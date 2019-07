AMLO quiere a la prensa en su línea

Arturo Ríos Ruiz

Se basa en los hermanos Flores Magón, que fueron activistas

Este sí que sería un cambio total en el país, una prensa entregada, sin réplicas y abandonar su crítico papel. No serviría de nada en una sociedad en división, creada por la misma administración.

Un periodista con sello, desvía el sentido de la profesión, cómo la independencia con crítica; hace falta el contrapeso en todo régimen democrático, así se perderían las libertades y entonces surgirían caudillos, como los hay en todo régimen absolutista y para allá iríamos.

Los hermanos Flores Magón, la referencia del mandatario, fueron enemigos de Porfirio Díaz, fijaron sus acciones para derrocarlo, fueron tenaces en su lucha ideológica, que sirvió mucho a la motivación del movimiento armado de 1910.

Fue tanta la fijación de los hermanos oaxaqueños, que el más radical, Ricardo, se entregó al anarquismo: esa filosofía política o social que llama a la oposición y la abolición del Estado, entendido como monopolio de la fuerza. Hoy no es así.

El mismo mandatario llama a los opositores adversarios, porque no hay enemigos, la prensa crítica, en su mayor parte, señala errores y malos actos; esto no puede evitarse y no hay activismo alguno. Hay preocupación porque se desvíe.

Es sumamente difícil unificar criterios en un solo sentido, para colocar al Presidente en un espejo, donde sólo se vea lo bueno y callar las fallas.

Recuerdo que, en mi juventud, el diario “Pravda” de Rusia, era el único en esa nación, su copia, Cuba con “Granma”. Estaba prohibida la libertad de expresión y no quiero pensar que sea el camino de llevar a ese rumbo nuestra nación. Menos como Venezuela y Bolivia, que nada bien van.

Ya logró aglutinar los partidos políticos, están a su alrededor, incluso se coló, que tiene injerencia en la sucesión del PRI, el único que patalea es el PAN, que se mantiene separado de él y lanza puyazos en cada ocasión.

AMLO ya tiene dos frentes contra la prensa: “Reforma” y “Proceso” e incluso se quejó del último: “No se portaron bien, ya no leo”.

Rafael Rodríguez Castañeda, director general de “Proceso”, aseveró en entrevista de radio: “Siento que, por desgracia para el país, hay señales de intolerancia de parte del Poder Ejecutivo. Un Presidente dice: ‘No se ha portado bien con nosotros’. Entonces, no sé qué tengo que entender con ese mensaje”.

Por lo pronto, el mandatario ya mandó la sugerencia a los medios: “Pórtense bien”; la administración continúa. Esperamos que más tarde la invitación no sea por la fuerza.

