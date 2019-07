“La Historia de Guerra” llega al Teatro Metropólitan

Los miembros originales de “Guerra de chistes” celebrarán su aniversario número 13 el próximo sábado 27 de julio

Arturo Arellano

“Guerra de chistes” es un programa que llegó para revolucionar la manera de contar chistes en la televisión hace 13 años, de una manera irreverente y despreocupada, es por ello que alcanzaron un éxito tal que les ha llevado a presentarse en otros formatos, como lo es en teatros o ferias. Actualmente, y para celebrar su aniversario, han decidido reunir al elenco original partiendo de sus tres precursores Juan Carlos Casasola, “El Borrego” Nava y Radamés de Jesús, quienes acompañados de todas las estrellas que han pasado por el programa se presentarán este 27 de julio en el Teatro Metropólitan.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, “El Borrego” Nava señaló: “La iniciativa fue de Radamés, con quien decidimos hacer un show con todos los elementos que en algún momento han estado en ‘Guerra de Chistes’ y festejarlo con toda la banda de la Ciudad de México, es única ocasión, por ello tenemos un gran show, esperando que salgan fechas para el interior de la República Mexicana y Estados Unidos”. Adjudica este éxito “Al contenido que generamos de entretenimiento y de risa a través de algo básico que hemos tenido en la historia de la televisión mexicana, que son los chistes, la verdad es que se juntó un buen grupo, tuvimos química y estos 13 años lo demuestran”. A esto, Radamés, también en entrevista, agregó “éste es un capricho de juntarnos para decirle a la gente que lo más importante es reír, creo que hay toda una generación que creció con nosotros, que miraban el programa a los 17 años y se cagaban de la risa, no pueden faltar a este show, se la van a pasar de poca madre”.

El show será un cronología de “Guerra de chistes” de cómo empezó, cómo fueron las llamadas, quiénes entraron, quiénes salieron y al final, “todos estaremos en el escenario. Hay muchas cosas nuevas también porque vivimos en un país donde siempre hay chistes, no se acaban. Además de que hay unos muy significativos de tu vida, en mi caso me piden mucho de borrachos y los tengo que contar, porque es como si vas a ver a Luis Miguel, le pides ‘La Incondicional’ y no la canta. Por eso yo hago esos chistes que si bien la gente ya conoce, me los siguen pidiendo, los quieren ver en vivo. Somos un país que se ríe hasta de sus desgracias, eso es un gran ventaja”.

Al hacer comedia distinta a lo que hoy esta de moda, Nava comentó “El Stand Up no está peleado con nada, es una forma diferente de hacer comedia y nosotros hacemos algo diferente, hay que mantenerse con contenido nuevo, la comedia en México es algo privilegiado porque en este país cualquier tragedia después de un tiempo se vuelve comedia, mientras estemos al día y veamos lo que está sucediendo en la cultura e historia del país esta comedia seguirá viva”. En este tenor Radamés destaca “la vida es una rueda de la fortuna, cada quien tiene sus momentos, ahorita está de moda el Stand Up, pero la gente que cree que lo descubrió está mal, porque eso empezó en los cuarentas con Palillo, con ‘Cantinflas’, muchos grandes de la comedia, aquí que no nos vengan con que descubrieron o inventaron, está de moda, pero nos vemos en diez años”.

Reconoció en tanto que “a nosotros también nos pasó, estuvimos de moda, porque a la gente le sorprendió que dijéramos ‘pito’, ‘chinga tu madre’, fue un fregadazo. Pero aquí el problema es que la carrera es de resistencia. Siempre lo que es bueno va a perdurar, lo demás va a desaparecer”. Sobre el show del Teatro Metropólitan destacó que “Vamos a tener invitados según la plaza donde nos presentemos, serán personajes que han marcado diferencia dentro del programa como “Chuponcito”, “Platanito”, “El Perro Guarumo”, “El Costeño”, “JJ”, “Teo” González, “Jo Jo” Jorge Falcón, gente que ha consolidado su comedia y los queremos hacer parte de este festejo”.

Finalmente, el productor Roberto Carlos Gama aseguró que “esa generación que era fanática de ver ‘Guerra de chistes’ se irá muy satisfecha, es un show que revolucionó la manera de contar chistes y ahora se presentarán ante tres mil personas. Decidimos hacer esta celebración con la gente que les ha apoyado desde el inicio”.

“Guerra de chistes” se presentará en el Teatro Metropólitan este 27 de julio a las 20:00 horas y el elenco se completa con Lalo Manzano, “La Wanders Lover”, “El Chev”o, “La Prima”, Faby Martínez y el grupo Alma Sureña.