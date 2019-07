Refrenda Guerra Álvarez su compromiso de implementar oralidad en todas las materias

El magistrado presidente encabezó la presentación del libro

Lo que tú debes saber sobre el Juicio Oral Familiar, el cual busca que ciudadanos conozcan sus derechos y proteger los bienes familiares

José Luis Montañez

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) cumple con su responsabilidad de informar a la sociedad sobre los nuevos avances que trae consigo la vanguardia jurídica, aseguró el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, al resaltar su compromiso con la implementación de la oralidad en todas las materias.

En la presentación del libro Lo que tú debes saber sobre el Juicio Oral Familiar, el titular del Poder Judicial destacó que, en México, la oralidad en materia familiar cuenta con sus propias características, diseñadas por jueces y magistrados que lograron consensuar lo que requiere la justicia oral para resolver los procesos en este campo, con el propósito de desahogar la intensa carga de los juicios escritos, agilizar los procesos y que sean lo menos desgastantes para la familia y el tejido social, en su conjunto.

Guerra Álvarez explicó que, detrás de nosotros, viene una inercia histórica que ha conjugado el esfuerzo de generaciones que pensaron y diseñaron las instituciones que, poco a poco, afianzan raíces en el siglo XXI. “Su visión –agregó– toma forma para acelerar la impartición de justicia y satisfacer la gran necesidad que tiene nuestro país por una justicia que cumpla las aspiraciones que representa”. Subrayó que este cambio histórico requiere del esfuerzo de todos, no sólo para conciliar en teoría y práctica la transformación en la que hemos trabajado, sino también para cumplir nuestra responsabilidad generacional de informar, porque “informar es proteger e informar es enriquecer. Ésa es la gran consigna de una época caracterizada por los grandes cambios institucionales que vivimos”.

Recomendó la lectura de Lo que tú debes saber sobre el Juicio Oral Familiar, porque desglosa diversos temas de alto impacto social, que resultan fundamentales para la impartición de justicia y la convivencia familiar, tales como las controversias relacionadas con alimentos, guarda y custodia, régimen de convivencia, violencia familiar, nulidad de matrimonio, filiación, suspensión o pérdida de la patria potestad, constitución forzosa de patrimonio familiar, cambio de régimen patrimonial controvertido y la interdicción contenciosa, entre otros. Con este libro, dijo Guerra Álvarez, que forma parte de las actividades del Tribunal para dar a conocer los derechos que tiene cada habitante de la Ciudad de México en esta materia, también se cumple el propósito superior de proteger los bienes familiares, que son tan preciados para cada una de estas células sociales.

El nombre del Tribunal hizo votos por que la aportación académica y social de esta obra rinda frutos para los habitantes de la Ciudad de México y las próximas generaciones. El libro Lo que tú debes saber sobre el Juicio Oral Familiar, consta de 152 preguntas y sus respectivas respuestas, en nueve capítulos, distribuidos en 95 páginas. El texto pretende explicar, de una manera sencilla y didáctica, en qué consiste el juicio oral familiar y cómo se resuelven los conflictos que se presentan en esta materia.

Los capítulos son: 1.- Definiciones y Características del Juicio Oral Familiar. 2.- Principios Procesales. 3.- Algunas Facultades del Juez. 4.- Medio de Impugnación. 5.- De la Demanda y Pasos Siguientes. 6.- De las Audiencias. 7.- De las Pruebas. 8.- De las Sentencias y Posteriores, y 9.- De la Segunda Instancia.

En el prólogo, el magistrado Antonio Muñozcano Eternod explicó que el TSJCDMX cumple con su obligación de poner al alcance de todos los ciudadanos la presente edición. Resaltó que “el libro que ahora presentamos no contiene ni la bella prosa de la jurisprudencia elegante, ni el párrafo explicativo lleno de erudición y citas de la dogmática jurídica. No, nuestra finalidad no era esa, buscamos una forma sencilla de explicar a quienes no son avezados en la ciencia del derecho, cuáles son los postulados que gobierna el juicio oral familiar, las cargas procesales, los términos y, finalmente, las etapas del juicio”.

En la presentación de la obra, el magistrado dijo que “los libros son como las personas: se acreditan solos. Una persona para acreditarse requiere tiempo, compromiso, estudio, dedicación, fortaleza, pero sobre todo congruencia. Así son los libros; solos se acreditan”.

Explicó que el libro que refleja el proceso oral familiar es producto de los jueces, que dedicaron mucho tiempo a elaborarlo y por ello hay que estar agradecidos.

Por su parte, María Elena Ramírez Sánchez, directora General del Instituto de Estudios Judiciales, comentó que las páginas de este libro son un ejemplo del modelo de la justicia cercana y humana, que promueve el magistrado presidente Guerra Álvarez.