Calaron hondo declaraciones de Carlos Urzúa

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Delgado, el “gallo” de AMLO para suceder a Yeidckol

Hondo, demasiado hondo, calaron las declaraciones que hiciera el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa, tanto en el presidente Andrés Manuel López Obrador, como en su partido, Morena, que por lo demás, el fin de semana, siguió exhibiendo sus contradicciones en un evento que encabezó ni más ni menos que una de las aspirantes a suceder a la controvertida Yeidckol Polevnsky y se trata de Bertha Luján, en Monterrey, Nuevo León, donde los morenistas acabaron en algo que fue mucho más allá que los gritos y sombrerazos.

Es muy posible que este pleito haya sido montado por los propios militantes del partido de López Obrador, precisamente para evitar que la señora Lujan pudiera tener la más mínima posibilidad de llegar a la dirigencia de dicho instituto político, sobre todo, ahora que el alfil del senador Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz-Durán, ha anunciado que quiere dirigir ese instituto político.

Sin embargo, aquí hay un pequeño detalle, pues mucho se comenta por los corrillos políticos del partido en el poder, que está a punto de entrar a la competencia quien sería el verdadero y real “gallo” ni más ni menos que del Presidente, y se trata del coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Mario Martín Delgado, que ahora que cuenta con “luz verde” por parte del Presidente, pues le será mucho más fácil llegar al liderazgo de ese partido. Entonces, no hay necesidad entonces de imaginar el coraje que hará la señora Polevnsky, que se ha caracterizado por llevar una gestión radical y llena de contradicciones.

Pero volviendo al tema del ex secretario de Hacienda, al parecer, el círculo cercano del presidente López Obrador no ha sido suficiente para defenderlo de las verdades que reveló quien de golpe, se volvió neoliberal y lo único que han acertado a hacer, es a descalificar al que les ha plantado la verdad en su cara.

Ahí está el caso del senador Ricardo Monreal, que se le fue a Urzúa duro y a la cabeza al señalar que el ex responsable de las finanzas pública, había actuado de manera arrogante, sobrada y soberbia. En suma, el zacatecano lo tildó de mal agradecido porque nunca estuvo de acuerdo con los proyectos que como la peor de las ocurrencias, el Presidente se obstina en sacar adelante contra viento y marea.

La revelación que hizo Urzúa sobre a quienes admira el poderoso jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, que al final se impuso en el ánimo del tabasqueño, fue durísima, porque, como coinciden los analistas en señalar, ahora resulta que tenemos en la Presidencia de la República a un mandatario populista y supuestamente de izquierda, con importantes tintes mesiánicos y religiosos, conviviendo con un empresario ultraconservador que no se volvió neoliberal como Urzúa, Romo ya lo era.

De cualquier manera, Monreal salió a la defensa de hasta el jefe de la Oficina de la Presidencia al decir que, “acusar a Romo es lo más cómodo. Si Romo intervino, como dijo, debió renunciar cuando se nombró a los titulares de Nafinsa o del SAT, hubiera sido mucho menos dañino y una actitud de más cortesía política, sensibilidad humana y agradecimiento con el Presidente, que le dio toda su confianza, que le dio su mano”.

¿Valdrá la pena que Carlos Urzúa responda?, muy probablemente no.

Municiones

*** Apagones como los que se han generado a lo largo del año en Yucatán, Quintana Roo y Campeche, no deberían de verse. Preguntando a los que saben, para Joaquín Leal Jiménez, experto en energía, se debe integrar al nuevo programa de la Comisión Federal de Electricidad un esquema que pueda reiniciar las subastas eléctricas para evitar un desabasto mayor de energía en el país. Ante lo que fue la cancelación de la cuarta subasta de energía, se dice que la decisión no fue bien recibida por algunos empresarios ni por la Comisión Reguladora de Energía, ya que se dijo no había algún sustento técnico ni justificación económica. El especialista en energía Joaquín Leal comentó que la cancelación de la cuarta subasta puede afectar una gran parte de los proyectos de la primera y segunda ronda, ya que el 65 por ciento de estos, ya están en funcionamiento o en construcción. Ya veremos si la siguiente semana la Comisión Federal de Electricidad anuncia al sector energético empresarial, algún sistema o mecanismo que sustituya a las Subastas Eléctricas. Hágase la luz!

*** El director general de FONTUR, Rogelio Jiménez Pons y Eduardo López Moreno, responsable de ONU HABITAT para la división de América Latina visitaron la región de Calakmul en Campeche para conocer las necesidades e inquietudes de las comunidades en relación al proyecto del Tren Maya. La convocatoria contó con la presencia de representantes de los cinco niveles de gobierno, entre los que destacan comisariados ejidales, la reserva de Calakmul, gobierno de Campeche, representantes sectoriales de miel y forestal, así como habitantes, académicos, ONG´s y representantes de pueblos indígenas y tuvo como objetivo construir desde lo local la implementación del proyecto Tren Maya tomando en cuenta la propuesta del sistema de comunidades.

*** No, bueno, el presidente López Obrador retoma visitar lugares de comida que se encuentran a pie de carretera. Lo volvió a hacer en Michoacán, donde según él mismo lo dijo, comió birria acompañado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el director del IMSS, Zoé Robledo. ¿Acaso pensará el Presidente que de esta manera revertirá su popularidad que va a la baja? Ya en el evento, AMLO presumió que estaba en esas tierras sin guardaespaldas porque ya no existe el Estado Mayor Presidencial con todo y sus ocho mil elementos, “ya desapareció, todos esos elementos pasan a la Secretaría de la Defensa Nacional, a Marina y a la Guardia Nacional para cuidar al pueblo, al Presidente lo cuida la gente porque él que lucha con la justicia, no tiene nada que temer. ¿Será? También dijo el tabasqueño que ya no hay aviones ni helicópteros privados, pero eso sí, obvió mencionar la cuantiosa renta que se paga a Estados Unidos por guardar el avión presidencial que dijo “no lo tiene ni Donald Trump”, ¡qué bien! ya le cambió lo de Obama. Mucho discurso el del Presidente, pero repetido cualquier cantidad de veces, así de limitado está López Obrador.

