Negocios de sicarios y de beisbol

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Después de conocer la forma en la que operan las sicarias, baratas, pero eficientes en la capital, algunos de mis compañeros me comentaban que cuando contaba que había sicarios niños o mujeres o personas entrenadas que estaban a sueldo y controladas por las bandas internacionales y nacionales y que eran eficientes sicarios, cobrando pocos pesos, se les hacía difícil de creer, hoy, las cosas están claras y lo más preocupante es que todo este tejido de redes y complicidades que generan la violencia en el país, crece sin control y aumenta con las bandas y delincuentes extranjeros que operan en el país. Ante los hechos que se publican diariamente sobre la delincuencia y la impunidad con la que opera, la inseguridad da paso a mayor acción de los grupos del cobro de piso que antes solamente amenazaban y ahora matan o queman propiedades y vehículos en las rutas que ellos “explotan” para sus grupos, esto se ha visto con la quema de algunos vehículos en Tecámac y en la capital, donde los extorsionadores aumentan la presión con los niveles de violencia y tal parece que no entendemos lo que sucede o finalmente están tomando cartas en el asunto, como lo explica Andrés Manuel López Obrador para emprender, con los datos de inteligencia y las acciones programadas en el campo de la seguridad, las acciones necesarias para golpear a las cabezas y bloquear los fondos económicos, que es la base fundamental para la operación de las organizaciones delictivas, sin dinero disponible es más difícil para ellos tener a su servicio a los criminales que operan las extorsiones, distribuyen las drogas, administrar la trata de personas, traficar con armas, mercancías y materias primas para la producción de drogas de diseño o mantener a sus equipos de protección y a los sicarios que cumplen fielmente con sus amenazas.

Lo que en verdad es preocupante es que a ningún delincuente se le ha enfrentado debidamente y siguen los secuestros, la venta de drogas, el cobro de piso, los asesinatos y así la impunidad es clara y por esa razón hasta los chicos de 14 años asaltan y matan con total impunidad, mientras los policías andan en la “babia” o bien metidos y controlados por los grupos de maleantes, este asunto no se resuelve con los llamados a las madrecitas para que les digan a sus hijitos que se porten bien o dándoles dinero a los grupos, donde la delincuencia es mayor y esto lo podemos comprobar y no somos “fifís”, cuando recorremos las poblaciones de los grupos de huachicoleros donde siguen con el robo de combustibles y, ahora, con mayor organización, enfrentan violentamente a las patrullas de la Guardia Nacional y a los trabajadores de Pemex y vemos como un grupo organizado, tapando los caminos de terracería insultan y provocan a los miembros de la Guardia Nacional y no pueden hacer absolutamente nada, les rompen las patrullas, los insultan y golpean y ellos tienen que estar calmados hasta que, en una de esas, a algún maleante se le salga un tiro y mate a un guardia y éstos respondan o sean linchados por las mafias de huachicoleros que operan con total impunidad y si ahora me dicen que se roban muy pocas pipas, pues no creemos, porque hemos comprobado en los caminos de las mixtecas o en los lugares más alejados o en las mismas capitales donde operan los grupos mafiosos con el control de taxis y mototaxis y camiones de volteo, que ya no ocupan las estaciones de gasolina, porque ellos compran huachicol y es por todo lados y es tan descarado el tema que ahora lo consigue uno hasta en 12 pesos litro, en verdead no sé si Andrés Manuel López Obrador tenga otros datos, pero la realidad es que en las calles congestionadas de la capital los asaltos en horas pico a los automovilistas están a la orden del día y ni siquiera se logra ver por ahí a un policía despistado, no hay, en cambio, cierran carriles, dizque para eficientar el transporte y congestionan más los demás carriles y ahí los asaltos y robos, mientras los jefes de la policía nos dicen y prometen que si en un año no dan resultados renuncian, mientras tanto, hacen jugosos negocios con el alquiler de las patrullas y no me digan que el gobierno honesto y el Presidente no saben lo que sucede, pues si hace uno cuentas de que hay más de 4 mil millones para el alquiler de patrullas a un empresita chafa, la realidad es que si en vez de pagar rentas las compraran, podrían comprar tres veces más patrullas y bueno, a lo mejor, les daría mucho gusto saber que recibirían más cuotas de los patrulleros, como siguen pagando a sus superiores con el cuento de que hay que darles a los jefes para poder andar en patrullas y, en vez de vigilar, pues dándole al peligro. Esta es la realidad, a pesar de que estoy convencido de que al Presidente no le gustará que se hable de este tema en lo que él considera un gobierno fuera de la corrupción, pero ahí están las cosas, las obras, las rentas, el manejo de cobros de la policía por cuotas a las narcotienditas, a los ratas de las esquinas, a los padrotes en las calles llenas de prostitución, en las chelerías y en los sitios donde se venden drogas o se trafica de todo, incluyendo armas, es lógico que a doña Claudia no le van a ir a contar lo que en verdad pasa en las calles, pero así como de vez en cuando anda en Metro, vigilada y protegida, debería ponerse en un vehículo normalito y sin a visar a sus escoltas para que no den el pitazo moverse en las calles congestionadas en horas pico y ojalá, ojalá no la asalten, pero cuando menos podrá observar otros atracos a otras gentes que vienen de su trabajo con la esperanza de llegar a su casa y, pues nada, los joden y los roban, y eso que no tenemos otros datos, lo hemos visto, como dirían en el barrio: “Lo vi con estos ojitos que los gusanos se han de comer” y, qué susto…Y no tenemos medicamentos, pero compramos con 2 mil millones dos estadios para hacer escuelitas de beisbol, negocio para Harp Helú.

socrates_campos8@yahoo.com.mx