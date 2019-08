¿También la CEPAL es organismo neoliberal?

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Definitivamente, los organismos especializados en asuntos económicos no quieren ganarse la simpatía del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no avalan las cifras ni las conclusiones a las que llega el mandatario.

A las otras muchas instituciones que vaticinan un bajo crecimiento de la economía de México se sumó ayer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que estimó un crecimiento de la economía mexicana de 1.0 por ciento para este año

Al dar a conocer el informe anual “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2019”, el organismo regional expone que ese crecimiento estimado del Producto Interno Bruto (PIB) de México es menor al previsto a finales de 2018, cuando proyectó que crecería 2.1 por ciento. En diciembre anterior, sus especialistas estimaron el crecimiento de México en 2.3 por ciento, luego, en abril, lo redujeron a 1.7 por ciento.

Las economías de la región que reportarían el mayor crecimiento económico este año son Dominica con 9.9 por ciento, Antigua y Barbuda 5.9 por ciento y República Dominicana 5.5 por ciento. Por el contrario, la CEPAL estimó que el PIB de Venezuela, Nicaragua y Argentina reportarán una caída de 23, 5.0 y 1.8 por ciento este año, en ese orden.

En cuanto a las economías más importantes de la región, el organismo prevé que Brasil crezca este año 0.8 por ciento, Chile 2.8 por ciento y Colombia 3.1 por ciento.

Tal vez el único consuelo para el presidente López Obrador sea que el menor crecimiento de México está dentro de una tendencia general para la región, pues de acuerdo con el referido estudio, dado a conocer en Chile, la desaceleración será generalizada este año y afectará a 21 de los 33 países de América Latina y el Caribe, pues en promedio se espera que América del Sur crezca 0.2 por ciento, América Central 2.9 por ciento y el Caribe 2.1 por ciento.

Lo que sí en este caso, el primer mandatario mexicano no podrá acusar a la CEPAL, prestigiado organismo dependiente de la ONU, de ser un organismo al servicio del neoliberalismo.

Por otra parte, aquí en la capital del país, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, dijo que México no está en “recesión técnica” y aunque sí hay una desaceleración económica. También sostuvo que no hay riesgo de entrar en una fase de crecimiento negativo.

El titular de Hacienda hizo referencia a un reciente reporte del INEGI, en el cual se indica que durante el segundo trimestre de 2019 la economía mexicana creció 0.4 por ciento respecto, a igual periodo del año pasado, y registró un ligero avance de 0.1 por ciento respecto al primer trimestre del año, lo cual evidencia que México no está en “recesión técnica”, como anticipaban algunos analistas, “pero de todos modos hay una desaceleración económica”, y para revertir este comportamiento el gobierno impulsa programas sociales y medidas de apoyo para la actividad económica, como las anunciadas el pasado lunes.

“Las acciones anunciadas van en el sentido correcto y no creemos que hay riesgos de entrar en una fase de crecimiento negativo en los próximos dos trimestres; de hecho, lo que estamos esperando es que vamos a tener un crecimiento positivo y muchísimo más dinámico enel segundo semestre de lo que vimos en el primer trimestre”, añadió Herrera,

Hasta allí se mantuvo en la línea de lo marcado por el presidente López Obrador, quien a su vez al comentar los resultados del INEGI dijo: “Es una muy buena noticia, porque despeja el miedo, la intención de crear desconfianza, nosotros no tenemos duda, pero insistir tanto en la recesión, sí lleva a crear dudas, cierta incertidumbre pero nosotros sabemos que va muy bien la economía, que está bien el país”.

En donde el presidente López Obrador desmintió nuevamente a su secretario de Hacienda fue en el tema del subejercicio en el presupuesto federal. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante el primer semestre de 2019 el gasto neto pagado se ubicó en 2 billones 775 mil 727 millones de pesos, lo que representó un subejercicio de 174 mil 484 millones de pesos respecto al gasto programado para la primera mitad del año.

El primer mandatario negó que el subejercicio y comentó que “eso también se ha manejado sin sustento”, manifestó AMLO, que como simpre aprovechó para arremeter contra quienes no comparten sus ideas: “no les funcionó el pronóstico”.

“Yo tengo otra información de que está bien el ejercicio de presupuesto”, dijo el jefe del Ejecutivo en un nuevo desmentido contra su secretario de Hacienda, al que ya en otras ocasiones ha enmendado la plana.

La Cosecha

La inestabilidad económica no es exclusiva de México ni de América Latina, como lo confirma la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, en inglés) de recortar la tasa de interés en 25 puntos a un rango de entre 2.00 y 2.25 por ciento.

Los especialistas recuerdan que es la primera vez que las tasas fijadas por la FED se ajustan a la baja desde la crisis de 2008.

De acuerdo con el anuncio del organismo, lo anterior tiene el objetivo de fomentar el empleo y la estabilidad en los precios.

El Comité de Operaciones de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas e inglés) de la Reserva Federal dijo que continuará con el monitoreo sobre las implicaciones del panorama económico y actuará conforme resulte apropiado.

El Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal concedió suspensión provisional a la ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, en contra de cualquier orden de aprehensión.

Esta disposición es en resupuesta al anuncio de que la Fiscalía General de la República (FGR) busca vincular a la ex funcionaria a proceso, por la llamada “estafa maestra”.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, tal vez impulsado por su deseo de alcanzar la presidencia de su partido, dijo que impulsará el proceso para someter a juicio político a Rosario Robles.

Al respecto, el ex candidato presidencial del PAN y destacado abogado Diego Fernández de Cevallos, restó valor a esta amenaza, pues Robles Berlanga no puede ser llevada a juicio político porque no es funcionaria pública.

En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que continúa las investigaciones acerca de una posible red de ex funcionarios presumiblemente involucrados en el millonario desvío de recursos públicos a empresas fantasma mediante contratos otorgados durante la gestión de Rosario Robles Berlanga al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), caso conocido como la “estafa maestra”.

El titular de esa instancia es Santiago Nieto Castillo -quien fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), cargo del que fue destituido por órdenes de la Procuraduría General de la República (PGR), lo cual hizo que terminara en malos términos con el anterior gobierno federal– reveló tener información que apunta a 124 objetivos, donde se ha encontrado que 50 empresas incurrieron en lavado de dinero a través de la “característica de fachada”.

En respuesta a una solicitud del propio ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, el Juzgado XIV de Distrito de Amparo en Materia Penal informó haber dejado sin efecto la suspensión definitiva que concedió al ex funcionario en contra de una orden de aprehensión presuntamente por el caso Odebrecht.

En tanto, Gilda Austin Solís, madre del ex director de Pemex, solicitó al Juzgado X de Distrito de Amparo en Materia Penal sobreseer el juicio de amparo y negar la suspensión definitiva que la protegería contra una orden de captura en su contra.

Otra mala noticia para el gobierno de la Cuarta Transformación: el catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Daniel Márquez Gómez, advirtió que los funcionarios de organismos autónomos con sueldos que superan al del Presidente de la República, podrán mantenerlos si la Cámara de Diputados no realiza los ajustes necesarios al Plan de Austeridad. El jurista dijo que si no se hacen las reformas correspondientes, los afectados podrán solicitar la protección de la Suprema Corte de Justicia.

