El terror que nos espera para 2020

En tanto “Annabelle Comes Home”, mantiene su paso firme, haciéndose cada vez de un mayor número de fans con historias llamativas, incluso en esta tercera entrega se dice dejó pistas sobre ‘El Conjuro 3’, una de las cintas de terror más esperadas para el 2020

Arturo Arellano

El cine de terror es uno de los más llamativos para el público amante de las películas, sin embargo, en la actualidad vivimos una época donde los remakes se están apoderando de las salas, y en este género no es la excepción, pues recientemente regresó a la pantalla “Chucky: El muñeco asesino” y en puerta está el estreno de la segunda entrega de “It”. Pareciera que el equilibrio únicamente lo está haciendo una de las sagas más exitosas de la actualidad, que arranco con El Conjuro y que luego dio pie a tres películas de Anabelle, pero aquí te contamos de otras cintas que están haciendo lo propio.

En julio de 2018 se anunció que MGM haría un reboot/remake de Child’s Play (1988), la reacción fue negativa: no sólo porque la franquicia de Chucky ha sido una de las pocas que ha logrado perdurar al paso del tiempo –y que hasta la fecha lleva siete filmes en la franquicia original, sino también porque su creador, Don Mancini, expresó su descontento con los planes del estudio, no obstante, a su estreno la cinta ha generado buenso comentarios, tratándose de un extraño caso donde sí existe una adaptación de la premisa original al contexto actual, lo cual hace de la cinta un experimento que sorprende por el rumbo tan diferente que toma respecto al material en el que está basada y que la mayor parte del tiempo resulta exitosa como un slasher con tintes de humor negro.

James Wan adelantó en 2018 algunas pistas del argumento de El Conjuro 3. En concreto, fue claro al decir que dicha parte de la saga no se enfocaría en casas embrujadas ni en posesiones por parte de espectros con forma humana. Si bien James Wan no dirigiría la película, sí continuará en el proyecto como productor, y con esa autoridad adelantó a Bloody Disgusting que la tercera película de la saga principal no se limitará a una casa embrujada, sino dará un salto aún más mediático: el caso de Arne Cheyenne Johnson, el estadounidense que aseguró haber matado a su casero como consecuencia de una posesión demoníaca. Se pretende el lanzamiento de El Conjuro 3 para el año 2020.

Mientras tanto un estreno más cercano es la segunda entrega de IT, el payaso asesino, que veintisiete años después regresa según la maldición. Pennywise vuelve a Derry, y tal como lo prometieron de niños, los miembros del ‘Club de los Perdedores’ deben volver a su viejo hogar, ya de adultos, para exterminarlo para siempre, por más que eso pueda costarles la vida. “It: Capítulo 2” será estrenada en septiembre próximo, como el segundo y último episodio de esta saga de terror basada en la novela de Stephen King, adaptada en el pasado para la televisión con Tim Curry como el payaso Pennywise y hoy con Bill Skarsgård como el rostro de esta demoníaca amenaza asesina. En este caso la producción reclutó a una serie de actores reconocidos como Jessica Chastain, James McAvoy y Bill Hader para interpretar a las versiones adultas de los integrantes del ‘Club de los Perdedores’.

Por otro lado ‘Un lugar tranquilo’ ha sido uno de los grandes éxitos en taquilla y una de las mejores cintas de terror de la última década. Ante los increíbles datos de recaudación, era de esperar que una secuela de la película de John Krasinski estuviese en las mentes de sus productores y ahora ya sabemos la fecha de estreno para la misma. Paramount ha anunciado que podremos volver a ver a los monstruos ciegos atraídos por el sonido el próximo 15 de mayo de 2020. El productor de Platinum Dunes, Andrew Form, comentó que no se quieren apresurar a la hora de llevarla a cabo “Es genial porque en este caso no vamos a apresurarnos nada. Nos tomaremos nuestro tiempo, vamos a averiguar dónde ir sin prisa. De momento estamos empezando a hablar, sobre todo, estamos averiguando cuál será la participación de todo el mundo y cómo será esta próxima película. La primera es tan especial para nosotros que realmente queremos tomarnos nuestro tiempo con esta”.

Volviendo al tema de los reboots, se confirmó el de ‘Jóvenes y brujas’ que se veía venir: después de que viéramos la primera reunión del reparto original en la Convención Monster Mania 2019, la productora Blumhouse aseguró que está preparando el reboot de la película.

Otras confirmadas para el 2020 son “Halloween 2”, dirigida por David Gordon Green y protagonizada por Amie Lee Curtis. “Los nuevos mutantes”, producida por 20th Century Fox y dirigida por Josh Boone, contando con la presencia en su Reparto de Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Rosario Dawson, Charlie Heaton, Henry Zaga y Antonio Banderas. Mientras tanto “La Maldición de las Brujas” tendrá también su remake en este caso protagonizado por Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Chris Rock, Angus Wright, Philippe Spall, Simon Manyonda, todos bajo la dirección de Robert Zemeckis.

Más tarde en abril de 2020 tendremos también “Escape Room”, dirigida por Adam Robitel y protagonizada por Andrea Riseborough, John Cho, Demian Bichir, Lin Shaye, Betty Gilpin, William Sadler, Jacki Weaver. Para culminar el año con “La Horca” y “The Grudge”, ambas también confirmadas y la segunda con la presencia del mexicano Demián Bichir en su reparto, La película nos introducirá en la historia de una casa abandonada donde un fantasma atormentado castiga a todos los que entran con una dolorosa muerte.