El Indio Brayan estrenará “De aquí pa’rriba”

Gran estreno lunes 15 de julio

El programa marca el debut del comediante al frente de una emisión por Bandamax

Arturo Arellano

En “De aquí pa´rriba”, El Indio Brayan estará acompañado por Vicky Cortez y Jos Borraz para presentar un show de variedades, dedicado a las nuevas bandas del regional mexicano. Se tratará de un espacio con videos, entrevistas, reportajes de color y, sobretodo, lleno de humor. Su estreno será este 15 de julio por Bandamax, en donde permanecerá con transmisiones todos los lunes y repeticiones martes y sábados.

Para ofrecer mayores detalles sobre el programa, Hugo Alcántara, mejor conocido por su personaje de El Indio Brayan, concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN. “Estoy muy contento por la oportunidad, el programa llega en un buen momento, ya venía colaborando en Bandamax, estuve dos años con Israel Jaitovich en ‘La cantina del Tunco Maclovio’. Aparte conduje Premios Bandamax, realicé algunas entrevistas y hubo muy buena relación con Giovana Lara, productora; de ahí se empezó a dar el acercamiento. Se los presentamos y les gustó la idea, se grabó un piloto, lo aceptaron y por fin podemos estrenar, porque en Telehit había hecho pilotos, pero no salieron, sólo conduje programas de comedia y tuve un programa en Internet, así que me siento en forma para enfrentar esta oportunidad”.

Describe que “el programa es de comedia, humor y con música, un tipo de late show, aunque no quiero etiquetarlo, tenemos comediantes invitados en cada programa, además de un invitado musical con quien cotorreamos por una hora entera, hacemos dinámicas con la gente en la calle, salimos buscando que les pregunten cosas divertidas a los invitados y nosotros nos lavamos las manos (risas)”. Añade en ese tenor que “iremos probando cosas, qué funciona y qué no funciona. El programa está pensado para las bandas en desarrollo, no son bandas desconocidas, solo son menos conocidos que otros, pero ya con su trayectoria. Hemos grabado algunos programas, con Voz de Mando, Merenglass, Los Caracoles y así se irán sumando más”

En el tema de la comedia celebra que “tengo el apoyo y cobijo de mucha banda, tan es así que ya tenemos confirmados al JJ, El Costeño, El Norteño, Alan Saldaña, Lalo España, entre muchos otros; arrancamos con comediantes que la gente quiere ver y después vamos a dar oportunidad a los nuevos valores. La sección para los nuevos talentos se llama ‘Mamá estoy en la tele’, una de mis compañeras sale a la calle y buscamos a ese grupo norteño que toca en la taquería, en la marisquería o a ese mago, ese payaso, humorista callejero, los artistas del Metro. De entrada, grabaremos la cápsula en la calle. pero estamos pensando en que más adelante los llevaremos al foro”

Si bien, El Indio Brayan, vive un momento de gran auge, asegura que se concentrará en este proyecto “estamos bien contentos y enfocados en el programa, aunque además estamos en ‘Hoy’ con dos secciones, seguimos en ‘La Parodia’, luego ‘El Tenorio Cómico’ los fines de semana, con quienes ya planeamos fechas fuera de la Ciudad de México, aunque no podemos hacer una gira como tal por las agendas de todos los que participamos”.

Concluye que “más allá del personaje a quien le debo todo, estoy muy enfocado en este programa, quiero que sea un consentido de Bandamax, que la gente lo ame. Vamos a echarle las ganas para que todo fluya y crezca super bien, soy actor además de comediante, me gusta la dirección, producción, quizá más adelante lo haga, pero ahora no quiero saturarme, ni saturar a la gente, porque luego uno termina cayendo gordo”.

“De aquí pa´rriba”, se transmitirá por el canal Bandamax de Televisa Networks, los lunes a partir del 15 de julio, a las 21:00 horas, con repetición los martes a las 17:00 horas y los sábados, a las 15:30 horas.