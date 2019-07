Carlos Trejo le sangra el rostro a Alfredo Adame, previo a su combate

“El cazafantasmas” alega que el conductor de televisión está involucrado en el asesinato de un joven de nombre Víctor, a quien él consideraba como un hijo

El combate de artes marciales mixtas se celebrará el 2 de agosto en el Foro 360

¡A traición!

Arturo Arellano

Pocos duelos han logrado acaparar tantos reflectores y portadas como el protagonizado por “El cazafantasmas” Carlos Trejo y el actor y conductor de televisión Alfredo Adame, donde por fin podrán término a una larga disputa que han sostenido ambos en una rivalidad surgida en el marco de las cámaras del popular programa matutino “Hoy” de Televisa.

“Es un muerto de hambre, así como se comportó hoy es como va por la vida, es un delincuente que no sabe hacer otra cosa”. Alfredo Adame

Previo a este combate que se realizará el próximo 2 de agosto a las nueve de la noche en el Foro 360, ambos personajes protagonizaron un zafarrancho en el que Adame resultó con una herida en la frente, producto de un golpe de parte de Trejo. Habían citado a los medios para dar detalles sobre la pelea, pero más tardaron en llegar a la mesa, que en lo que tuvieron que ser echados por el cuerpo de seguridad.

Tras la presentación de Carlos Trejo en la rueda de prensa, se dio paso a la llegada de Alfredo Adame, que arribó al lugar en una actitud provocadora, situación que le cayó nada bien a Trejo, que no aguantó mucho y le propino un botellazo en la cabeza. En este punto Adame se lanzó sobre “El cazafantasmas”, pero el cuerpo de seguridad no permitió que se llegara a más. Ambos fueron sacados del lugar, para después regresar a ofrecer una disculpa a los medios de manera separada.

El primero en volver fue Adame, que comentó: “Es un muerto de hambre, así como se comportó hoy es como va por la vida, es un delincuente que no sabe hacer otra cosa”. Aclaró que “No cobraré nada por la pelea, me corresponden 500 mil pesos por el evento, pero serán donados íntegramente a una fundación en Monterrey que apoya a niñas maltratadas física, emocional y sexualmente. No me interesa el dinero, lo que quiero es partirle su madre a este animal”.

En tanto, Manuel Montalvo, director jurídico del combate enfatizó en que “será un combate de artes marciales mixtas, es un deporte en el que casi no hay reglas, pero las que hay deberán de cumplirse. Ambos serán revisados por el réferi previo al combate, para evitar cualquier portación de algún objeto fuera del reglamento y aquel que rompa cualquiera de estas reglas tendrá una multa de millón y medio de pesos”.

Entre las reglas, mencionó no morder, no picar los ojos, no dar golpes bajos, entre otras. No obstante, Trejo fue muy claro en no respetar nada si Adame lo provoca “yo cumpliré las reglas, como lo hice aquí, ustedes lo vieron, llegue y me senté de manera respetuosa, él fue quien llegó con toda su fanfarronería a provocar y no se lo voy a tolerar. Si en la jaula rompe las reglas, lo haré también. Algo quiero dejar claro, a la jaula entraremos dos y sólo bajara uno”, sentenció.

“Este no es un tema de prestigio o desprestigio, es un tema de que Alfredo Adame estuvo involucrado en el asesinato de Víctor, un joven de 20 años que mataron a sangre fría afuera de mi domicilio, porque pensaban que era yo”. Carlos Trejo

Tras la agresión a Adame y luego de sus declaraciones, también regresó Carlos Trejo, que se justificó diciendo. “Este no es un tema de prestigio o desprestigio, es un tema de que Alfredo Adame estuvo involucrado en el asesinato de Víctor, un joven de 20 años que mataron a sangre fría afuera de mi domicilio, porque pensaban que era yo. Díasantes el representante de Adame me había hablado para amenazarme de muerte. Víctor era como un hijo para mí, y el día de la pelea su madre estará en primera fila viendo como acabo con este fantoche, no me bajaré hasta terminarlo”, dijo mientras mostraba documentos de la Procuraduría General de Justicia, donde se detallaba el caso de Víctor.

De igual modo Trejo mostró Pun audio donde se escucha a Alfredo Adame decir: “Te voy a meter un puto balazo en el culo cabrón”, razón por la cual “El cazafantasmas” sospechó la portación de un arma de fuego y un cuchillo de parte de Adame.

Con un historial bastante largo de dimes y diretes, golpes, escándalos y este último zafarrancho, Adame y Trejo llegarán este 2 de agosto al Foro 360, ubicado en la esquina de Boulevard Toluca, también conocida como Primero de Mayo y Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho. Dónde en punto de las 21:00 horas se realizará una batalla de tres rounds. Los boletos están disponibles en Boletia y tiendas OXXO.