“En el rock, la cuenta nunca está saldada”: Laureano Brizuela

El rockero argentino dijo que no dejará de trabajar, mientras se encuentre bien de salud, por lo que además del concierto planea un disco de edición especial

“El Ángel del Rock” se presentará este 27 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional

Arturo Arellano

Claro defensor del rock en su máxima esencia, orgánica, contestataria y profesional, Laureano Brizuela, “El Ángel del Rock”, planea una presentación en el Lunario del Auditorio Nacional este 27 de julio, cuando se ha dispuesto a cantar cada uno de sus éxitos, e incluso algunos que, si bien están plasmados en sus discos, hacía mucho tiempo que no cantaba en vivo. A la par adelanta que se encuentra en los trabajos de producción de un nuevo material discográfico, compuesto por tres discos de colección, en el que incluirá lo mejor de su repertorio y canciones inéditas.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el rockero destaca: “Para un artista, cuyo objetivo primordial es estar en un escenario con su gente, nunca está saldada una cuenta, en el rock la cuenta está saldada cuando uno emprende su viaje final, al más allá, no antes. Por ello, volver a un escenario como el Lunario, es gratificante, porque me permito seguir con mi gente, de una manera profesional, impecable, con un audio excelente, donde no hay trucos, ni cosas pregrabadas, no hay playback. Creo tener una de las mejores bandas de México, muy bien trabajada, llevamos ocho años juntos y tenemos una gran empatía, porque no pongo a mi personal atrás, no son la escenografía de mi show, son parte de mi historia y de las canciones”.

“Por mucho tiempo hemos justificado a gente que ha perdido su calidad vocal por ‘x’ o ‘y’, ya no tienen sus condiciones artísticas.

Los justificamos porque son gente muy querida, pero yo creo que debemos cuidarnos, por toda esa generación que ha crecido contigo, que te siguen y que cada que te presentas te quieren seguir viendo. Para que a la hora que te presentes no termine siendo un acto compasivo o que justifiquen la falta de calidad. El día que no tenga más salud, ni el cien por ciento de mi capacidad, mejor me dedicare a escribir canciones o a producir, es un desafío”.

“El rock surgió de manera orgánica y así es como debe de ser, desde Bill Halley, Chuck Berry, Elvis Presley, Roy Orbison, donde no había necesidad de estridencia, luego llegamos a una etapa donde el rock evolucionó, porque hubo necesidad de llegar a las grandes escenarios, entonces surgieron muchas variantes de este género como el heavy metal, el punk, que ya exigían grandes producciones de sonidos, pero se mantuvo la fuente, donde la preocupación es la buena canción, el buen arreglo, la buena ejecución y los buenos cantantes al frente. Eso lo voy a defender siempre y no queda más que estar agradecido, porque hay público que lo disfruta”.

En ese mismo tenor enfatiza: “El rock es el género que mayor identificación tiene con las problemáticas sociales, que cada vez son más agudas en los países latinos y yo creo que está bien, porque se puede hablar de lo que no nos parece de los sistemas en la música. Estamos en un momento propicio para que surjan las buenas letras, que hablen de libertad, de educar un mundo diferente, ahora con el pop como aliado, creo que se puede lograr, porque el pop también ha madurado, el pop enriqueció al rock, de ahí el romantic rock inglés, que es lo que a mí me influenció mucho en mis inicios, con sus power balads extraordinarias”.

“Vivimos una época de desechos plásticos, muy criticable, y mi crítica es mordaz hacia las compañías disqueras que no protegen su catálogo, sobre todo en Latinoamérica, donde han apostado a sacar canciones de single en single, porque son temas que a los quince días ya pasaron de moda, porque no se pueden cantar, son voces disfrazadas, con acentos que no son naturales, una desfiguración del idioma, líricas sin contenido, que sólo fomentan la exacerbación del tema sexual. A todos nos gusta el sexo, claro, nos gusta ver a una mujer bonita, pero estamos saturados de eso, desde mi óptica la gente se está hartando y no le veo más de dos años más de vida a esa tendencia y volveremos a la fuente de las buenas canciones”. Celebró en tanto que las disqueras anglosajonas defienden a las leyendas de la música como Tony Bennett, que para él representa una gran parte de la historia de la música, además de Rod Stewart, Sting y otros.

“A finales de este año y principios del otro me volcaré en el estudio para grabar una producción, después de dos años de no hacerlo. Quiero grabar como he hecho siempre, de manera profesional e impecable. Prefiero financiar mi proyecto y después ofrecerlo a las disqueras, con un patrón de conducta a seguir, y no tener restricciones. Quiero hacer la producción más ambiciosa de mi vida, que incluya dos discos diferentes o tres y sacar una edición especial, una parte acústica, otra voz con banda y una más con filarmónica. Seria recopilación de grandes éxitos, nuevas versiones y temas inéditos”. Finalmente, comentó que en el Lunario este 27 de julio “cantaré éxitos y canciones que están en mis discos de corte humanista, pero que no siempre he cantado en vivo”.