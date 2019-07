Las cerezas, excelente fuente de vitaminas

Elsa Rodríguez Osorio

Estudiantes de la UVM diseñaron utensilios desechables ecológicos

En temporada de lluvias caen alrededor de 20 anuncios espectaculares

Las cerezas son una excelente fuente de beta-caroteno (vitamina A), contienen 19 veces más beta-caroteno que los arándanos y las fresas. Además son ricas en vitaminas C, E, potasio, magnesio, hierro, ácido fólico y fibra, su sabor simplemente es delicioso y ahora este verano están en México en forma fresca y a precios módicos, según expresó Juan Carlos Moreira representante de los agricultores de Cerezas del Noreste de Estados Unidos. Este delicioso fruto está disponible en México este verano durante los meses de junio julio y agosto no solo en los supermercados de todo el país sino en los mercados y en la Central de Abasto. Las traen directamente desde su lugar de origen en camiones refrigerados y en casa se pueden mantener hasta un mes en el congelador ¡A disfrutar¡

Estudiantes de la Universidad del Valle de México campus Puebla, diseñaron utensilios desechables ecológicos, que al ser elaborados con papel mineral son fotodegradables, plegables, impermeables y reutilizables, ya que la materia prima a emplear es antigrasa y antihongos.

En el marco del Día Internacional libre de Bolsas de Plástico que se celebra el 03 de Julio, Dulce Fernández Guevara integrante del proyecto Amatl -papel en Náhuatl-, afirma que, en México, diariamente se producen alrededor de 90 mil toneladas de basura, entre papel, cartón, plástico y poliestireno -unicel-, desechos que terminarán su proceso de degradación en más de 500 años. Ante esta situación, Dulce y sus compañeros Emmanuel Silva Bueno, Diego Arturo Olivares Contreras, Leonardo Gutiérrez Gutiérrez y Dania Aimé Escalada Terán —estudiantes de la licenciatura de Diseño Gráfico-, realizaron el diseño.

Los productos desechables de Amatl son bolsas para llevar comida, platos planos, hondos y conos para tomar agua. Son fáciles de transportar en cualquier bolsa o mochila, ya que, para guardarlos, se pueden plegar hasta quedar tan delgados como una hoja. Ya se comercializan estos utensilios, principalmente en el estado de Puebla, pero hay planes de ampliar su distribución.

La presentación de cada producto Amatl es un paquete de 50 piezas, el precio por pieza varía y de $1.50 a $6.50. Diego Olivares, integrante del equipo destacó que una de las ventajas de estos productos es que la materia prima es 80% de carbón cálcico y 20% de resinas no tóxicas, por lo que tienen un periodo de degradación de 12 meses. Al exponerse al sol, este material vuelve a su estado original -se convierte en piedra-, no necesita agua, ni composta para su descomposición, mientras que otros productos desechables ecológicos requieren un proceso complejo como composta industrial o trituración. El material cuenta con la certificación de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés), por lo tanto, no es tóxico y es apto para utilizarlo como recipiente de alimentos. El grupo afirma que está dispuestos a integrar a su equipo de producción a ot estudiantes de otras instituciones que necesiten un ingreso para sostener sus estudios.

El peligro de caída de anuncios espectaculares aumenta en temporada de lluvias. Cada año caen alrededor de 20, como sucedió con el espectacular de 18 metros de altura caído el jueves pasado sobre tres automóviles en la autopista México-Puebla, en la calle José Alfredo Jiménez y Av. De las Torres, en la colonia Emiliano Zapata en Iztapalapa dejando un saldo de 4 personas lesionadas. Jorge Carlos Negrete Vázquez, Presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, afirma que esto es consecuencia del desorden que existe por parte de las autoridades encargadas de ver por el bienestar del mobiliario y paisaje urbano, al expedir permisos para colocar anuncios publicitarios que no presentan las medidas de seguridad necesarias, ya que año con año se documentan cifras de desplome de anuncios publicitarios en todas las ciudades del país.

En la Ciudad de México, el 90% de los anuncios espectaculares instalados son ilegales porque carecen de un permiso administrativo temporal revocable, licencia o autorización temporal para colocar publicidad exterior en la vialidades o mobiliario urbano como lo indica el artículo 12 del reglamento que solo pueden ser instalados los anuncios que tenga cualquiera de los permisos antes mencionado.

Además están estrictamente prohibidos los anuncios de propaganda comercial e institucional en las azoteas de las edificaciones públicas o privadas, lo cual se ve de manera constante en la cualquier urbe del país.

