Anuncian la 22 edición del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF)

Yalitza Aparicio será la vocera de la campaña “Cero Violencia Contra la Mujer”

Gus Van Sant, ganador de La Palma de Oro en Cannes y dos veces nominado al Oscar, dará una conferencia magistral, donde compartirá su experiencia en el cine, con más 30 años de carrera fílmica

Asael Grande

El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) presenta su vigésima segunda edición, a celebrarse del 19 al 28 de julio en dos ciudades guanajuatenses declaradas Patrimonio de la Humanidad: San Miguel de Allende y Guanajuato capital: “GIFF rendirá un sentido homenaje nacional a la destacada trayectoria del primer actor José Carlos Ruiz, quien a través de más de seis décadas de entrega en el arte escénico aporta a su profesión una pasión absoluta al teatro, al cine, la televisión, la literatura”, anunció Sarah Hoch, directora Ejecutiva del Festival Internacional de Cine Guanajuato, en conferencia de prensa.

La Asociación de Mujeres en el Cine y Televisión realiza la importante labor de exaltar y fortalecer el trabajo que realizan las mujeres dentro del quehacer cinematográfico, “en el marco de esta celebración -agregó Sarah Hoch- la asociación extiende homenaje a dos mujeres ejemplares: la primera actriz, Queta Lavat, y a Guadalupe Ramírez, por su trabajo en la producción fílmica, el trabajo de laboratorio, corte de negativos y restauración”.

Para su edición 22, el GIFF tendrá un invitado especial: Gus Van Sant, uno de los directores más aclamados que registra en su historial filmes como My Own Private Idaho, Good Will Hunting, Elephant, Milky su última entrega, Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot. Gus Van Sant, dará una conferencia magistral para hablar de sus más de 30 años de carrera fílmica, en la que ha trabajado como director, productor y guionista.

La vigésima segunda edición, el Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) tendrá como país invitado de honor a Filipinas, en el marco de la celebración del centenario de su cine (Sandaan). Considerado el Padre del Cine Filipino Independiente, Kidlat Tahimik destaca como uno de los artistas más influyentes de Filipinas a nivel mundial, “razón por la cual nos honramos en extender un homenaje internacional a su trayectoria fílmica”, anunció Hoch.

Reconocida por su participación en la cinta “Roma”, en la cual interpreta a Cleo, obra dirigida por Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio Martínez, será la imagen y portavoz de la campaña “Cero Violencia Contra la Mujer”. El GIFF ha impulsado este esfuerzo, desde hace 12 años, alzando la voz a este grave problema social.

El Festival Internacional de Cine Guanajuato 2019, se celebrará del 19 al 29 de julio, y las actividades de Gus Van Sant del 19 al 23 del mismo mes en San Miguel de Allende, y lo demás del GIFF, del 25 al 28, en Guanajuato.

Con sede en San Miguel de Allende y en Guanajuato capital, dos ciudades patrimonio de la humanidad, durante el festival se celebrarán también los 50 años de la relación bilateral México-Filipinas, y como parte del encuentro se mostrarán retrospectivas, estrenos, homenajes y conferencias que resaltan el viaje del cine filipino hasta la actualidad: “del 24 al 28 de julio el festival se desarrollará en San Miguel de Allende en 16 sedes, donde se llevarán a cabo muestras, talleres, encuentros y diversas actividades; este año, el festival contará con una competencia a lo mejor del cine de realidad virtual nacional e internacional, además incluirán muestras especiales con una selección de este tipo de cine, experiencias inmersivas, conferencias y buscan crear un vínculo entre cineastas y desarrolladores de la realidad virtual”, finalizó Sara Hoch.