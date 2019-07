Hadrian se convierte en “Judas”

El rapero mexicano promueve nuevo sencillo, donde narra la situación de los barrios y las calles mexicanas

Arturo Arellano

Hadrian es uno de los mayores representantes del trapmexicano, primer compatriota en ser campeón internacional de “Batalla de los Gallos”, la mayor competencia de freestylede habla hispana y pionero del verdadero sonido del trap en México para prueba de ello “El Chef” & “Underground Business” son los tracksque comprueban la versatilidad del cantautor. Actualmente, respaldado por cuatro álbumes de estudio, donde muestra la calidad de un verdadero exponente de su género, se lanza con un nuevo sencillo titulado “Judas”, que será la introducción a lo que sería su nuevo Ep, próximo a ser editado.

Durante su visita a la redacción de DIARIO MAGEN, el rapero señaló: “He lanzado varios temas, ‘Todas’, por ejemplo, en colaboración con artistas argentinos, “Código”, que vienen del nicho del freestyley con quien teníamos planeada una colaboración. Nos sentamos con productores de allá y produjimos varias canciones, entre ellas ‘Judas’, un tema que le hacía falta a mi carrera, algo diferente, porque tiene toda la esencia trap, la temática, retrata la crudeza de un barrio. Creo que la cultura mexicana como tal es atractiva para el mundo, para todo tipo de público, no sólo para el nicho del rap. En este caso les estamos dando un tema que es bueno, bien elaborado y con el cuidado de la parte visual, es como un documental de la cultura del barrio mexicano. Hay gente que no puede, no quiere o no le gustaría adentrarse en un barrio, pero por medio de este tema pueden saber qué es lo que ahí sucede”.

“Judas” habla de los códigos de honor del barrio o de una organización, que es no traicionar la confianza, las consecuencias que podría traer una traición. También se habla del respaldo que tenemos de gente que nos cuida y nos protege, porque nos quiere. Se trata de recalcar ese lado positivo dentro de toda esa crudeza, como la lealtad y la familia, la importancia que tienen estos factores entre la gente del barrio, podrían no ser hermanos de sangre, pero el vínculo no es menos importante”.

Al venir de la escena del freestyle, detalla que “antes de ser campeón de fresstyleyo ya hacia música, quise probar que en México también hay calidad y por eso me dispuse a ser el campeón internacional, quería hacer de mi país una potencia, como lo es España o Cuba. Después ya puedo decir que me atrae más la parte espiritual de llegar a un estudio y dedicarle todo el tiempo que se merece a una canción, concentrarte y desarrollar el tema en sí. Siento que es un proceso íntimo, porque la música es eterna y en el caso del freestyle, tiene un gran grado de dificultad, pero al final es efímero”.

La estrategia para lo que se viene en cuestión de sencillos adelanta que “después de ‘Judas’, lanzaremos un Ep, que se llama ‘Niño malo’, está compuesto de tres canciones, una va de la mano de otra, si las escuchas juntas te darás cuenta de que es la misma historia, aunque también tienen sentido si se escuchan por separado, porque cada tema tiene su concepto”.

‘Judas’ se lanzó el fin de semana y a la brevedad será lanzado también “Niño malo”, de lo cual dice: Veo a “Judas” como la introducción a este Ep, donde también se habla de la calle, es un homenaje al barrio, pero experimente con sonidos que no había explorado antes, como la cumbia sonidera con matices del regional y enmarcado por el trap, también dembow dominicano, pero hablando de la calle y de lo que sucede en México”.

“Mi carrera siempre la he llevado a cabo por objetivos, el primero fue ser campeón internacional de freestyle, para que voltearan a ver a México. Ese objetivo fue prueba superada, ahora me gustaría poder abrir la puerta a lo internacional, México es un país importador de talento, pero no ha sabido empujar al talento local, que nuestro sonido nacional se escuche en el mundo. Lo haga yo o lo haga otro rapero, será increíble, porque ahí entraríamos todos”.