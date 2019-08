La “estafa maestra”, EPN, el “master”

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Desvío a universidades y empresas

¿Quién ordenó el fraude maestro?

Me queda claro que Rosario Robles no es el único eslabón de la estafa maestra. El gran fraude con recursos públicos que desaparecieron alrededor de 700 millones de dólares, de los cuales sólo 300 millones tienen una ruta que queda en universidades, dependencias públicas y empresas privadas.

A valor de esos días, son en total 7,670 millones de pesos que fueron entregados a 186 empresas, pero sólo 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tenían la infraestructura ni personalidad jurídica para dar servicios por lo que fueron contratados. Para ello, usaron 8 universidades públicas, con lo que se triangularon los recursos. Por esa operación cobraron mil millones de pesos (100 millones de dólares de esa época) de comisión, aunque no dieron ningún servicio, ni se registraron los recursos como entrada. En esa red de negocios sucios, donde la cabeza debió haber sido el mismo presidente Enrique Peña Nieto, se sofisticó. El objetivo era perder la ruta del dinero, lo que lograron con la mitad de lo defraudado.

Esta operación, según la Auditoría Superior de la Federación, logró amasar mecanismos sofisticados contables y administrativos, donde participaban grupos de funcionarios públicos, rectores de universidades, así como empresas (muchas de ellas fantasmas). Estas últimas fueron rastreadas en sus domicilios fiscales; no se encontraron rastros de ellas. Simplemente no existían, ni mucho menos sus directivos. Ante todo ello, queda claro que ni Rosario Robles, ni los rectores, ni los empresarios, actuarían en forma independiente o sin conocimiento del Presidente de la República ni de los titulares de Hacienda y Educación. Este caso se complica y arrojará, en caso de seguir la investigación, los nombres de personajes que eran intocables el sexenio pasado. Desde el presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la SHCP, Luis Videgaray y otros más. Es tan grande, que es imposible evitar el involucramiento de un gran número de personas; cómplices al fin, si se configura y comprueba el delito.

PODEROSOS CABALLEROS: Pemex Exploración y Producción, concluyó la licitación para desarrollar servicios de ingeniería, procuración y construcción de dos unidades de infraestructura marina, Yaxché-C y Onel-B. Ganó el consorcio Hoc Offshore/Arendal, Commsa y Cotemar. Ambos campos petroleros se ubican en aguas someras del Golfo de México. El primero está frente a las costas de Tabasco y el segundo se encuentra frente a Campeche. El monto de la licitación fue de 459 millones de pesos y 131 millones de dólares, respectivamente. De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Yaxché-C cuenta con reservas probadas de 18,374 millones de barriles, 42,738 millones de barriles probables y 71,167 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Onel-B, por su parte, tiene reservas probadas por 119,332 millones de barriles y 37,231 millones de barriles probables. De esta forma, Cotemar contribuye con los objetivos del Plan de Negocios que Pemex, que dirige Octavio Romerio, presentó recientemente, donde busca reactivar la producción petrolera en la Sonda de Campeche e incrementar la producción a niveles de 2 millones 697 mil barriles promedio diario en el último año de la administración en turno. *** Al mando de Tomás Rosales, la duranguense Fibracomposite fabrica aviones de control remoto que pueden usarse como drones para seguridad y rescate. El próximo año estará lista la primera avioneta tripulada construida en el estado que gobierna José Rosas Aispuro, por duranguenses. Un área donde no incursionaban los empresarios mexicanos y se compraban esos aparatos en Estados Unidos, Asia o Europa. *** ¿Qué le está pasando a Interjet? No es comprensible el nivel de incompetencia de la empresa que dirige William Shaw. Los retrasos, las cancelaciones y, sobre todo, el número de personas que están sometidas a los caprichos de una empresa aérea, llegan a más de 34 mil personas afectadas. El problema social, es que la Profeco, no hace nada. Esta congelada y deja que los pasajeros de la aerolínea que preside Miguel Alemán, no reciban la compensación de sus boletos y el pago de hospedaje.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Merck, bajo el liderazgo de José Arnaud, abrió una fase de aplicaciones para que las startups, participen en el programa Merck Accelerator. Merck Accelerator con programas en Alemania y China, conecta las startups de Merck y sus tres líneas de negocios para el desarrollo y generación de asociaciones empresariales sostenibles. Durante un periodo de tres meses, las startups recibirán un apoyo financiero de hasta 50 mil euros y se benefician con una asesoría profesional de la alta dirección de Merck.

