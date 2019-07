AMLO vive en un departamento de 300 metros cuadrados en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los planos del departamento de 300 metros cuadrados al que se mudó en Palacio Nacional, sin embargo, se reservó la ubicación del mismo.

En su conferencia de prensa matutina, mostró en la pantalla los planos y dijo que el departamento cuenta con dos habitaciones, un estudio y sala, cocina y comedor.

“Lo rojo son dos habitaciones y un estudio; lo que está en azul, es cocina, sala-comedor. La ubicación esa sí, se las encargó a ustedes que son mirones profesionales”.

López Obrador expuso que el quedarse a dormir en ese lugar le ahorra cerca de dos horas diarias y aclaró que el departamento “no tiene nada que ver con la parte histórica. Este sitio ya estaba ocupado como una construcción moderna, dentro de Palacio Nacional”.

Reiteró que no se ubica cerca de los salones principales y que los sitios históricos, además de que se conservarán, no serán utilizados en horas de trabajo. Para ello, se utilizará la zona que se modernizó y que era ocupada por el otrora Estado Mayor Presidencial. “Ahí vamos a atender en lo que era la oficina del Estado Mayor para no utilizar el comedor principal” de este lugar.

Añadió que ese sito se utilizará solo para ceremonias de trascendencia cultural, diplomática o de otra índole. Además, se cuidará el piso de los salones y áreas históricas con alfombras angostas, para que pueda ser admirado por los asistentes.