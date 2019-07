“La naranja mecánica está dolorosamente vigente”: Erick Díaz

El actor participa con cinco personajes en la obra, que se presenta el Teatro Sogem Wilberto Cantón

Arturo Arellano

Con dramaturgia de Stanley Kubrick, adaptación de Manuel González Gil y dirección de Manuel González Gil, se presenta en el Teatro Sogem Wilberto Cantón, la puesta en escena La naranja mecánica, que para Erik Díaz, uno de sus protagonistas, es un texto que está dolorosamente vigente, dado los niveles de violencia a los que nos enfrentamos, no sólo en México, sino en el mundo.

Para ahondar en el tema, Díaz platicó en entrevista para esta casa editorial: “Estoy encantando en La naranja mecánica, interpretando a cinco personajes. Hago a uno de los verdugos, al agente correccional de Alex, al policía carcelario, al doctor y finalmente al vendedor de periódicos. Es una obra muy dinámica, así como hacemos a todos los personajes apenas siete actores, también movemos escenografía y nos encargamos de detalles en el escenario”.

“Esta es la historia de la naranja, que, sin importar el formato, te impacta, van fans de la película, gente que se ha tatuado en la piel esta historia, de manera literal, llegan con los brazos cubiertos con imágenes icónicas y afortunadamente nuestro trabajo les encanta, están contentos con la puesta en escena”.

Su preparación fue minuciosa “la película la conocía muy bien, porque antes la veía una vez por semana, estaba muy clavado en un momento de mi vida, pero aun así la volví a ver, leí el libro y con este antecedente, me separé de eso y lo abordé de manera personal, lo que me decía la entraña y el sentimiento, es una reinterpretación de los personajes, nada copiado. Hice preparación física, me puse a trabajar en técnicas de combate y boxeo”. Y el mensaje enfatiza “Yo me quedo con un mensaje que me rompe el corazón, y es que la vigencia de la obra está dolorosamente viva. Se escribió el libro en los sesentas, la película en los setentas y la obra ahora en 2019, cuando los seres humanos seguimos igual o de mal en peor. Me gustaría pensar que somos más los buenos, pero los niveles de violencia en México y el mundo son extremos, no hemos cambiado para bien”.

“Tenemos que hacernos responsables de nuestro libre albedrío, para decidir por el bien. Cae en buen tiempo la obra con el gobierno que nos establece una constitución moral y no debería ser así, todos sabemos lo que está bien y mal, pero debemos elegir lo bueno. En la obra nos metemos con el clero, porque todos los días vemos La naranja mecánicaen la realidad, curas asesinos o que violan”. Así el teatro, asegura “es una de las herramientas más importantes para combatir la violencia, tenemos pruebas de que el arte cambia el mundo.

Colombia es un país que estaba azotado por la violencia y narcotráfico, se aplicó la estrategia Medellín, donde la cultura, teatro, pintura, música, danza se llevaban de manera primordial a la educación de los ciudadanos y eso ayudó a arrancar la recomposición del tejido social”.

Al parecer La naranja mecánicapermanecerá en cartera mínimo hasta noviembre y emprenderán una gira en el mes de septiembre.