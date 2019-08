Desaceleración=recesión

Espacio Electoral

Eleazar Flores

PA’ PURAS VERGÜENZAS.– El hoy risueño Arturo Herrera, distinto al que casi llora cuando protestó como secretario de Hacienda y Crédito Público ante su propio jefe López Obrador, ahora se enreda para aclarar que desaceleración no es lo mismo que recesión, en la que por desgracia hemos caído.

Y por sus presiones económicas, ni para recomendar al joven Herrera Gutiérrez, orgullo de su alma mater, la UAM, recurrir al diccionario de la Real Academia Española o el de la Academia Mexicana de la Lengua, para explicar la diferencia entre desaceleración o recesión, obviamente desde el punto de vista económico, pues si nos vamos a otros campos del quehacer humano, nos perdemos.

REALIDAD.- Nadie en su sano juicio podría pensar y menos asegurar públicamente que en materia económica “vamos re que te bien”, como lo dice ya saben quién, pues con escuchar a dirigentes del sector privado, sean industriales, comerciantes y turismo, será suficiente y desalentador enumerar las quejas por baja en la producción, ventas y visitantes nacionales o extranjeros a sitios turísticos.

Usted podría desconfiar de las declaraciones de algunos dirigentes sindicales, pues muchos lo hacen en función de cómo los tratan en oficinas de gobierno o ante los patrones, donde generalizan sus quejas, en este caso por falta de nuevas contrataciones, pero lo más grave se origina por las bajas y despidos.

Pero en el sector público el panorama empeora, pues el recorte de personal operativo en distintas oficinas del gobierno federal no para, de hecho, se ha convertido en “despidos hormiga” en áreas sensibles del servicio público, como hospitales y otras unidades. Como no se involucra a famosos, esos despidos no trascienden, como fue el caso del ex titular del Coneval.

Lo increíble y desconsolador es el tono casi festivo en el que el Presidente de la República toma el crecimiento del país en 0.1%, recordando que se derrumban los pronósticos de los pesimistas que vienen atacando al actual régimen. Se olvida el mandatario que incumplió ante el pueblo y principalmente ante quienes votaron por él, a quienes les prometió un crecimiento del 4%.

Con este panorama de la economía nacional, es difícil echar las campanas a vuelo, pues hay datos duros del sector privado como el CCE, Coparmex, Canacintra y Concanaco, que exigen del gobierno mejores resultados en materia de seguridad, ya que lo que ha ido al alza es el índice de delitos, como la extorsión al pequeño comercio.

Los observadores políticos creen que el meter a políticos de antes en apuros judiciales mediáticos, no son más que un distractor de lo que el actual gobierno no ha hecho en economía y seguridad.

elefa44@gmail.com