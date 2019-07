“Vincent : Girasoles contra el mundo”

La obra, que abordará la compleja vida del pintor Van Gogh, se presenta en el Teatro Helénico

Arturo Arellano

El Teatro Helénico se engalana con el estreno de la puesta en escena “Vincent: Girasoles contra el mundo”, que abordará la compleja vida del pintor Vincent Van Gogh, protagonizado por Mario Iván Martínez, acompañado por un elenco de primer nivel.

En rueda de prensa Luly Rede, directora del montaje, acompañada de los actores Mario Iván Martínez, Paula Comadurán y Fernando Memije, detalló: “La obra está al final de la vida de Vincent, cuando en París hubo movimientos religiosos extremistas que decían que su obra era demoniaca, que lo que estaba en esas pinturas solo podría ser el reflejo de alguien vinculado al infierno. No obstante, una mujer, su cuñada, Johanna Bonger, que se podría haber ido a Holanda, no lo hace y persevera, salva la obra de Van Gogh. Más tarde ofrece las pinturas de su cuñado ahora sí en Holanda y la respuesta que recibe es de que no son dignas de estar ni en el sótano, ‘la pintura ha sido escupida, ¿cree que es digno de estar junto a los más grandes pintores?’, le dijeron”, así que tuvieron que pasar muchos años más para que su obra viera la luz de manera masiva” aquí veremos destellos de este tipo de pasajes de la vida del pintor, destacando la figura de la escritora y feminista Johanna Bonger”, declaró Mario Iván.

Explica que “pasa el tiempo y cambia el gusto de la gente, la cámara fotográfica hace que busquemos otro lenguaje, otro tipo de belleza en la pintura e invitan ahora al sobrino de Van Gogh, que es un ingeniero a exhibir las obras. Esto quiere decir que Vincent no vivió para ver el éxito de sus pinturas. Su auge fue en los 50 y deciden donar las obras a una fundación del estado de Holanda con la condición, dijo el sobrino ‘que le construyan a mi tío su museo enfrente del museo estatal, donde le dijeron a mi madre que no’, así en 1973 a sus 83 años de edad, este ingeniero inauguró el museo de su tío”.

De este modo aseveró que para recrear cada pasaje tuvieron que resumir los acontecimientos “hay personajes que se funden, Vincent, su cuñada y hay un crítico, que en realidad ese crítico representa todas las voces disidentes. Hay frases de diversos críticos en un solo personaje. También hay cronología con el fin de compactar los sucesos, se moldea todo con el propósito de que esto sea un ente coherente. Paradójicamente llegó un momento en el que reunir tanta información de Van Gogh fue contraproducente, porque había cosas que no quería sacrificar, así que para jalarme la tienda conté con una directora, Luly Rede”.

Rede agrega: “hay mucho qué decir de este extraordinario pintor, y muchos personajes importantes a su alrededor, por ello era necesario que nos concentráramos en lo más importante, porque de pronto Mario Iván ahondaba demasiado en los otros personajes y había que enfocarnos en Vincent, que primero intentó ser predicador, pero era tan pasional que la gente se salía de la iglesia a media predica. Trato de ser vendedor de arte, pero se peleaba con los clientes cuando compraban obras mediocres, era un hombre muy interesante”.

La obra en tanto abarca de 1880 a 1890 cuando el pintor muere “Hay un periodo donde no sabemos mucho de Vincent, Sabemos que conoce a grandes pintores que le hacen descubrir la luz, porque muchos creen que Van Gogh es toda esta luz en sus obras, pero no, antes de conocer a estos pintores su obra era apagada en tonos verdes”. Concluyen que “Dejamos el rollo del suicidio, porque hay teorías de que Vincent no se suicidó, sino que lo mataron unos escuincles que le dispararon y que lo molestaban desde hace mucho tiempo atrás, porque habían ido a un circo a ver Billy The Kid, entonces se la pasaban disparándole, no nos metemos con eso”. La obra termina, según Martínez con una subasta de su obra ya en el siglo XX “para enfatizar la paradoja de vida de Vincent, con la venta de sus lienzos”. “Vincent: Girasoles contra el mundo” ofrecerá una temporada del 8 de julio al 23 de septiembre en el Teatro Helénico.