“Historias para recordar a Ana” enfrenta el tema de las relaciones amorosas

Se presenta los miércoles del mes de julio en Un Teatro, Alternativa Escénica en Ciudad de México

Arturo Arellano

Una discusión de pareja podría parecer una de las escenas más comunes; sin embargo, Ana y Pablo no están en medio de una pelea más de su relación, sino, que, en esta ocasión, con una sola frase se desatará un cúmulo de vivencias que han generado durante años, tanto lo bueno como lo malo, esto es: “Historias para recordar a Ana”, dirigida por Alexandro Fuentes, que se presenta todos los miércoles del mes de julio en Un Teatro, Alternativa Escénica en Ciudad de México.

En entrevista con DIARIO IMAGEN,el director del montaje declaró “Apenas estrenamos en la Ciudad de México con dos padrinos de lujo, el actor Luis Fernando Peña y la cantante y actriz Luz Edith Rojas, nos fue muy bien, aunque esta planteada para las mujeres y su empoderamiento, no es ajena a los hombres, se la pasan bien y al final se dan cuenta de muchas cosas”. Dado que abordan el tema del amor entre parejas, refiere: “Es un tema ambiguo y se toca de distintas maneras, pero nosotros lo abordamos tratando de evidenciar cómo se deteriora, como se puede romper una relación a través del tiempo. Partimos de cuando se conocen, se enamoran, llegan al matrimonio, ese proceso del antes, durante y después, para saber quiénes son en verdad y si su amor es real”.

Explica: “Ana y Pablo son dos personajes en escena. Tendrán que recordar cómo se enamoraron y cómo, sin darse cuenta, comenzaron a odiarse. Pablo descubrirá cómo Ana un buen día desapareció frente a sus ojos, mientras que Ana reflexionará si verdaderamente Pablo es el amor de su vida. Y juntos sabrán si vale la pena salvar su relación o convertirse en el recuerdo del otro. Vemos los problemas más comunes que atraviesan las parejas”.

En esa exploración dice “Encontramos que muchas veces las parejas se casan sin conocerse, tienen dos o tres meses de novios y ya se casan. Muchas veces por el despecho resultado de una anterior relación, tratan de sustituir el amor con otra persona. Pero la gente debe darse cuenta de que no están solos y de que todos hemos pasado por una crisis de este tipo, planteamos peleas en coche, situaciones incómodas en restaurantes, las pérdidas, los consejos y cómo repercuten en tu relación”.

Su aprendizaje personal explica “Durante el proceso me di cuenta de que también he sufrido este tipo de problemas, no estamos exentos y muchas veces el público cree estarlo, pero llegan a la obra y también se reflejan en esta pareja. Al final del estreno me dijo una chava que esas palabras que se dicen al final de la obra se las dijo su padre al morir. Es algo emotivo y te deja ver que si se tiene un impacto en las personas. En mi caso me identifique y ahora trato de que la gente lo viva y se identifique desde su experiencia”.

“Historias para recordar a Ana”, un texto original de Christina García y el mismo Alexandro Fuentes que llega a la Ciudad de México durante el mes de julio, luego de haberse estrenado meses atrás en la ciudad de Querétaro con una gran aceptación. “Christina es junto conmigo dramaturga del texto. Ella actúa en el papel de Ana y juntos nos dimos a la tarea de buscar al actor varonil, con quien hace muy buena mancuerna y desde el principio tuvo una hermosa química”.