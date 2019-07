Reconoce López Obrador poco avance en combate a inseguridad

“La violencia es un problema complejo”

Deben estar a nuestro favor de lo que hacemos entre 50 y 60 millones, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que aunque no se ha logrado avanzar en materia de seguridad, la violencia es un problema complejo que preocupa y ocupa a su administración, luego que durante años se simuló su atención y si acaso, se ocuparon de los efectos operativos.

“En el caso de la violencia, no hemos podido avanzar, porque es un asunto complejo. Se dedicaron nuestros adversarios a saquear, a robar y no atendieron las causas”, expresó tras asegurar que tiene el respaldo de más mexicanos en las acciones para erradicar la pobreza, la corrupción y la impunidad.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, recordó que el 1 de julio de 2018 “votaron por nosotros 30 (millones de mexicanos) y ahora deben estar a favor de lo que estamos haciendo entre 50 millones y 60 millones, más de los que votaron por nosotros”.

El Ejecutivo federal indicó que el incremento de la pobreza, la desigualdad y la corrupción “desató la inseguridad y la violencia, pero ya estamos trabajando todos los días para entregar buenas cuentas en el corto, mediano y largo plazos. Vamos bien”, enfatizó.

“Yo siento que la gente nos está apoyando, no está respaldando; les agradezco mucho a los mexicanos que nos están apoyando y nos están apoyando más de los que votaron por nosotros” porque ven el esfuerzo que se lleva a cabo, sostuvo.

López Obrador se dijo satisfecho con los resultados y confió en que este año se sienten las bases para la transformación de México, las nuevas políticas para la patria nueva.

“Vamos muy bien en todos los campos. Tengo preocupación y ocupación en el tema de seguridad”, puntualizó.

Pide a campesinos que no se

dejen manipular por “zopilotes”

El Presidente pidió a los campesinos que realizaron bloqueos este miércoles que no se dejen manipular por los que tienen “hambre de dinero” y están inconformes porque se acabó la corrupción.

“Pedirles que no se confundan y que no se dejen manipular, porque se está apoyando a los productores con muchos recursos y ya se ha informado. Están inconformes algunos líderes de algunas organizaciones, no están conformes con el método de distribución de recursos porque ahora ya no se entrega el apoyo a las organizaciones. Así de claro”.