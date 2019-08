Angélica María nos habla de “Los Grandes del Rock”

Luego del exitoso concierto del pasado 10 de mayo, el Auditorio Nacional recibirá nuevamente a Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Roberto Jordán, Julissa y Benny Ibarra, quienes ofrecerán un show el próximo 9 de agosto, con las canciones que sonaron en aquella época

Asael Grande

En un nuevo encuentro de grandes figuras del rocanrol de los años 60, el escenario del Auditorio Nacional, y luego del exitoso concierto el pasado 10 de mayo, recibirá nuevamente a Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Roberto Jordán, Julissa y Benny Ibarra, quienes ofrecerán un concierto el próximo viernes 9 de agosto, con las canciones que sonaron en aquella época.

Luego del gran éxito del espectáculo “Juntos por última vez”, regresan Enrique Guzmán, pionero del rock en español, quien recientemente celebró en este mismo foro 60 años de trayectoria artística; Angélica María “La Novia de México”, con canciones como “Eddy Eddy”; César Costa, que inició su carrera musical como parte del grupo Los Black Jeans y Los Camisas Negras. A ellos se suma ahora Roberto Jordán, cantante y compositor, que hizo éxito la canción “Amor de estudiante”; Julissa, también actriz y productora, quien dio voz al tema “La favorita del profesor”, y Benny Ibarra (padre), cantante del grupo Los Yaki.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Angélica María, comentó: “estaremos otra vez en el Auditorio Nacional, estará de nueva cuenta Benny, y Julissa, cantando temas de ‘Vaselina’, ellos fueron los primeros que lo hicieron, entonces, es un recuerdo sensacional; yo gozo a todos, de veras: Enrique Guzmán, César Costa, Roberto Jordan y yo”.

“Los Grandes del Rock”, los más importantes exponentes de la música en español, seis leyendas que han permanecido en el gusto del público por más de seis décadas, juntos en una noche histórica en el Coloso de Reforma. Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Roberto Jordán, Julissa y Benny se juntan para recordar la mejor época en una noche sin igual: “el rock sigue vigente, porque es un movimiento, fue el principio de todo lo que se está haciendo ahora, se seguirá haciendo, aún no termina, el rocanrol es el principio de todo lo de ahora, y de lo que vendrá; ahora escucho hasta regaetón, la música me encanta, desde la clásica, lo orquestal, depende el estado de ánimo”, agregó Angélica, quien dejó en claro a este diario, por qué no le gustaría grabar un disco nuevo: “te aprendes un montón de números, pierdes mucho tiempo, vas, grabas, te llenas de ilusiones, y luego no pasa nada, mejor me espero a que haya buenos planes; hice ‘Los monólogos de la vagina’, todos tenemos proyectos, ahora hay que invitar al público que vaya al Auditorio Nacional, a rocanrolear a gusto, van muchos jóvenes y niños, es una bendición, realmente”, dijo “La Novia de México”.

Las protagonistas cantarán temas como “La plaga”, “Eddy Eddy”, “Mi pueblo”, “La consentida del profesor”, “No se ha dado cuenta”, “Amor de estudiante”, “Amor de verano”, “Yo que no vivo sin ti”, “Dame felicidad”; “La historia de Eva y Adán”, entre otras. La cita para “Los Grandes del Rock” será el 9 de agosto a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Angélica María comentó: “estaremos otra vez en el Auditorio Nacional, con Benny y Julissa, cantando temas de ‘Vaselina’, ellos fueron los primeros que lo hicieron, es un recuerdo sensacional”.