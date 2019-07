Ya no más privilegios para líderes sindicales, asegura López Obrador

“Gremio petrolero debe ajustarse a la austeridad”

Asegura el Presidente que se respetará sólo lo estipulado en la ley

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los contratos laborales “son sagrados”, por lo que todo lo que por ley le corresponde a los trabajadores se tiene que respetar.

Tras señalar que carece de información respecto a que Arturo Alcalde, padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, es el abogado de Carlos Romero Deschamps, líder de los trabajadores de Pemex, el Ejecutivo federal reiteró que no se permitirán privilegios en su gobierno y que se acabó la impunidad.

En su conferencia de prensa matutina, sostuvo que no va a haber acuerdos extralegales o debajo de la mesa y que no se va a entregar dinero a líderes sindicales, porque no hay ya “ningún privilegio para dirigentes”.

Comentó que actualmente se revisa el contrato colectivo de trabajo de Petróleos Mexicanos (Pemex) con el sindicato y señaló que la indicación al director de la empresa productiva del Estado, Octavio Romero, es que todo se ajuste a lo legal y con austeridad.

López Obrador dijo no ser “sabelotodo” respecto a que la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no ha ejecutado la toma de nota del nuevo líder de los trabajadores petroleros, Mario Rubicel Rus García; “yo no tengo toda la información”, expresó.

“No tiene por qué impedirse la toma de nota, en todos los casos los tiene que hacer, le voy a pedir que me informe porque hay un derecho, no es asunto ilegal, hay libertad de asociación y libertad sindical”, puntualizó.

“Respeto de ciudadanos, pese a inconformidades”

Sobre el caso de inconformidades ciudadanas, López Obrador reiteró que no usará guardaespaldas para su seguridad personal porque nunca se ha sentido agredido.

“La gente me cuida, hay algunos que se pasan, que me apachurran, pero por lo general hay mucho respeto, hasta de quienes están inconformes porque se están cambiando las reglas y van a manifestarse en contra pero son respetuosos”.

Señaló que lo sucedido en Ciudad Valles, San Luis Potosí, donde el sábado pasado realizó una visita de trabajo y donde manifestantes irrumpieron en el hotel donde pernoctó, el Ejecutivo federal dijo que ese fue “algo excepcional” también hay respeto y “no me he sentido nunca agredido”.

Tras pedir la ayuda de la gente para que lo cuide, subrayó que se trata de la organización de actos en los que participa mucha gente “y yo quiero saludar a todos y ellos también; no es fácil de abrir el paso, de hacer la valla, todo eso es lo que se tiene ir resolviendo para evitar problemas”.

López Obrador expuso que existe la posibilidad de manipulación a la gente, pero también aseguró que la mentalidad del pueblo cambió, “puede ser que les den instrucciones de qué hacer y por cualquier circunstancia van, pero ya estando ahí ya no se atreven, porque no le hacemos mal a nadie, aunque los manden”.

“Hay dirigentes sin convicción que sólo mandan, pero la gente es respetuosa y siempre es así, es cosa de ir informando, ya no se hacen las cosas como antes porque los apoyos se hacen directos y no mediante intermediarios”, puntualizó.

Estoy al cien, reafirma López Obrador sobre su salud

El Presidente reafirmó que se encuentra muy bien de salud y que su única angustia es el tiempo que tendrá para concretar la transformación del país en beneficio de los mexicanos.

“Estoy muy bien, estoy al cien. Tengo el compromiso de consagrarme a esta causa mientras viva”, expresó al detallar que todos los días le toman muestras de sangre a las cinco de la mañana; “hasta les puedo dar los resultados de los análisis”.

Agregó que cuando puede se “escapa” al béisbol, “estoy muy a gusto y feliz de estar sirviendo a mi patria y de estar encabezando un movimiento de transformación”, con el apoyo de la gente para “empujar el elefante reumático que es el gobierno y que ya está dando sus primeros pasos”.

Al ser cuestionado sobre su estado de salud, durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, refirió que además de que es cuidadoso con la alimentación, consume diariamente todos sus medicamentos, “es como un coctel diario”, para estar tranquilo y realizar todas las actividades.

Al recordar que su mandato no concluirá en noviembre de 2024, sino en septiembre de ese año, el mandatario federal comentó que su angustia es el tiempo, “porque no me voy a reelegir, por cuestión de principios, de ideales” y la transformación requiere de muchas cosas.

Por ello tengo tiene que estar pendiente de lo que sucede, “porque en otras regiones avanzan los ‘conservas’ (conservadores) en su plan de impedir que se lleve a cabo la transformación, entonces tengo que estar bien y pendiente en todo”, expresó al reafirmar que está muy bien de salud.