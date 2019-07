“Inseguridad no se resolverá sin combate a consumo de drogas”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que su gobierno pondrá en marcha en los medios de comunicación un programa nacional, que incluye mensajes para combatir el consumo de drogas en los jóvenes y admitió que de seguir aumentando, “no vamos a poder resolver el problema de la inseguridad y la violencia”.

En el evento, denominado “Diálogo con la Comunidad del Hospital Rural Chicontepec, Atención Médica y Medicamentos Gratuitos”, en Veracruz, reconoció que hay que trabajar mucho con los jóvenes, porque las cárceles están llenas de ellos y son los que pierden la vida.

“Va a haber un programa nacional, porque se había difundido el modelo de vida que significaba tomar el camino de las conductas antisociales”, enfatizó el mandatario, quien se pronunció por fortalecer los valores y “hacer ver que la felicidad no es el tener bienes materiales, riquezas, la ropa de marca, las alhajas, la camioneta, el coche último modelo”.

Precisó que no está en contra de las series que se difunden, “pero que haya también lo otro, que se le diga al joven que si consume droga, se está suicidado, que son fatales, que se van a morir, que lo sepan y darles opciones al joven, alternativas, que salgan esos mensajes en la televisión, en la radio que se difunda eso, atender a los jóvenes, porque si no, no vamos a poder resolver el problema de la inseguridad y la violencia, si sigue aumentando el consumo”.

De acuerdo con el Ejecutivo federal, antes la producción de droga era para comercilizar afuera, pero ahora, ya en los últimos tiempos, está creciendo el consumo interno y esa forma de vida, totalmente inmoral, destructiva, se presenta en las comunidades y los pueblos.

Sostuvo que la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con la conciencia y con el prójimo, toda vez que “sólo siendo buenos, podemos ser felices y eso es lo que tenemos que inculcar”.

López Obrador terminó aquí, en compañía del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, una gira de trabajo en la zona de la Huasteca, en la que visitó también hospitales rurales de San Luis Potosí e Hidalgo y dejó patente su compromiso por rescatar al sector salud de todo el país.