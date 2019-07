Provocación al Presidente; democracia es orden: AMLO

Ángel Soriano

Previamente, en Tamazunchale, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su gira por San Luis Potosí, recordó al liberal Ponciano Arriaga cuando estableció: “Entre más me atacan más digno me siento”, refiriéndose a las críticas de sus adversarios, de las cuales “gozo, porque no debe haber pensamiento único, debe haber movimiento, protestas, pero no cederé a nada injusto. El movimiento de la Policía Federal fue político, no duró nada, porque no tenían razón”, había dicho.

Y el tono -no de las críticas ni de los movimientos sociales o políticos- sino de la inconformidad generada por la desatención de algunas autoridades en la atención y solución a los problemas de la comunidad. Tal es el caso del presidente municipal de Ciudad Valles, Adrián Esper, que ha desatendido las demandas de los trabajadores en huelga de la Dirección de Agua y Alcantarillado que, cansados de la indiferencia, protestaron ante el tabasqueño.

El Presidente había viajado de Río Verde a Ciudad Valles en donde se disponía a descansar en el hotel donde se alojó y hasta donde llegaron los inconformes que irrumpieron en el lobby. “Déjenme descansar, estoy trabajando desde muy temprano por el pueblo de México. No merezco el trato que me dan. Democracia es orden. Deben respetar a una autoridad legítima nombrada por el pueblo, no soy un usurpador”.

Provocadores, inconformes desesperados por el desdén de la autoridad municipal, enviados por sus adversarios o movidos por una mano negra, el primer mandatario enfrenta al ras de la tierra una creciente inquietud del pueblo de México, que es la prepotencia de algunas autoridades o funcionarios que ocupan cargos públicos sin vocación de servicio. Y el Presidente de México se arriesga ante la desesperación del pueblo, y mucho harán los servidores públicos si cumplen con su deber de atender a la gente. No se debe permitir pasar de la crítica a la agresión. Democracia es orden.

TURBULENCIAS

La piel se eriza con los sones: Murat

Cuando el desfile de delegaciones recorre el Centro Histórico, es inevitable sentir que el corazón palpita de emoción y la piel se eriza al escuchar sones y jarabes, que con mucha alegría compartimos con familias locales y turistas: la grandeza cultural de Oaxaca, escribió el gobernador Alejandro Murat, al dar inició la Guelaguetza con el primer lunes y que mantienen a la ciudad capital abarrotada de visitantes. De la misma manera, y como ya es tradicional también, el magisterio disidente organiza su Guelaguetza y han estado al punto del choque pero se ha impuesto la cordura y la alegría, pues la convivencia no da para enfrentamientos…Federico Ovalle Vaquera, secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, hizo un llamado urgente al gobierno federal y a la Cámara de Diputados a cumplir, conforme a los plazos establecidos, las metas y objetivos plasmados con el presupuesto para el campo, a fin de obtener los objetivos de producción agroalimentaria, ya que SADER presenta un subejercicio de casi 7 mil millones de pesos mientras que el Programa Especial Concurrente es de 13 mil 311 millones de pesos. Esos subejercicios se localizan en programas productivos, como Programa de Apoyo a la Comercialización, Fertilizantes, Desarrollo Rural, Programa Fomento a la Agricultura, Programa de Fomento a la Actividad Pesquera y Acuícola, Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas y Programa de Productividad Competitividad y Agroalimentaria, indicó…El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, llegó a México a supervisar el trabajo oficial de detención de migrantes y dio el visto bueno. Ahora veremos que dice Trump…

