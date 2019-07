Las mujeres, más vulnerables ante la trata de personas

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Del 10 al 20% de la población mundial padece síndrome de ojo seco

Proyecto Microeliminación de Hepatitis C, en alcaldía Tlalpan y sector salud

El 30 de julio se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas, uno de los delitos con mayor incidencia en México. Según reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las mujeres son más vulnerables ante la trata de personas y la explotación sexual, principal objetivo del crimen. La trata de personas tiene 11 modalidades, entre las que destacan la explotación sexual o laboral, el tráfico de órganos, la esclavitud y la mendicidad forzada. “En lo que corresponde a este crimen, México registró 5,245 víctimas entre 2012 y 2017, de acuerdo con el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019 de la CDNH. El 85% de las víctimas es mujer, y en el 70% de los casos sufre explotación sexual. Del total de afectadas, el 73% es de edad adulta, mientras que el 27% es menor de edad”, afirma Armando Zúñiga, coordinador general de ASUME. Los estados que registran mayor número de procesos de indagación son Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Edomex y Oaxaca, que representan el 55% de las víctimas del país. Algunas recomendaciones: Evite compartir información personal o familiar con desconocidos. Esto incluye a prestadores de servicios. Mantenga una comunicación constante con su familia. Mínimo dos veces al día, informe dónde y con quién se encuentra. No exhibir sus bienes o recursos económicos. Evite llevar consigo todas las tarjetas de crédito, igual que cantidades significativas de dinero en efectivo. Distribuya su dinero en varias cuentas bancarias. Sólo reciba en su hogar a personas que son de su entera confianza.

En redes sociales, evite hacer publicaciones en tiempo real de sus viajes o lugares que visita. Tratar de no usar el mismo recorrido siempre. Si maneja, manténgase alerta. No se distraiga con música o revisando su celular. Si identifica un comportamiento irregular de alguna persona, repórtela de inmediato a las autoridades. Comparta estas recomendaciones con sus seres más cercanos.

*****

Del 10 al 20% de la población mundial padece síndrome de ojo seco. En México, de acuerdo con un estudio realizado por el grupo Geeso, a 3,445 personas, 57% de ellos presentó ojo seco. Este es un problema multifactorial frecuente y de por vida, que afecta la lágrima y a la superficie ocular, que provoca enrojecimiento, sensación de tener un cuerpo extraño dentro del ojo, ardor o picazón, alteración de la agudeza visual, inestabilidad de la película lagrimal con daño potencial al ojo, señala el doctor Alberto Beltrán, ex presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. La exposición prolongada a pantallas, provoca también que se parpadee menos, que lleva a una distribución disminuida de la película lagrimal. El promedio de parpadeo es de 17 y baja a 12 veces, mientras se está al frente a la pantalla. 70% de los usuarios que pasan más de 6 horas en esta posición, tienen complicaciones oculares. También sufren de lo mismo quienes usan lentes de contacto, porque éstos les impide una distribución normal del líquido lagrimal, igual sucede con quienes usan anteojos y están largo tiempo en la computadora. La principal recomendación para este problema es el uso de lágrimas artificiales que no contengan conservadores ni fosfato, para evitar calcificaciones en la córnea, aseguró el doctor Alejandro Babayán subdirector del Hospital de La Luz, estas tienen efecto alergizante, son citotóxicas y retardan la renegación del epitelio.

****

La prevalencia de la hepatitis C en México es del 1 a 1.9% de la población. Se estima que 1.6 millones pueden estar infectados con el virus y de ellos, 7 mil pueden presentar virulencia y requerir tratamiento. El 80% de los infectados no han sido diagnosticados y de no tratarse, pueden tener daños irreversibles: fibrosis, cirrosis, cáncer. Se ubica entre las principales causas de muerte en el país. Ante esto, la Secretaria de Salud de CDMX, el instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y la alcaldía de Tlalpan se unen para poner en marcha el proyecto Microeliminación de Hepatitis C, enfocado a la detección, diagnóstico y seguimiento de grupos de factores de riesgo en la demarcación. En una primera etapa se harán 20 mil pruebas diagnóstico a dicha población, quienes no cuenten con seguridad social, serán atendidos en Nutrición. El proyecto está vinculado con la estrategia mundial del sector salud planteada por la OMS contra hepatitis víricas.

