“1984” se presenta con éxito en el Teatro Helénico

La obra es protagonizada por Antón Araiza y está basada en la novela original de George Orwell

Arturo Arellano

“1984” es una coproducción de La Teatrería Producciones y la Universidad de Guadalajara, cultura UDG, a través de la Coordinación de Artes Escénicas, ofrecerá una temporada de funciones de la presente publicación y hasta al 8 de septiembre en el Teatro Helénico, donde sin duda el universo distópico de George Orwell se hará presente en la piel de Antón Araiza, protagonista de esta adaptación y por supuesto de todo el elenco que le acompaña.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Araiza nos compartió: “En la obra Winston Smith comienza a escribir un diario sin definir con exactitud a quién va dirigido, si a él mismo o a una generación del futuro, este involuntario y hasta inocente acto, desencadena una serie de sucesos que lo hacen cuestionarse sobre los fundamentos de la estructura de la realidad, a encontrar una mujer llamada Julia y experimentar un amor que revoluciona su mente y su vida. Si bien es una adaptación que ya se ha presentado en Londres, Broadway y Madrid, se presenta por primera vez en México, por mexicanos, porque no es una franquicia ni mucho menos, solo tenemos el texto”.

Aclara: “No se plantea en ninguna época, el personaje principal y su mente van viajando, es muy complicado, de hecho pienso que tendría que haber una serie de televisión de varias temporadas para poder abarcar todo lo que hay en la novela, sin embargo, en teatro se logramos llevar una ficción teatral que al público le parece interesante. Al principio hay mucha confusión, no se tiene claro en que época está, se mencionan varios años, pero conforme se va avanzando, se descubre lo que esta pasando”.

Dado que Antón nos argumenta que leyó la novela hace varios años, cuando cursó la secundaria, destaca: “Ahora se enfrenta con otra visión, y para actuar en la obra evidentemente tuve que estudiarla, igual que la adaptación, lo cual me permite enfrentar mejor este planteamiento, donde hay dos planos: uno real y uno ficticio, en el real se habla de la trascendencia de la novela en la actualidad, de cómo uno cambia a partir de la lectura de Orwell y en la ficción nos permite ver la barbarie a la que son expuestos los personajes dentro del sistema oligárquico, el control de masas y manejo de los medios, así como la incapacidad de respuesta de la sociedad ante la opresión, de este modo es una doble experiencia, para quienes hayan leído la novela y para quienes no”.

En escena “somos nueve, Constantino Morán, Vanesa Restrepo, Alfredo Herrera, Terence Strickman, Angie Vega, Alberto Eliseo, Evan Regueira y Julieta Luna, llevamos trabajando desde el primero de abril, es de las obras más complicadas que he hecho. Somos los actores más la gente de escenografía y luces, pura gente mexicana. Nos hemos presentado en Guadalajara, de modo que ya tenemos idea un poco de lo que es la respuesta de la gente.

Se muestran conectados porque el cine ya nos ha contado historias por bloque, ya saben más o menos de lo que va”.

“No sólo es la historia, la gente además verá que las luces por ejemplo, juegan un papel muy importante, que no es sólo prender focos. Sin duda, generarán hambre de ver más teatro y leer la novela. Además, creo que este discurso de poder es oportuno, contar esto en la situación de nuestro país nos enfrentará al cuestionamiento de hasta cuando vamos a permitir que las cosas sigan pasando mal, el tener el poder de cambiar las cosas y no usarlo, no hay tiempo, como humanidad se están perdiendo los valores, me llega una frase ‘saber lo que somos y como somos, pero no hacer nada por cambiarlo’ eso nos va hacer reflexionar en la obra”.

“1984” se presenta del 19 de julio al 8 de septiembre en el Teatro Helénico con funciones los viernes a las 20:30 horas, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00 horas.