Banda de Maza y “El Mimoso” lanzan “Lamento decirte”

Tema cargado de sentimiento y romanticismo, que promete ser un éxito

Asael Grande

Una de las colaboraciones que darán de qué hablar en el mundo de la banda, se lanza en esta segunda mitad de año, se trata nada más y nada menos que con Luis Antonio López, “El Mimoso”, y La Explosiva Banda de Maza, con el lanzamiento del tema y video de la canción “Lamento decirte”, tema muy sentimental y que promete ser un éxito.

Luis Antonio López, “El Mimoso”, y La Explosiva Banda de Maza, platicaron con DIARIOIMAGEN sobre “Lamento decirte”, cuya letra cuenta la historia de una persona que está arrepentida de cometer una infidelidad y desea volver con la pareja a la que tanto amó. El videoclip fue filmado en lo alto de un edificio del centro de la Ciudad de México, contó con la dirección de Esteban Madrazo: “el público ha recibido muy bien el sencillo, y afortunadamente, tuvimos un acercamiento con la gente que ya vemos que empieza a cantar la canción, ya la conocen, ya la gente se la está aprendiendo, y eso es de mucha felicidad para nosotros, y saber que en YouTube ya supera casi las 300 mil representaciones, a pesar de que ya lleva una semana de su lanzamiento”, comentó Manuel Miranda, vocalista de La Explosiva Banda de Maza, en entrevista con esta casa editorial.

Por su parte, Antonio López el “El Mimoso”, dijo sobre la experiencia de trabajar con La Explosiva Banda de Maza: “hay una gran amistad con los chavos, ellos se acercaron a plantearme este proyecto, me dijeron que si participaba con ellos, y yo hice con todo gusto, de todo corazón, creo que hoy en día es importante la unión en el género regional mexicano, dejar a un lado los egos, podemos aportar algo al público con lo que hacemos en las canciones, a mí me ha tocado vivir esa parte de los egos, y no sólo refiriéndome a agrupaciones o cantantes solistas, también ya los compositores muy difícilmente te brindan una canción, todo lo ven como negocio, pero todo va sumando, a mí me ayuda mucho estar aquí, y el poder compartirle a la gente que estoy contento de estar en esta colaboración, y estoy seguro de que a la gente le va a gustar muchísimo, quiero que se vea la importancia que tiene La Explosiva Banda de Maza, yo grabé con ellos de todo corazón, y quiero decirle a la gente que los apoye, tienen mucho talento, muchas ganas de sobresalir, y de llegar a hacer cosas que vayan conquistando los corazones de la gente”.

La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y el video oficial se encuentra en el canal de YouTube de Warner Music México. Actualmente ya cuenta con más de 10 mil reproducciones. “Lamento decirte” es un tema lleno de sentimiento y que promete ser un éxito. El video de este corte musical se grabó el pasado mes de mayo en la Ciudad de México y corrió bajo la dirección del conocido director Esteban Madrazo.

La Explosiva Banda de Maza se conforma por 16 jóvenes músicos, donde su mayoría son originarios de Mazatlán, Sinaloa.

Es una banda relativamente joven, que se formó en el 2016 y fue en 2017 donde varios de sus líderes decidieron iniciar un proyecto nuevo y dejar de participar en las bandas que trabajaban como Banda El Recodo, Espinoza Paz, Gerardo Ortiz, entre otras, para tomar control total de lo que ahora conocemos como La Explosiva Banda de Maza. En su corto paso por la música, ha sido ganadora de un Premio Latin Grammy por mejor canción de regional mexicano en 2018 y con un premio Bandamax al mejor artista juvenil del año.