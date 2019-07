Organismos e instituciones autónomas, una moda para legitimar la simulación y el atraco: AMLO

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Si algo define a Andrés Manuel López Obrador, es que no esconde lo que piensa, siente y cree.

Y desde esa parte muy suya, está convencido que las instituciones y organismos autónomos fueron creados para simular y legitimar la corrupción.

Por eso, ayer, desde su conferencia de prensa mañanera, decretó ya la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, un organismo que evaluó durante una década los programas de gobierno contra la pobreza. Ya lo único que falta es que diga con que fecha cierra.

Bajo su lógica, los otros organismos e instituciones autónomas (Cofece, INAI, CNDH o la CRE y otros) no tienen tampoco futuro dentro de su administración. En los hechos, Inegi ya ha suspendido trabajos, sondeos y evaluaciones por falta de recursos.

Es por ello que todos éstos viven en medio del asedio, las acusaciones y señalamientos desde la Presidencia y la reducción extrema de sus presupuestos, las presiones para inducir la renuncia de sus directivos, o el asalto a sus ejecutivas con personajes impuestos por AMLO desde la mayoría de Morena en el Congreso.

Eso lo que han vivido en estos últimos 7-8 meses también la Suprema Corte, el Banco de México, etc.

Ayer, luego de una pregunta que tuvo todo el corte de una inducción a modo desde la oficina de prensa de Presidencia sobre si pensaba desaparecer Coneval y pasar sus funciones a Inegi, López Obrador dijo:

“No lo descartamos”.

La interrogante sirvió para definir su pensamiento respecto de la creación y operación del resto de los organismos autónomos:

“… la verdad, abusaron con la creación de todos estos organismos, crearon aparatos burocráticos onerosos sin beneficio… de instituciones supuestamente autónomas, independientes.

“Se puso de moda todo eso”, subrayó.

Y agregó:

“¿Por qué se optó por eso? Para simular”. Como ejemplo de ello puso el caso del Instituto Nacional de la Transparencia.

“Tiene un presupuesto de alrededor de mil millones de pesos al año y resulta que en la época de más corrupción no vieron nada, se hicieron de la vista gorda”.

Dijo que la simulación es consecuencia de que sus directivos ganan entre 300 y 400 mil pesos mensuales. “… se quedan calladitos, y son capaces de hacer cualquier cosa”, sentenció.

De ahí que considere que el Coneval y los otros debieran desaparecer y ser suplidos por el Inegi, por ejemplo.

Una vez difundida su respuesta que decreta en los hechos la próxima desaparición de Coneval, surgieron una serie de opiniones en contra que le exigieron mantener a Coneval y que expresaron preocupación por los otros organismos autónomos.

Difícilmente les hará caso.

Diputados aprueban extinción de dominio

En medio de un fuerte y sorpresivo debate, que se suponía superado, ya que la mayoría de las coordinaciones de los grupos parlamentarios habían acordado aprobarla, en una sesión ex profeso y por 291 votos a favor, 114 en contra y 5 abstenciones, los diputados aprobaron el tramo final de la nueva Ley de Extinción de Dominio.

La nueva ley permitirá al gobierno agilizar la confiscación de bienes y recursos, tanto de corruptos como de delincuentes, en beneficio de la población en miseria o de bajos recursos.

El Congreso no puede intervenir

Interrogado por enésima vez sobre el caso de la extensión de mandato de 2 a 5 años en Baja California, Martí Batres, presidente del Senado, reveló ayer que ordenó un estudio jurídico sobre el caso, a fin de presentar una opinión o conclusión documentada.

“De hecho, yo encargué a varias áreas un análisis jurídico sobre el tema, para poder determinar con precisión y sin especulación la forma en que puede el Senado atender esta problemática, y poder responder a los debates internos o externos que se puedan suscitar”, subrayó.

¿Y en que van esos análisis?

Pues que no se han encontrado elementos que le permitan al Senado (ni a los diputados federales) intervenir en el caso, dijo.

De entrada, aseguró, no existen elementos para una controversia constitucional, ya que ésta es válida, existe una invasión de facultades y éste no es el caso. Modificar plazos de gobierno es facultad de los congresos locales y no del federal.

Tampoco se da la inconstitucionalidad. Porque el Senado no está incluido entre los actores que pueden intervenir en lo local, subrayó.

Eso si lo pueden hacer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un porcentaje de los legisladores locales o las directivas de los partidos políticos o la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.

Por ahí hay una serie de opciones, pero no por el Congreso, indicó.

De igual forma, lo puede hacer la Fiscalía General de la República.

Tampoco procede la declaración de desaparición de poderes, porque no es el caso, a menos que se considere que la reforma de extensión de mandato aprobada en favor de Jaime Bonilla es una violación grave a la Constitución.

En eso va Batres.

Visita al Senado

Por cierto, encabezados por Batres un grupo de senadores recibió y conversó ayer con el líder del llamado movimiento Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon.

Personaje no relevante de la izquierda francesa de los años recientes, el político socialista consideró que los mexicanos “tienen (hoy) una responsabilidad inmensa, porque han empezado la Cuarta Transformación. Eso no es una consigna de comunicación, es una política global y necesitamos su éxito, porque si no de nuevo van a decir que no se puede cambiar nada”.

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador es el resultado, dijo, de una revolución ciudadana.

“Estamos en un momento clave de la historia y en este momento surge el caso mexicano: una cosa increíble, nuca vista en otra parte del mundo, un proceso de revolución ciudadana”, precisó.

Indicó que la llamada “economía moral”, planteada por AMLO, “no es otra cosa que una manera de vivir juntos, que tiene el objetivo de vivir, no producir para producir. No vivimos para esto”.

En Europa, afirmó, es impresionante el número de pobres, porque el Estado de Bienestar Social ya es un recuerdo.

“Lo destruyeron, lo saquearon hasta en mi país. Tenemos 9 millones de pobres en Francia y 14 millones en Alemania, que son las potencias más adelantadas económicamente en Europa”.

En el encuentro participaron los sanadores Ifigenia Martínez Hernández, Bertha Alicia Caraveo Camarena, Cecilia Margarita Sánchez García, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Napoleón Gómez Urrutia, José Luis Pech Várguez, Cristóbal Arias Solís, Rubén Rocha Moya, Daniel Gutiérrez Castorena, de Morena, y Marcela Mora Arellano, del PES.

