Los chacales gringos

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

QUE LES QUEDE CLARO A LOS GRINGOS: LOS MEXICANOS NO INVADIMOS TEXAS, LOS GRINGOS INVADIERON TEXAS, LA ROBARON A LOS MEXICANOS Y AÚN ASÍ SIGUEN, LOS LOCOS, ASESINANDO INOCENTES Y, EL GOBIERNO, PUES CALLADITO, SEGURO QUE SE VE MÁS BONITO, NO BASTA CON LAMENTAR LOS SUCESOS, TAMBIÉN HAY QUE DENUNCIAR LAS ACCIONES RACISTAS DE Donald Trump, pero a lo mejor hay tratos que lo impiden, es cuestión de aclarar o que nos aclaren, es lo que nos deben…

Tampoco es como alienta Felipe Calderón, diciendo que el responsable de las matanzas es Andrés Manuel López Obrador, que divide a los mexicanos, y hay que decirle al borrachín panista que no le creemos, ya que él permitió que los gringos invadieran y violaran la soberanía nacional del país, cuando permitió a las agencias gringas, con los programas RÁPIDO Y FURIOSO Y RECEPTOR ABIERTO, contrabandear, para vender y reglar armas, con el cuento de que las utilizarían para conocer su ruta en el narcotráfico y se inicia la guerra contra el narcotráfico, que nos ha costado a los mexicanos de verdad, no al pelele y entreguista de Calderón, más de 300 mil asesinados, más de 42 mil desaparecidos, miles de encarcelados, huérfanos, viudos y miles y miles de desplazados, y no como nos dice el hipócrita, racista y reaccionario del panismo del país. Ya, también, estuvo bien que los mexicanos permitamos en el cuento de la democracia que los entreguistas y asesinos ligados a las matanzas de los últimos años sigan hablando y no sean juzgados y entregados a la justicia, algunos gringos dicen que: “los mexicanos, siempre andamos pensando, pero no actuamos” y la verdad sea dicha, es que los gringos locos, pues siempre andan actuando, porque no piensan, por esa razón las masacres, invasiones y despojos que han hecho en todo el mundo. Si con el cuento de que no afecte a los ricos, que son los que exportan e importan productos, gringos y mexicanos nos quedamos callados, pues somos cómplices en sus asesinatos y matanzas. Y si queremos cambiar al país, a ser diferente, no podremos continuar siendo indiferentes, sino actuantes, y hacer lo que debemos hacer, menos, quedarnos callados y horrorizados; las izquierdas que se supone tienen ahora el poder son dóciles y entreguistas, ya que cuando menos, deberían solicitar a los mexicanos que nos manifestemos con grandes acciones en contra de los gringos y de sus políticas, para defender a los mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos y, para defendernos de las violaciones a nuestra soberanía, los saqueos y agresiones en nuestra contra. Así como Andrés Manuel López Obrador, en sus momentos, hizo protestas masivas en contra de los lacayos mexicanos, ahora, debería convocar a manifestarnos en contra de los asesinos norteamericanos y, si no lo hace, pues hay que comenzar a pensar que hay algo atrás del silencio.

Las izquierdas, no los peleles de ahora, anteriormente, por ejemplo, ante invasiones en contra de Cuba, salían a manifestarse para que los gringos respetaran el principio de autodeterminación de los pueblos y su soberanía nacional, y así el general Cárdenas, salía a las calles acompañado del pueblo; cuando los gringos usaron a los guatemaltecos para matar a pescadores mexicanos, en los tiempos de Adolfo López Mateos, él encabezó las protestas públicas en el Zócalo, en cambio, desde Díaz Ordaz y Echeverría agentes de la CIA y anticomunistas, comenzaron la política de entreguismos y de violaciones a nuestra soberanía y, en 1968, se hubiera logrado el “golpe militar” propiciado por los agentes de la CIA, si no hubieran contado con la desaprobación y el patriotismo del general Marcelino García Barragán, que se opuso a tal acto, pero, posteriormente, De la Madrid, educado y patrocinado por los norteamericanos impuso la política del entreguismo y del saqueo neoliberal, que continuó con Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto y hoy, suponemos que López Obradorbuscará, no el cambio de gobierno, sino el cambio de sistema y esto implica cambiar de raíz muchas cosas, a menos que estas matanzas sean el inicio para violentar y desestabilizar a México, para propiciar lo que muchos piensan puede ocurrir: UN GOLPE DE ESTADO, en contra del actual Presidente, y es que no tenemos información, ya que las agencias de seguridad andan en la lela y en la grilla, así que sería bueno que el Ejecutivo y sus mandos en las tropas y policías, cuando menos, investiguen y se mantengan en alerta, a menos que ya estén comprados como lo hicieron en Chile cuando derrocaron al Dr. Allende.

Digan lo que digan, no hay la menor duda de que el asesino de Texas cumplía con el racismo y las matanzas en contra de los mexicanos, tal como lo muestra en su manifiesto, donde alega que los mexicanos invadimos Texas y se debe apoyar la política racista de Trump; si los gringos no se dan cuenta de que el presidente Trump acelera el racismo y la violencia en el mundo, tal como lo hiciera en sus provocaciones Hitler, en su momento de preguerra mundial, y no lo frenan, eliminándole del poder, pues entonces preparémonos para lo peor que ya está en puerta, la violencia mundial y la nueva guerra provocada por un loco como Trump, que obedece las consignas de los grupos imperialistas que tratan de dominar al mundo… así que cuidadito. Ya basta de andarle haciendo al pendejo, o nos ponemos vivos, o nos joden de verdad…RECUERDEN QUE NO ES LO MISMO ESTAR JODIDO, QUE ESTAR JODIENDO…

