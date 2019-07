Campesinos al grito de guerra

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Clientelismo de Morena los acorrala

¿Quiénes protestan son corruptos?

Sin mentiras la humanidad moriría de desesperación y aburrimiento

Anatole France 1844-1924; novelista y Premio Nobel francés.

#MorenaAhogaACampesinos #ClientesElectorales #AmílcarSandoval #FertilizanteACambioDeVotos #AMLO #Corrupción #JuegosDelAhambre #TierraCaliente #VolenciaYSecuestros #Conagua #Microsismos #ConfusiónDeSheinbaum #MantosFriáticos #TrabajoDoméstico #GINGroup #TelevisaRadio #Prisa #Radiopolis #AirFrance-KLM

La traición de las huestes de Morena en Guerrero llevan a un pleito casado entre campesinos y agricultores de la entidad contra el partido en el poder y sus representantes en la entidad. No se trata de un asunto de ideología, sino de incompetencia de los políticos izquierdosos. Todo lo quieren contaminar de política y dan beneficios sociales a listas que elaboran a su mediocre creer y entender.

Miles de campesinos no reciben el fertilizante necesario para sus siembras. Se pasa el tiempo de poner las semillas y el abono suficiente para cosechar este mismo año. Sin embargo, esto será imposible. El hambre toca a la puerta y la ineficiencia de los burócratas designados por el gobierno de la República, de la 4T, simplemente no entienden que no se debe entregar un beneficio social a cambio de un voto o el apoyo para que se conviertan en gobernadores.

Esto es lo que pasa con el delegado de la 4T, de Andrés Manuel López Obrador, pues, en Guerrero, Amílcar Sandoval. Elaboró una lista de incondicionales para darles ese beneficio que no debe tasarse en base a la lealtad a un partido o a un gobierno. Es generalizado. El gobierno es para todos los mexicanos, no únicamente para los de Morena o los que puedan ser sus votantes.

Amílcar es un ambicioso político que busca la gubernatura de Morena en Guerrero y usa el hambre de sus paisanos para buscar votos o presionar lealtades. Esto no es sólo inmoral, sino ilegal. Nadie, ni el gobernador de la entidad, Héctor Astudillo, se atreve a denunciarlo. En pocas palabras, la impunidad y complicidad no tiene partido. Todos están metidos, mientras se incendia Tierra Caliente y otras regiones de la entidad.

PODEROSOS CABALLEROS: Muchos habitantes de la Ciudad de México se preguntan el motivo por el cual se han generado decenas de minisismos en el área metropolitana de la capital del país. El presidente de la Sociedad Mexicana de Sismología, Darío Rivera, en una entrevista que tuvimos para MVS Radio, en la 102.5 de FM en la CDMX, nos habla que están estudiando los orígenes, pero estiman que se debe a la severa explotación de los mantos freáticos. Esto lleva a desequilibrios en regiones donde los movimientos mueven placas tectónicas. Las autoridades del gobierno de Claudia Sheinbaum, en la capital del país, no entienden que es necesario ir al fondo científico, no a estimaciones de improvisados dedicados a la verificación de los suelos. Ella es, nos dicen, científica; necesitan expertos científicos, aunque les paguen más que a los tradicionales políticos que no merecen el sueldo que les pagan. *** En México existen poco más de 2.4 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado, lo que representa alrededor de 4.8% de la población ocupada de 15 años y más, y de las que de nueve de cada 10 son mujeres, según el reporte Estadísticas a propósito del Día Internacional del Trabajo Doméstico que elabora el INEGI. Por ello, y en el marco del Día internacional del Trabajo Doméstico (22 de julio), GINgroup, que preside Raúl Beyruti, exhortó a los empleadores del país a pugnar por que las condiciones laborales de los que se emplean en el trabajo doméstico remunerado sean respetadas conforme a la ley. *** Miguel Alemán Magnani adquirió la mitad de las acciones de Televisa Radio en 1,200 millones de pesos, algo así como 60 millones de dólares. Analistas consideran que fue muy alto el precio de la adquisición de una parte de ese conglomerado de radio que abarca 17 estaciones de AM y FM. La recuperación del capital invertido podría llegar a más de 9 años. Compartirá administración y contenidos con el español Grupo Prisa (editora del País de España). Una compra muy cara.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: AirFrance-KLM, que en México dirige Guilhem Mallet, en sustentabilidad busca reducir y compensar su CO2, disminuir, reciclar y procesar su desperdicio y borrar la huella de ruido de sus operaciones. En base a ello, redujo 20% en las emisiones de CO2; bajó a 3.3 litros de combustible consumido por pasajero por cada 100 kilómetros en promedio para el grupo aéreo (un automóvil con motor de gasolina consume aproximadamente 7 litros por cada 100 km). Ha plantado 85,500 árboles desde el lanzamiento del nuevo programa de reforestación Trip and Tree by Air France. Este plan permite a los clientes de Air France, al comprar un boleto de avión, tomar medidas para el planeta y reducir el impacto ambiental de su viaje plantando árboles.

Escúchanos en MVS radio (102.5 FM) de 21 a 22 hrs. de lunes a viernes en Poder y Dinero Radio. MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsanchezb@gmail.com

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano