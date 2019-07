Morena, ¿AMLO meterá la mano?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Bertha Luján o Mario Delgado

Rojas Díaz Durán, el “Pepe Grillo”

Cuando se hace daño a otro, es menester hacérselo de tal manera que le sea imposible vengarse

Nicolas Maquiavelo, 1469-1527; historiados y filósofo político italiano.

Hay que ser muy claros. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), existe por la insistencia política de Andrés Manuel López Obrador. Todos los demás, que no formaron parte de su círculo cercano en el 2010, son decoración; una decoración de arribistas, saltimbanquis, grillos, falsos profetas, líderes corruptos, ex priístas, ex panistas, entre muchos más de la fauna política parásita, que le cuesta mucho dinero a los mexicanos.

Y, que conste, que no sólo están ahí, en Morena. Están y estuvieron en el PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y decenas de partidos políticos que aún mantenemos o mantuvimos.

Como cualquier partido en el poder, ahora la disputa es feroz para tener un hueso con carne de cualquier puesto de influencia dentro de la estructuras partidistas o gobierno.

No se trata de personajes con ideología. Sólo chambistas y patrimonialistas.

Hoy hay políticos que creen que de su propiedad un partido. No saben que jurídicamente es un instrumento de interés público. Por eso se destinan recursos públicos para su existencia. Morena, el partido más joven y de más penetración en el sistema político mexicano, es ahora presa de la disputa de grupúsculos de políticos que quieren tomar el control, con lo que adquirirían el poder de definir los aspirantes a puestos de elección popular, especialmente el año próximo donde casi la mitad de las gubernaturas están en juego. Son miles de posiciones para el año próximo.

Las señales de diferencias irreconciliables. Se observan en el liderazgo de Yeidckol Polevnsky, convirtió a Morena en un feudo que al final no pudo controlar, pero sacó mucho provecho. Sus desencuentros con las bases y la imposición de candidatos que fueron cuestionados en otros partidos por corrupción, la convirtieron en el objeto de presiones que, al abandonar el puesto en unas semanas, descansarán en Palacio Nacional.

El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, Carlos Suárez Garza, del equipo de Yeidckol, a pesar de haber sido removido por el consejo, se niega a dejar el cargo. Realmente, es un relajo inigualable lo que deja a su paso este liderazgo. Se estima que llegará a sustituirla otra mujer: Bertha Luján, madre de la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, por decisión de AMLO.

Mario Delgado quiere convertirse en el “genio de la lámpara” y decidir en el 2020. Pero, no será fácil, ya que quien le da sus “estate quietos”, es Alejandro Rojas Díaz Durán quien, apoyado por el líder del Senado, Ricardo Monreal, podría convertirse en el “Pepe grillo” de Morena. El jaloneo durará varias semanas y en el camino caerán muchos nuevos valores guindas.

PODEROSOS CABALLEROS: El Coneval va a subsistir. Un órgano independiente al gobierno debe ser el que lleve el análisis de las políticas contra la pobreza, así como la supervisión de las estrategias que opera el Ejecutivo federal contra el hambre y la miseria en el país. Es muy claro que no se puede ser juez y parte. Por ello, al cambiar del Coneval en materia de desarrollo social, al Inegi, era totalmente incompresible. Este no evalúa las políticas y no ofrece a instancias internacionales número certeros sobre los niveles de pobreza y la aplicación de los programas gubernamentales. Sólo son números. A la salida del director, Gonzalo Herrera Licona, y la asunción de José Nabor Cruz, saltaron desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, fuertes críticas a esa instancia por que Gonzalo ganaba 220 mil pesos mensuales. Ese no es pecado. Si son capaces, pues que les paguen eso y más. ¿Por qué el servidor público capaz y preparado debe estar sentenciado a la mediocridad? Ahora, por instrucciones de AMLO se mantendrá, pero bajo severos recortes. Esto no deben provocar que los datos no sean exactos. Es lo único que se pide. *** Constellation Brands de Daniel Baima, tiene muy buenos motivos para celebrar este Día Internacional de la Cerveza, ya que tan sólo en el 2018 contribuyó con el 87% de las exportaciones de esta bebida a Estados Unidos desde tierras mexicanas, Modelo Especial fue la marca con el crecimiento más rápido en la industria con un 19% de incremento en ventas; Corona Light fue la cerveza light importada número uno y la de mayor desarrollo en el segmento femenino, y la Familia Corona creció un 8% para convertirse en el principal grupo de familia de marcas en Estados Unidos Escúchame en MVS Radio (102.5 FM) de 21:00 a 22:00 horas, de lunes a viernes en Poder y Dinero. MVSnoticias.com

