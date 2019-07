Disney On Ice y Toy Story cautivan a los mexicanos

El espectáculo ofrece funciones de jueves a domingo en el Auditorio Nacional

Asael Grande

¡Disney On Ice trae la magia más cerca de ti, como nunca antes! Únete a Mickey Mouse y sus amigos en Disney On Ice. Descubre la magia, ¡una nueva aventura con patinaje de primer nivel, acrobacias aéreas espectaculares y escenas inesperadas!

Ayúdalos a seguir el mapa del tesoro del Capitán Garfiopara encontrar pistas en la búsqueda de Tinker Bellpor mundos fantásticos y envolventes. Explora la colorida Tierra de los Muertos de Cocode Disney Pixar con el debut de Miguel Rivera en Disney On Ice; navega con Moana, quien valientemente salva su isla; admira a Bellavolando sobre ti cuando el candelabro encantado cobra vida; y canta junto a Elsaen el congelado mundo de Frozen: Una aventura congelada.¡Crea recuerdos en compañía de toda la familia con Aladdin, Toy Story y La Sirenitadurante la búsqueda que se convierte en una celebración mágica sobre el hielo, por el aire y por todas partes!

Horario de Disney On Ice “Descubre la magia”: Jueves y viernes 16:00 y 19:30 horas, sábado y domingo 12:00, 16:00 y 19:30 horas. Auditorio Nacional, hasta el 4 de agosto de 2019.

Esta es una historia más interactiva, donde los niños y sus papás participan más activamente, y como cada año, es la única oportunidad de ver a los personajes en vivo fuera de los parques de Disney: “he estado en varias producciones con la compañía Disney on Ice, desde el 2005, y en esta ocasión, tengo un papel muy diferente, que no es necesariamente el de patinar, sino el de ser el host (anfitriona) del show, tengo que estar hablando en vivo, traigo micrófono, todo es en vivo, brinco del hielo al público, al hielo con los personajes, es una dinámica muy divertida; tenemos una tecnología muy padre para los seguidores, los spotlights, donde ya no necesitamos a la persona arriba, con el seguidor, sino tenemos una cajitas que son como un seguidor en automático, y tiene un apuntador que va directo a la luz, entonces, en donde tú estés, te sigue, todo lo hacemos por proyecciones, tenemos unas cosas muy modernas”, dijo Gladys Orozco, quien agregó que “este gran show es la primera vezque viene a México, tenemos un elenco de 10 acróbatas, y 40 patinadores, es un espectáculo muy dinámico”.

Por su parte, Jacobo Montemayor, igualmente host de Disney on Ice; Descubre la magia, comentó a este diario que “Disney on Ice es una producción espectacular, tiene diferentes historias y diferentes mundos mágicos de Disney, y es una buena forma de que las familias vengan a convivir, y a experimentar toda esta magia”.

La historia de este show, se centra en Tinker Belly su viaje por las diferentes historias de Disney, pero lo interesante es que entre las muchas sorpresas que Disney tiene preparadas está el video mapping, lo que significa que detrás de los artistas hay pantallas con realidad aumentada que harán que te sientas parte del mundo de Disney. También hace su aparición Ariel, quien se convierte de sirena a humana, creando un hechizo sobre el hielo junto con el Príncipe Eric, además el hielo se cubrirá de llamas mientras Moana enfrenta a Te Kaen su viaje para restaurar el corazón de Te Fiti.

El emblemático show de Disney On Ice está de regreso en el Auditorio Nacional por corta temporada, para que disfrutes en familia de un espectáculo sobre hielo protagonizado por algunos de nuestros personajes favoritos de Disney, como Tinker Bell, Moana, Woody y Buzz de Toy Story, Elsa y Anna de Frozen, entre otros.

Este show es la primera vez que viene a México. Con un elenco de 10 acróbatas y 40 patinadores que logran un espectáculo dinámico