxito. Todos nos bromeamos, nos fregamos, nos halagamos, es un gran equipo”, a lo que Carlos Rivera agregó “siempre nos han tratado maravilloso, cuando me hablaron para invitarme inmediatamente dije que sí. Lo que se está haciendo es algo completamente diferente, he tenido la oportunidad de vivir muchos reality desde muchos ángulos, como participante, como coach, y ahora como investigador que es cómo nos han llamado aquí. Una de las mejores cosas de las que han pasado aquí, es la sorpresa, porque de pronto se apuesta y se asegura que una estrella es uno de estos extraños personajes, pero cuando soltamos el nombre resulta que no es”.

Destaca: “necesitamos un programa familiar que nos una y que nos divierta, la gente hará quinielas, se identificarán y se sentarán a divertirse. Esto hace falta para sacarnos de los pensamientos negativos que tenemos en redes sociales y otras plataformas”.

Consuelo Duval coincide diciendo que “este programa es un sueño, me divierto en adivinar quién está detrás de cada personaje. Me maravilla que este programa va a rescatar al público infantil, se van a enamorar de los personajes y todos van a tener a su favorito”. ¿Quién es la máscara? Arrancar sus transmisiones porlas estrellasel próximo 25 de agosto.