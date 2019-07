Banda Los Recoditos, en “Perfecta” sincronía musical

La talentosa agrupación presenta su nueva producción que ya está disponible, tanto en formato físico, como digital y con la cual celebran tres décadas de trayectoria

Asael Grande

Este 2019 la banda Los Recoditos muestra la madurez que da la experiencia y lanza “Perfecta”, un álbum integrado por 10 cortes, entre los cuales se incluyen los muy exitosos sencillos “El cigarrito”, “Una peda con el viejo”, y el tema que le da nombre al disco: “estamos bien contentos con el nuevo disco, es algo que me ha cambiado la vida totalmente, estar en una agrupación de renombre, es un sueño que yo siempre tuve, y gracias a Dios se me cumple, “Los Recoditos” le pone empeño, le pone ganas a la vida, y en esta ocasión me llegó esta gran oportunidad al lado de grandes compañeros, grandes personas, mucho que aprender, y estoy en la mejor disposición de aprender día a día, en el escenario, en la vida diaria de un músico, aprender de los medios, es un gran paso en mi vida, y son treinta años que está cumpliendo la banda, “Los Recoditos” sigue trabajando, presentando nuestro disco ‘Perfecta’, y la gente lo ha recibido bien, ahora con la diferencia de que viene mi granito de arena”, dijo Rafael González, nuevo vocalista de Los Recoditos

Más que “Perfecta”, es la nueva producción de Banda “Los Recoditos”, que ya está disponible, tanto en formato físic, como digital y con la cual celebran tres décadas de trayectoria. Celebrando 30 años de carrera, la llegada de una nueva voz y el lanzamiento de “Perfecta”, su nuevo disco, “Los Recoditos” demuestra por qué es una de las agrupaciones más importantes en el regional mexicano. Su nuevo “hijo”, “Perfecta”, es una producción variada con temas que van de las baladas a las cumbias y con compositores de la talla de Horacio Palencia.

“El disco ‘Perfecta’ ya está en los primeros lugares de las listas de popularidad, a lo mejor se dice fácil, pero son treinta años ya de estar picando piedra, y estar trabajando duro, treinta años de risas, llantos, alegrías, es una carrera difícil, pero a la vez bonita, es un compromiso diario que tenemos, en todos los discos que hagamos, siempre el compromiso será el conquistar al público, siempre estar renovando”, agregó, Marco Figueroa, trombonista y compositor de la agrupación.

El primer corte que se promocionó fue el que da nombre al disco, “Perfecta”, que contó con Rafa González, nueva voz de la formación, que llega a acompañar a Samuel Sarmiento tras la salida de Luis Ángel Franco, “El Flaco”, quien emprende su carrera como solista.

En el marco de la celebración de sus tres décadas de trayectoria, “Los Recoditos” esperan culminar el festejo en el Carnaval de Mazatlán, el próximo año: “no puede faltar este festejo, va a ser una presentación bastante bonita, esperemos que nos acompañen por allá en Mazatlán, en 2020”, finalizó Samuel Sarmiento, integrante de “Los Recoditos”.

“Perfecta”, material, que ya se puede adquirir de forma física y digital, está conformado por las canciones “Perfecta”, “Te Acostumbré A Mis Besos”, “Elegiste un Error”, “Una Peda Con El Viejo”, “De Oreja a Oreja”, “Esta Va Por Ti”, “El Pato Nada”, “Pedacito de Mi Vida”, “El Cigarrito” y “Mi Cumpleaños”.