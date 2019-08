Emma Watson combate el acoso sexual

***La actriz lanzó línea gratuita para ayudar a mujeres de Inglaterra y Gales

Emma Watson, conocida por su participación en la exitosa saga de películas “Harry Potter” en su papel de Hermione, se ha caracterizado por estar siempre al frente de acciones altruistas y en esta ocasión ha colaborado en el lanzamiento de una línea de teléfono gratuita, para que aquellas mujeres que sufren acoso sexual en sus trabajos en el Reino Unido, puedan denunciarlo y recibir asesoría legal.

En el Reino Unido, una de cada dos mujeres asegura haber padecido este problema en su vida laboral. Watson, activista de Time’s Up (movimiento que lucha contra el acoso sexual), calificó como “absolutamente sorprendente” que ésta sea la primera línea telefónica de este tipo en Inglaterra y Gales. “Finalmente, parece que la gente se está dando cuenta de la escala de este problema. Confío en que con todas las acciones que se están realizando, veamos un nuevo clima de prevención con respecto a esto. Conocer cuáles son tus derechos, cómo puedes afrontarlos y las opciones que tienes si has experimentado acoso, son partes fundamentales para crear lugares de trabajo seguros para todos”, dijo Watson en la página web de Rights for Women.

El servicio se ha creado con las donaciones de la población, incluida la actriz, que no sólo ha aportado de manera económica, sino como vocera de la iniciativa que pretende erradicar este problema. La medida además ofrecerá consejo legal, a través de la Fundación Rights for Women, a las mujeres que sean objeto de acoso sexual en sus puestos de trabajo.