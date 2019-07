Molotov anuncia nueva fecha de su Desconecte en la CDMX

Tras colgar en 8 ocasiones el letrero de localidades agotadas

Sábado 7 de diciembre, Teatro Metropólitan, 20:00 horas

Preventa Citibanamex, 17 y 18 de julio

Tras su exitoso paso por el escenario del Teatro Metropólitan, de la mano de su Desconecte, donde ya han colgado el letrero de localidades agotadas en ocho ocasiones, 9, 10 y 11 de noviembre de 2018, 17, 18 y 19 de enero y 5 y 6 de julio de 2019, los cuatro caballeros del Apocalypshit, Molotov, retornarán con una fecha más a este maravilloso inmueble. El nuevo concierto será el sábado 7 de diciembre. La preventa Citibanamex se realizará los días 17 y 18 de julio.

Con más de dos década de vida dentro de la escena del rock mexicano, “La Maldita Molocha”, como también son llamados por sus flamantes fans, se han dado el lujo de dar vida y forma a su primer material Unplugged, que fue grabado en el mes de mayo de 2018 en la CDMX y que está compuesto por 15 temas; todas, nuevas versiones de sus más grandes éxitos, como: Here we kum, Amateur, Voto latino, Frijolero, Gimme tha power, Mátate teté, Marciano, Hit me, Oleré y Oleré y Oleré el UHU, Parásito, DDT, Dance and dense denso, Cerdo y Puto, así como dos nuevos temas: Dreamers (escrito por Randy Ebright) y Muerte (escrita por Tito Fuentes).

Paralelamente, Molotov se encuentra también en la promoción de su nuevo CD-DVD en vivo ¿Dónde Jugarán Lxs Niñxs? (Desde el Palacio de los Deportes) con el que festejaron los primeros 20 años de esta maravillosa obra sonora del rock latinoamericano. Un disco lleno de un alto nivel de crítica social y sátira política, letras sin pelos en la lengua, como los ha caracterizado en estos años, duros, rudos y directos. El tema Voto Latino fue presentado con un video animado por Guillermo Eduardo Pérez García, donde plasmó fuertes imágenes acorde a la letra de la canción.

Molotov es sinónimo de polémica y un sonido de alto voltaje, la banda comenzó su andar por la escena del rock mexicano en 1995. Con el lanzamiento de su primer disco, ¿Dónde Jugarán Las Niñas?, se colocaron como una de las bandas favoritas de los jóvenes. Después, llegaron sus álbumes Molomix, Apocalypshit, Dance And Dense Denso, Con Todo Respeto, Eternamiente, Desde Rusia Con Amor, Agua Maldita, MTV Unplugged: El Desconecte y su más reciente CD-DVD ¿Dónde Jugarán Lxs Niñxs? (Desde el Palacio de los Deportes).