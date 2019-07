The Cure podría llegar a México

Pese a que se manejó como un hecho la visita del grupo a nuestro país, la fecha no está cerrada

Hace unos días se manejó en redes sociales la noticia de que The Cure se presentaría en México a principios del mes de octubre, y si bien la información no es del todo falsa, es un hecho que el concierto aún está en negociaciones, entre la banda y la empresa encargada de traerlos, en este caso Ocesa, razón por la que ninguna de las dos partes ha hecho un comunicado oficial.

The Cure se presentará los días 5 y 12 de octubre en Austin, Texas, por lo que se supone que en esos días se podría efectuar también la fecha en México, pero mientras no se llegue a un acuerdo oficial, el show podría venirse abajo, mientras tanto, los fans ya se encuentran listos para recibir a la agrupación, que no ha pisado tierra azteca desde el 2013 y que en el 2020 celebrarán 40 años de andar rockeando.