Sheila Ríos conquista “Del corazón a las raíces”

La artista lanzará nuevo disco “La voz del corazón”, defendiendo la música mexicana

Cantará el 26 de septiembre en el Foro del Tejedor

Arturo Arellano

Sheila Ríos está presentando su más reciente lanzamiento “La voz del corazón”, un sencillo que ya existía, pero que ahora regresa con tintes de los géneros más icónicos del regional mexicano y como parte de su nuevo disco “Del corazón a las raíces” que está lanzando, con el afán de celebrar sus raíces y buscar que los mexicanos se sientan orgullosos de las mismas.

Durante una charla para las páginas de DIARIO IMAGEN, la cantante destacó: “El primer sencillo ‘La voz del corazón’ estaba en un disco compilado donde cantábamos puras mexicanas, pero ahora es lanzada en un nuevo formato con instrumentos mexicanos.

Mi papá es mexicano y mi mamá irlandesa, entonces, tengo esa fusión. Es mi corazón mexicano con el mariachi que es reconocido en el mundo como patrimonio, pero también esos toques de otros lares”. Añade que “Del corazón a las raíces” es una manera de celebrar su biculturalidad “porque hay que darle el valor que se merece, a nuestra música, como mexicanos no siempre lo hacemos. Sólo se piensa en mariachi para 16 de septiembre o para una fiesta, para la peda, pero es mucho más que eso. Viajo y he cantado en otros países con mariachi y es una cosa impresionante, es el recibimiento que tiene esta música fuera de México”.

Del disco describe: “Son temas en su mayoría inéditos, solo va a haber dos o tres covers, pero no es tan regional. Tenemos ‘Bésame mucho’, por ejemplo, pero lo demás son temas inéditos” y de su interés de defender la música mexicana dice “Hay muchos temas de antaño exitosos, que siguen vigentes, pero también hay actuales, a los que se les da mucha difusión como Alejandro Fernández, Luis Miguel, pero nosotros estamos haciendo la lucha, apostando a un nicho de gente a la que le importan nuestras raíces. Lo que estamos sacando tiene cosas ligeramente diferentes, desde mi tipo de voz, hasta mi manera de expresarme, cantando las frases metafóricas y poéticas. No es encontrar el hilo negro”.

Lo mismo, asegura: “Me encantan las presentaciones en vivo, eso es lo que quiero generalmente, me gustan los lugares donde hay cercanía con la gente, que estén identificados con lo que expreso. He estado en todo tipo de escenarios, desde masivos, hasta lugares pequeños y cada uno tiene su encanto. A cualquier persona que se dedique a actuar o cantar, nos gusta tener audiencia y foros llenos, pero a mi particularmente me gusta que sea un público que sienta identificado de verdad con lo que estoy cantando. Así sean 10 o 20 personas”.

Sheila se presentará en el Foro del Tejedor este 26 de septiembre a a las 20:30 horas. “En octubre iremos a Guadalajara y seguimos en la búsqueda de foros, esos espacios que quieran albergar una propuesta diferente dentro de la música mexicana”. De este modo invita a que escuchen su sencillo “La voz del corazón” y a seguirla en sus redes sociales donde se encuentra como Sheila Ríos Oficial y Sheila Ríos Music.