Ana y Gio enriquecen a la niñez mexicana

El proyecto consta de canciones infantiles y un show en vivo, donde abordan temas educativos

Arturo Arellano

Ana & Gio es un proyecto de entretenimiento infantil 100% mexicano que busca acercarse a los niños en su primera etapa de la infancia, al mismo tiempo que estimula su desarrollo intelectual. En el proyecto, Mariana y Toño Muñiz cantan, tocan instrumentos, y manipulan a los títeres para están interactuando constantemente con el público infantil. Este 26 de julio ofrecerán una firma de autógrafos y showcase en Plaza Lindavista.

Los hermanos Muñiz se han preparado tanto en pedagogía como en música para ofrecer un proyecto en el que los niños no solo se diviertan, sino también estimulen áreas neurológicas para su desarrollo, de lo cual platicaron en entrevista con DIARIOIMAGEN. “Somos los creadores de todo el concepto de Ana y Gio, mi hermana Mariana es pedagoga y se encarga de hacer el método con el que trabajamos, mientras que yo hago la música. El proyecto nace de algo que no estaba pensado, no era un plan previsto, mi hermana daba clases de estimulación y me invita a que escriba algunas canciones para que hubiera más dinamismo. Vimos ahí la oportunidad de hacerlo más en forma y empecé a hacer canciones con las temáticas que me proponía e iniciamos con el primer disco, que tiene una base de enseñanza para los niños de nivel preescolar y primaria baja a través de la música”, dijo Toño.

Y destaca que lo primero es “Capturar la atención de los padres, porque los niños no tienen a esa edad la facultad de buscar lo que les gusta, de picar aquí o allá para encontrar opciones para ellos. Entonces debemos entender que lo primero es que mamá y papá se den cuenta de que somos un proyecto lúdico, que no solamente es entretenimiento, es una herramienta para pasar como familia un buen rato juntos. Atrapar a los papás es lo que buscamos primero, la música es una manera fácil de llevar aprendizaje, estimulación, valores y demás herramientas para sus hijos”.

Las canciones son interpretadas por Ana y Gio, dos marionetas, cuyas voces están a cargo de sus dos creadores “Cuando empezamos a planear todo este proyecto, nos resultó importante que los portadores de esta voz fueran dos niños, dos figuras en quienes los más pequeños pudieran poner toda su atención. Buscamos a una empresa de diseño que nos entendió perfecto y logramos realizar a Ana y Gio, dos niños muy parecidos a los niños a los que íbamos a enfrentar. Ana y Gio son niños inquietos, uno más introvertido que el otro, son hermanos, juegan futbol, aprenden a caminar, pero ya tienen dientes, son similares a los niños de preescolar”.

Si bien reconocen que ningún niño es igual a otro, destacan que “tienen las mismas necesidades, las mismas preguntas. Los niños necesitan aprender cosas básicas y necesarias para el cambio que sufren de una niñez en las que apenas pueden comunicarse a una niñez, donde ya conocen un universo de los mayores. Esa puerta es la que nosotros tratamos de abrirles a los niños, pero también a los padres para que entiendan el mundo de sus hijos”.

“Historias del cómo, cuándo, dónde y por qué” es el nombre de un nuevo disco del que refieren “son las preguntas que todos los niños hemos hecho y las siguen haciendo. ¿Por qué son así las cosas?, ¿Por qué yo soy así?, ¿A dónde vamos?, son preguntas comunes que llevan a cosas que nos unen. Los niños aprenden además las vocales, los planetas, que hay en el mar, que es la amistad, qué alimentos son sanos. Son temas que a todos los niños les son de utilidad. Con este disco, niños y adultos tendrán un vínculo, que les servirá para comunicarse mejor en temas de salud, educación, valores”, concluyeron.

El disco ya está disponible a la venta en Mixup en formato físico, mientras que se puede encontrar también en plataformas digitales. El 26 de julio ofrecerán una firma de autógrafos y showcase en Mixup de Plaza Lindavista.