Canal Sony celebra legado de Quentin Tarantino

Del 5 al 11 de agosto transmitirán las películas de los años 60’s, junto con los comentarios del director

“Había una vez… en Hollywood” consiguió sus primeros 40 millones de dólares en la taquilla estadunidense

Sony Pictures Televisión anunció que para celebrar el estreno de “Once Upon a Time… in Hollywood”, Canal Sony transmitirán un especial titulado “Había una vez en Hollywood y Quentin Tarantino presentan: una semana de clásicos al ritmo de los 60’s”, una serie de nueve películas de la biblioteca de Columbia Pictures (propiedad de Sony), las cuales datan de 1958 hasta 1970; éstas, personalmente seleccionadas por el escritor y director, sirvieron como una influencia específica para la creación de su última película en 1969.

Los segmentos estarán conectados con conversaciones especialmente creadas entre Tarantino y el destacado escritor e historiador Kim Morgan. Cada cinta estará acompañada de este material, así como con una primera mirada a las escenas de “Once Upon a Time…in Hollywood (Había una vez… en Hollywood)” , protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie y Al Pacino.

Sony Pictures puso a disposición el catálogo de Columbia Pictures para que yo pudiera seleccionar una serie de películas representativas de la era en la que se desarrolla “Once Upon a Time… in Hollywood, The Swinging Sixties”. Estoy encantado de presentar estas películas para que podamos disfrutarlas juntos, dijo Quentin Tarantino.

En una colaboración entre varias unidades de Sony Pictures, las películas de la serie se transmitirán en las señales de Sony Pictures Television en más de 60 territorios en todo el mundo. La serie de películas se estrenará en Latinoamérica a partir del 5 de agosto, de lunes a domingo, como una anticipación al lanzamiento en cines de “Había una vez… en Hollywood”, la cual comienza a estrenarse en los diferentes países de la región a partir del 16 de agosto.

Las nueve películas que conforman esta serie única incluyen: -Bob & Carol & Ted & Alice, 5 de agosto -Cactus Flower, 6 de agosto -Easy Rider, 7 de agosto -Model Shop, 8 de agosto -Getting Straight, 9 de agosto -The Wrecking Crew y Hammerhead, 10 de agosto -Gunman ‘s Walk y Arizona Raiders, 11 de agosto