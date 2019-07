Muere Sonia Infante a los 75 años de edad

Sobrina del Ídolo de Guamúchil

El hermano de la artista confirmó su fallecimiento, luego de permanecer varios días hospitalizada a causa de una parálisis en el cuerpo

En respuesta a su última voluntad, sus restos serán cremados y no habrá velorio en su honor

La actriz Sonia Infante, falleció el martes 17 de julio a los 75 años de edad, así lo confirmó su hermano, Toño Infante a medios de comunicación.

Trascendió que la sobrina de Pedro Infante se encontraba internada en el Hospital Sanatorio Durango de la colonia Roma de la Ciudad de México con un estado de salud delicado. Por su parte, la periodista María Luisa Valdés Doria reveló que el deceso fue debido a una posible parálisis.

A su vez, Toño Infante le reveló a la periodista: “tenía lo que tenemos todos, muchas enfermedades, mucha depresión, es la carrera artística la que nos tiene así (…) acuérdate que nosotros como artistas nos debemos a nuestro público, nos gusta estar en contacto con el público, muchas cámaras, los compañeros y los técnicos, en los cines y ya cuando pierdes todo eso, cuando ya no te hacen caso, viene una buena depresión, en lo familiar también, tienes hijos, luego los hijos se van, te abandonan, lo que nos sucede a todo mundo”.

En los últimos tres meses, Sonia Infante se mantuvo entre el hospital y su hogar debido a que una enfermedad rara, cuyo nombre no me aprendí, le ocasionó un coágulo grande en la columna vertebral que la dejó paralítica a partir de los hombros y hasta los pies.

“En su desesperación por no poderse mover y el dolor, ella pidió que se le aplicara la eutanasia, pero no se llegó a eso debido a que falleció en el traslado de la ambulancia al sanatorio a causa de un paro cardiaco. De todos modos los médicos me explicarán bien los detalles en cuanto llegue a despedirme de ella”, comentó su hermano Toño Infante

En los últimos años, Infante no apareció en ninguna producción televisiva o cinematográfica debido a que, por su edad y la enfermedad que padecía, no le ofrecían ningún personajs.

“Ella pidió trabajo varias veces pero nunca le respetaron su trayectoria, le decían que le hablaban y nunca más le llamaron. No es que mi hermana se hubiese querido retirar, simplemente los productores la retiraron y eso la deprimió mucho. Le decían que solo buscaban a chavitas y es la ley de la vida, había que comprenderlo”.

En respuesta a su última voluntad, sus restos serán cremados y no habrá velorio en su honor. Sus hijos aún no deciden el lugar en el que se depositarán sus cenizas. A Sonia Infante le sobreviven sus hijos, Pedro y Ángela Alatriste, así como un nieto y su hermano Toño Infante.