“Aranza: Solo Manzanero”

La cantante lanza disco con temas inéditos del compositor mexicano y lo hace de manera estelar con showcase al sur de la ciudad

Arturo Arellano

Luego de una ausencia considerable en la industria musical, Aranza regresa con un disco para cortarse la venas, y es que la cantante asegura que en “Aranza: Solo Manzanero” ha grabado las canciones inéditas del compositor mexicano ‘más llegadoras’. Por su parte, Armando Manzanero asegura que en este disco donde no sólo colabora con sus composiciones, sino con su voz en un par de temas, es uno hecho a la antigua, con la calidad necesaria y temas frescos.

Durante una presentación en un Sanborns al sur de la Ciudad de México, Aranza comentó: “este es un día muy especial para mí, gracias a ustedes por apoyarme desde hace tantos años y por esperarme, porque hacía mucho que no sacaba un disco nuevo. Qué mejor que regresar de la mano de un grande como el maestro Manzanero, que me ha ayudado a impulsar este disco, producido por Emanuel Ortiz y con la dirección de Julio Quevedo, además director de la banda. Grabé canciones de amor que duele, de esas para cortarse las venas, composiciones del maestro Armando Manzanero, pocas van a encontrar de ese amor idílico, pero es necesario, también desgarrarse y llorar, para luego salir adelante. Estas canciones aplican a hombres y mujeres por igual”, dijo para arrancar con sus interpretaciones.

Más tarde añadió: “Me siento importante y me creo mucho porque el maestro Manzanero me ha producido este disco y no sólo eso, sino que ha sido mi mentor e impulsor de mi carrera” e invitó al compositor al escenario que le respondió diciendo “hacía tiempo que no escuchaba un disco tan esplendoroso, tan bien hecho, tan bonito, tan bien cantado. Con todo mi amor que Dios te bendiga” dijeron y cantaron juntos “Tendrías que estar en mí” y “Ese es tu problema”, este último del que Aranza comentó, “Originalmente esta canción llevaba por nombre ‘Pendejo’, así me la entregó el maestro, le comenté que si así dejaríamos el nombre para la canción y me respondió que le buscara otro, que ese ya era mi problema” (risas).

Armando Manzanero destacó que “yo quería tener un disco como a la antigua, clásico, con temas bien producidos y perfectamente cantados. También quería grabar las canciones que tenía guardadas y que nadie había grabado, qué mejor con esta voz maravillosa de Aranza”, por lo que la cantante asegura que “este disco hará historia en mi carrera”. Así continuó con un par de temas más, ante un público completamente complacido.

Sobre seguir apostando a la música romántica, el compositor añadió “es el tiempo donde más falta amor, sino hubiera existido el lobo, la caperucita no fuera famosa, es el mismo caso, sino hay dolor, no hay alegría, no hay luz, sin oscuridad y en este caso la medicina es la música, el amor” y Aranza culminó “en esta actualidad donde hay tantas cosas malas y música rara, el maestro Manzanero sigue vigente y convocando grandes masas, eso quiere decir que vamos por buen camino y los jóvenes lo aprecian también”. El disco ya está a la venta en todos los Sanborns del país.