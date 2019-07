Germán Larrea, el intocable saqueador

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

ALLÁ en los viejos montes y valles de la huasteca de Hidalgo se escuchan siempre los dichos de los viejos sabios, dicen los viejos: “Los pleitos, “m’ijo”, solamente son por los amores, por los dineros o por el poder” y “PUES CUANDO ERES MUY RICO, QUIERE DECIR QUE LO QUE TE SOBRA TE LO ROBASTE” porque con el puro trabajo no se hace la riqueza, se produce, pero se acumula cuando otro roba lo que a los demás pertenece, así se han logrado las mayores fortunas del país, no se han hecho en base al trabajo “fecundo y creador” como lo hace el pueblo sabio, no, se han logrado acumular fortunas enormes gracias a los pactos y complicidades y sociedades entre el poder político que les ha brindado las concesiones y usando los bienes y fondos público para que se hagan los grandes negocios privados, así, como de la nada, dando a crédito y rematando empresas y bienes se dieron las concesiones a Carlos Slim para que fuera el hombre más rico del planeta dentro de un pueblo miserable, engañado, saqueado y manipulado, lo mismo sucedió con los bienes mineros cuando las concesiones de tierras que no son de los explotadores de minas, les fueron robadas a los legítimos dueños, así , Germán Larrea logró colocarse no solamente como un señor todo poderoso y ambicioso, destructor de vidas y destructor de ríos y tierras contaminadas en donde solamente ha tenido, incluso por parte de Andrés Manuel López Obrador, que declaraba en plena campaña presidencial, que cumpla, que no se permitirían más los abusos y las raterías, solo regaños y promesas de que se investigarían, así, Pasta de Conchos, los ríos de Sonora, donde mueren las esperanzas de miles de campesinos al contaminar las aguas y sus tierras, se quedan en la impunidad y hoy, allá, en el mar de Cortés, donde la empresa sigue con los saqueos, derrama más de tres mil litros de ácido nítrico matando y contaminando las aguas y los mares y bueno, el señor todo poderoso que también tiene minas en los Estados Unidos y ferrocarriles y hoteles y empresas en otras partes del mundo, donde cumple con las normas, demuestra que en México él hace lo que quiere, incluso, cuando en plena campaña presidencial llamaba a sus empleados a votar en contra de Andrés Manuel López Obrador, “para evitar el populismo”, pero no para evitar la explotación y las contaminaciones que terminan con vidas y futuros de miles de mexicanos, y, ahí, López Obrador, callado, todo porque dice que no quiere anclarse en el pasado y no quiere guerritas, o de plano, no le importa que se siga explotando y contaminando por parte del dueño del Grupo México que es uno de los hombres más ricos del país.

Germán Larrea es un hombre que no da cara, que no le importan las vidas ni los sueños ni esperanzas de los jodidos, él está para explotarlos, para saquear de las entrañas de la tierra miles de toneladas de cobre o de plata o de oro sin que nadie le controle, por eso tiene el poder y complicidad y sociedad con los ex Presidentes y, López Obrador, se ha quedado inseguro, callado y no hace nada por remediar este penoso asunto, solamente habla de que solicita el apoyo de los extranjeros para rescatar los cuerpos de los mineros atrapados allá en Pasta de Conchos y el responsable, pues nada, ahí anda por el mundo gastando los dineros y acumulando más para la protección de sus socios y cómplices que le dieron las concesiones por años, para que siga con el saqueo y, muchos, así nos preguntamos: ¿Este es el cambio prometido? Pues todo nos hace pensar que se cambió para que todo siga igual, por ello, allá en Guaymas se pueden derramar miles de litros de ácido para contaminar los mares y se mueran los peces y se pierdan los alimentos de los mexicanos, todo para que desde las entrañas de la tierra, Germán Larrea y otros ex Presidentes, sigan gozando de los bienes y dineros del saqueo a todos los mexicanos.

López Obrador ha declarado que no quiere pelear ni quiere ser enemigo de Larrea, no creo que tenga miedo, pero sin duda tiene mucho que aprender para tratar a este tipo de pilluelos que han sido la desgracia de los sistemas y del país, No creo que todos los empresarios y financieros sean pillos y saqueadores, pero sin duda, ellos, no están convencidos de que hay que brindar mejores condiciones de vida a los mexicanos, por esa razón, apoyan solamente en el caso de que las políticas del Presidente evitan los estallidos sociales por el encabronamiento y el hartazgo. Y, ahora, estamos completamente seguros que muchos empresarios, incluso los más reaccionarios y extremistas de derecha como Romo, admirador de Pinochet y seguidor de Maciel, está al lado del Presidente porque están convencidos de que sus políticas y fuerza moral y política sirve para evitar que en México se den los estallidos sociales y las manifestaciones en contra de todos esos que nos han explotado y saqueado con la complicidad de los extranjeros y, si bien creo que Andrés Manuel es un hombre serio, sabrá que durante un tiempo tendrá que soportar a esas lacras a su lado, pero llegará el día en que tendrá que definir de qué lado realmente se encuentra, si de ellos, o de los jodidos, porque el que sirve a varios amos no sirve a ninguno y con nadie queda bien.

Germán Larrea es un tumor en el trasero y ahí está, no importa la fuerza y el valor del sindicato de oposición que le han generado por medio de “Napito”, pues al final de cuentas, con el pretexto de los intereses nacionales y el de no dar temor a los inversionistas extranjeros que, finalmente, están temerosos del proyecto de López Obrador, pues no sucede nada y todo lo quieren llevar en lo que dicten las leyes y los burócratas que sirven al patrón y no a los intereses nacionales y así, pues mucha de la confianza se va perdiendo y surgen las dudas porque vemos que los poderosos son intocables, no importando que atenten contra la vida y los bienes de los mexicanos… Así que Germán Larrea, pues puede seguir cantando y, libre como el viento, saqueando los bienes de los mexicanos, total, tiene las concesiones que son papeles que no valen, pero que sirven para seguir chingando… y ¿la justicia? Pues sabe para cuando, pero hoy, no tiene ganar de ejercerse…..

